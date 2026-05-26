Με αιχμές κατά της κυβέρνησης εξαιτίας της πρόθεσή της να καταφεύγει στα δικαστήρια για την επίλυση υποθέσεων των Δήμων με συμβασιούχους, καλώντας αρμόδιους των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών, τοποθετήθηκε επί του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο πρώην πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Ευάγγελος Βενιζέλος.

«Ειδικά για τις εργασιακές διαφορές που μπορεί να οδηγήσουν στη μετατροπή συμβάσεων έργου ή συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου σε αορίστου, κατ’ εφαρμογή της σχετικής ενωσιακής οδηγίας που κυρώνει πανευρωπαϊκή συλλογική σύμβαση εργασίας, προβλέπεται ότι στην περίπτωση αυτή επί ποινή σωρείας απαράδεκτων δικονομικών, ο Δήμος πρέπει οπωσδήποτε να προσεπικαλέσει τους δύο αρμόδιους των υπουργείων Εσωτερικών και Οικονομικών. Άρα δεν εμπιστεύεται ο νομοθέτης το Δήμο ως διάδικο σε μια παρόμοια υπόθεση για να λύσει ποιο θέμα; Το θέμα ελύθη προσφάτως με απόφαση Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη γνωστή υπόθεση του Δήμου Αγίου Νικολάου», είπε ο κ. Βενιζέλος μιλώντας την Τρίτη στην ημερίδα της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) με θέμα: «Αναθεώρηση του Συντάγματος – Προκλήσεις και Προοπτικές για την Τοπική Αυτοδιοίκηση», στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, στο Αμφιθέατρο «Μιλτιάδης Έβερτ».

Δούκας: Να αποσυρθεί το άρθρο 730

Να σημειωθεί ότι το θέμα είχε θίξει τη Δευτέρα, κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζητώντας την απόσυρση του σχετικού άρθρου (730).

«Πρόκειται για ευθεία καταστρατήγηση του Συντάγματος και παραγκωνίζει τους δημάρχους, καθώς θέτει υπηρεσιακούς παράγοντες των υπουργείων να πηγαίνουν στα δικαστήρια», είπε ο κ. Δούκας.

Παυλόπουλος: Αδιανόητο να δημιουργούνται τέτοια εκλογικά συστήματα

Στην ημερίδα τοποθετήθηκε και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος. Αναφερόμενος στη διαδικασία των αυτοδιοικητικών εκλογών, μίλησε για τη συνταγματική πρόβλεψη της καθολικής και μυστικής, αλλά όχι απαραίτητα άμεσης ψηφοφορίας.

«Θα δούμε τι είναι εκείνο που προσφέρει το νομοσχέδιο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση», είπε, και πρόσθεσε: «Δεν μπορεί να θεσπίζονται εκλογικά συστήματα τα οποία ρέπουν προς να κατοχυρώσουν στην εκάστοτε κυβέρνηση την πλειοψηφία των Δήμων, ή την πλειοψηφία των Περιφερειών, γιατί το έχω παρατηρήσει και αυτό. Είναι αδιανόητο να δημιουργούνται τέτοιου είδους εκλογικά συστήματα, ώστε να υπάρχει ένας κατακερματισμός, στην κυριολεξία, για να εφαρμόζουμε στην Ελλάδα, τηρουμένων των αναλογιών, μια άλλης μορφής gerrymandering, το οποίο ισχύει για τις εκλογικές περιφέρειες στις ΗΠΑ».