Οι προβλέψεις του «Βήματος» για τη βράβευση της ταινίας «Poor things» του Γιώργου Λάνθιμου με τον Χρυσό Λέοντα στο 80ό φεστιβάλ κινηματογράφου Βενετίας που ολοκληρώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Salla Grande του Λίντο βγήκαν αληθινές. Η ταινία «Poor things» του Ελληνα σκηνοθέτη με πρωταγωνίστρια την Εμα Στόουν δίπλα στους Μαρκ Ράφαλο, Γουίλεμ Νταφόε απέσπασε το ανώτατο βραβείο της διοργάνωσης.

Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για την λαμπρή συνέχεια της ταινίας που όλα δείχνουν ότι θα φτάσει και στις υποψηφιότητες των Οσκαρ.

«Ευχαριστώ το φεστιβάλ που με μεγάλο ενθουσιασμό δέχθηκε την ταινία» είπε ο Ελληνας σκηνοθέτης παραλαμβάνοντας το βραβείο. Ευχαρίστησε την Αριάν Λαμπέντ, το καστ του, τo studio παραγωγής Searchlights και πάνω από όλους την Εμα Στόουν «ένα υπέροχο πλάσμα. Αυτή η ταινία είναι η Εμα.».

Μεγάλα ονόματα έκριναν τις ταινίες του επίσημου διαγωνιστικού προγράμματος υπό την προεδρία του Αμερικανού, βραβευμένου με Οσκαρ σκηνοθέτη Ντέμιαν Σαζέλ («La La Land», «Babylon»). Τρεις γυναίκες σκηνοθέτριες, η Νεοζηλανδή Τζέιν Κάμπιον («Η εξουσία του σκύλου», «Μαθήματα πιάνου»), η Αμερικανίδα Λόρα Πόιτρας της οποίας το ντοκιμαντέρ «All the Beauty and the Bloodshed» απέσπασε πέρσι τον Χρυσό Λέοντα και η Γαλλίδα Μία Χάνσεν Λαβ (Ένα όμορφο πρωινό). Ο Ιρλανδός σκηνοθέτης/ σεναριογράφος Μάρτιν Μακ Ντόνα των «Φαντασμάτων του Ινισέριν», ο Αργεντίνος σκηνοθέτης/ σεναριογράφος Σαντιάγκο Μίτρε της «Αργεντινής 1985», o Ιταλός σκηνοθέτης Γκαμπριέλε Μαϊνέτι και οι ηθοποιοί Σαλέχ Μπακρί (Παλαιστίνη) και Σου Κι (Κίνα) συμπλήρωναν την ομάδα.



Στο «Poor things» μια καταπληκτική Εμα Στόουν κρατά πάνω της όλη την ταινία ενώ υποδύεται μια γυναίκα που στην πρώτη σκηνή βλέπουμε να αυτοκτονεί πέφτοντας από μια γέφυρα στη θάλασσα. Αυτή όμως δεν θα είναι παρά η αρχή μια νέας ζωής για αυτή την γυναίκα. Στα χέρια ενός επιστήμονα (Γουίλεμ Νταφόε) θα μεταμορφωθεί σε Μπέλα Μπάξτερ και από εκεί θα περάσει από όλα τα στάδια μέχρι την πλήρη ωρίμανση της.

Είναι μια παράξενη ταινία, στην οποία ο ρεαλισμός και η μεταφυσική συγχωνεύονται με έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο – τον τρόπο που συνήθως συναντάμε στις ούτως ή άλλως παράξενες αλλά πάντα ενδιαφέρουσες ταινίες του Ελληνα σκηνοθέτη. Στην πραγματικότητα ο Λάνθιμος χρησιμοποιεί ως εργαλείο τον μύθο του τέρατος του Φράνκενσταϊν για να μιλήσει για την αναγέννηση της γυναίκας, μέσω μιας ταινίας που παρότι εποχής απηχεί το σήμερα. Για την δημιουργία της ο Λάνθιμος συνεργάστηκε με τον σεναριογράφο της προηγούμενης ταινίας του, «Η ευνοούμενη» που το 2018 είχε αποσπάσει το μεγάλο βραβείο της επιτροπής και το βραβείο γυναικείας ερμηνείας για την Ολίβια Κόλμαν.

Το «Poor things» είναι η τρίτη ταινία βράβευση του Γ. Λάνθιμου στο συγκεκριμένο φεστιβάλ που διακρίνεται με βραβείο. Η πρώτη ταινία του που βραβεύτηκε στη Βενετία είναι η «Αλπεις» που το 2011 είχε κερδίσει το βραβείο σεναρίου για τον Λάνθιμο και τον Ευθύμη Φιλίππου.

