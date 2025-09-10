Η εκδήλωση ενδιαφέροντος από την πλευρά της Chevron για τα μπλοκ νότια της Κρήτης και νότια της Πελοποννήσου απασχολεί τα τουρκικά Μέσα. Χαρακτηριστικό είναι το δημοσίευμα της Oksijen, το οποίο βλέπει βοήθεια των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα η «Αθήνα στοχεύει τόσο στην αποδυνάμωση της επιρροής της Άγκυρας όσο και στην απόκτηση της εμπιστοσύνης του Τραμπ, προσελκύοντας αμερικανικές εταιρείες στην περιοχή».

Η απάντηση στο Τουρκολιβυκό και το δημοσίευμα του Βήματος

Στη συνέχεια του δημοσιεύματος τονίζεται ότι η συγκεκριμένη κίνηση της Ελλάδα έχει ξεκάθαρες γεωπολιτικές προεκτάσεις. «Η Ελλάδα θεωρεί τη συμμετοχή αμερικανικών εταιρειών ως ένα βήμα που επιβεβαιώνει de facto τα δικαιώματα της ΑΟΖ και της υφαλοκρηπίδας των νησιών εντός της μεσαίας γραμμής που καθιέρωσε ο νόμος Μανιάτη του 2011» αναφέρει το δημοσίευμα.

Οι Τούρκοι χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη εξέλιξη ως μια έμμεση αντίδραση στο τουρκολιβυκό μνημόνιο που υπογράφηκε το 2019. Μάλιστα, υπάρχει αναφορά και σε δημοσίευμα του Βήματος καθώς και στις δηλώσεις που είχε κάνει ο Γιώργος Γεραπετρίτης.

Ο ΥΠΕΞ είχε χαρακτηρίσει την πιθανή αμερικανική συμμετοχή ως «μεγάλη επιτυχία της ελληνικής διπλωματίας».

Η πίεση της Άγκυρας και το ενδιαφέρον του Λευκού Οίκου

Το δημοσίευμα επισημαίνει ότι η Τουρκία «προσπαθεί να ματαιώσει τις ελληνικές πρωτοβουλίες με διπλωματικές σημειώσεις που αποστέλλονται μέσω της Λιβύης».

Παράλληλα, τονίζει ότι ο Λευκός Οίκος δείχνει ενδιαφέρον για τις εξελίξεις. Η Oksijen επισημαίνει ότι η ενίσχυση των αμερικανικών συμφερόντων στη νότια Κρήτη θα μπορούσε επίσης να προλάβει πιθανές εντάσεις μεταξύ Τουρκίας και Ελλάδας.

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η κυβέρνηση της Ουάσιγκτον θα δώσει προτεραιότητα στην ασφάλεια των αμερικανικών εταιρειών στην περιοχή. Αυτό είναι ένα από τα βασικά πλεονεκτήματα που ενισχύουν τη θέση της Αθήνας.