We are bursting with excitement! Searchlight Pictures is thrilled to celebrate Yorgos Lanthimos’ POOR THINGS, winner of the Golden Lion for Best Film at #Venezia80 pic.twitter.com/bK8NyETgVq — Poor Things (@PoorThingsFilm) September 9, 2023



Ο Ιάπωνας Ριούτσι Χαμαγκούτσε απέσπασε το μεγάλο βραβείο της επιτροπής για την ταινία «Evil does not exist», ένα μινιμαλιστικό ποιητικό έργο Τέχνης που υμνεί την μαγεία της φύσης και την ίδια ώρα αλλοτρίωσή της από τον ανθρώπινο παράγοντα. Θυμίζουμε ότι η ταινία «Drive my car» του Χαμαγκούτσε έχει αποσπάσει το Οσκαρ διεθνούς ταινίας.

Όπως επίσης το Βήμα είχε προβλέψει, δύο ταινίες που ασχολούνται με το επίμαχο ζήτημα της μετανάστευσης δεν απουσίαζαν από τα βραβείο της φετινής Μόστρα. Η ταινία «Green Border» (Πράσινο σύνορο) της Ανιέσκα Χόλαντ κέρδισε το βραβείο της επιτροπής και η ταινία «Ιο capitano» (Εγώ ο καπετάνιος) του Ιταλού Ματέο Γκαρόνε δύο βραβεία: το καλύτερης σκηνοθεσίας και το βραβείο καλύτερου νέου ηθοποιού το οποίο κέρδισε ο Σενεγαλέζος Σεϊντού Σαρ, ο οποίος δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του στην σκηνή ευχαριστώντας το φεστιβάλ και την επιτροπή.

O Γκαρόνε μίλησε για την εκμετάλλευση που υφίστανται εκατοντάδες νεαροί Αφρικανοί που αναζητούν με κίνδυνο την ζωή τους το ευρωπαϊκό όραμα, θέμα που διαχειρίζεται στο «Ιο capitano».

Από την πλευρά της, η Ανιέσκα Χόλαντ σε έναν υπέροχο και ειλικρινή ευχαριστήριο λόγο είπε: «Ενώ καθόμαστε εδώ απόψε, κάποιοι άνθρωποι κρύβονται ακόμα στα δάση, μόνοι, απαξιωμένοι, πεινασμένοι. Κινδυνεύουν να χάσουν την ζωή τους και κάποιοι θα την χάσουν. Όχι επειδή δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε αλλά επειδή δεν θέλουμε. Όμως κάποιοι που έχουν προτεραιότητα την ανθρωπιά το κάνουν.»

Στους ηθοποιούς ο Αμερικανός Πίτερ Σάρσγκαρντ κέρδισε το Copa Volpi για την ερμηνεία του στην ταινία «Memory» (Μνήμη) του Μισέλ Φράνκο όπου υποδύεται έναν άνθρωπο που πάσχει από άνια και η Κάιλι Σπένι το γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία «Πρισίλα» της Σοφία Κόπολα.

«Αυτή η στιγμή ήταν για μένα πάντα για την επικοινωνία» είπε ο Σάρσγκαρντ σε έναν από τους πιο ουσιαστικούς λόγους της απονομής. «Το μοίρασμα της ανθρώπινης εμπειρίας. Δεν πρέπει να τον χάσουμε». Με αυτόν τον τρόπο ο ηθοποιός μίλησε για την απεργία των ηθοποιών σε ένα επάγγελμα που στηρίζεται στην ανθρώπινη επικοινωνία η οποία κινδυνεύει από την της Τεχνητή Νοημοσύνη.

Τέλος, για την ταινία του «El conde», μια πολιτική παραβολή φαντασίας στην οποία δικτάτορες όπως ο Αουγκούστο Πινοσέτ και σκληροί πολιτικοί όπως η μάργκαρετ Θάτσερ παρουσιάζονται ως βρικόλακες, ο Χιλιανός σκηνοθέτης Πάμπλο Λαρέν κέρδισε το βραβείο σεναρίου μαζί με τον Γκιγιέρμο Καλντερόν. Ο Λαρέν έκανε επίσης αναφορά στην απεργία των ηθοποιών της Αμερικής, δηλώνοντας έτσι την υποστήριξή του.

Τα συγχαρητήρια από το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) συγχαίρει θερμά τον Γιώργο Λάνθιμο, αλλά και τον από χρόνια στενό συνεργάτη του μοντέρ, Γιώργο Μαυροψαρίδη, για τη βράβευση της ταινίας «Poor Things» με τον Χρυσό Λέοντα του 80ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας. Το σημαντικό αυτό βραβείο τιμά τον Γιώργο Λάνθιμο προσωπικά∙ πιστοποιεί παράλληλα τη διεθνή απήχηση του συνολικού έργου του.

Το ΕΚΚ αισθάνεται ιδιαίτερη χαρά γιατί ο Γιώργος Λάνθιμος ήταν ένας από τους πρωτοπόρους της νέας γενιάς των Ελλήνων και Ελληνίδων δημιουργών, οι οποίοι, με το ταλέντο και τις ανησυχίες τους, την ποιότητα και την εξωστρέφεια του έργου τους απέδειξαν εμπράκτως ότι ο ελληνικός κινηματογράφος και οι δημιουργοί του μπορούν να σταθούν ισότιμα στον διεθνή χάρτη της κινηματογραφικής και οπτικοακουστικής βιομηχανίας.