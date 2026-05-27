Πολλοί ήταν οι συμβολισμοί που χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας στη χθεσινοβραδινή παρουσίαση του νέου πολιτικού εγχειρήματος που θα ηγηθεί.

Δεν ήταν μόνον το όνομα «ΕΛ.Α.Σ.» που έδωσε στο σχήμα που δημιούργησε. Χαρακτηριστικές ήταν και οι αναφορές του στο ΠαΣοΚ, αλλά και ο τρόπος που κρατούσε την διακήρυξη του κόμματος που θύμιζε τον Ανδρέα Παπανδρέου και τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη 1974. Όπως και το κοριτσάκι που ανέβασε στο βάθρο από το οποίο μίλησε, θυμίζοντας την «Αννούλα» που είχε βγάλει στο μπαλκόνι ο ιδρυτής του ΠαΣοΚ στις εκλογές του 1985.

Αναφορά έκανε ακόμη στο «ραντεβού με την ιστορία» που ήταν το κεντρικό ΠαΣοΚικό σύνθημα το 1981. «Σε αυτό το ραντεβού με την ιστορία είστε πολλοί και πολλές, είστε συνεπείς», ήταν τα πρώτα λόγια του μόλις ανέβηκε στο βήμα με καθυστέρηση που θύμιζε την περίφημη «ώρα ΠαΣοΚ». «Άξιζε τον κόπο αυτή η αναμονή, η μεγάλη ημέρα όμως έφτασε», σχολίασε ο ίδιος χειροκροτούμενος από τους συγκεντρωμένους.

Οι ευρω-ελεγκτές είναι… Έλληνες

Κλιμάκιο της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (CONT) έφτασε χθες στην Αθήνα για να ερευνήσει τι ακριβώς συνέβη με τη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων στις αγροτικές επιδοτήσεις (ΟΠΕΚΕΠΕ) αλλά και κατά πόσο η κυβέρνηση έχει σχέδιο ώστε να αποτραπούν στο μέλλον παρόμοια φαινόμενα.

Στην αποστολή συμμετέχουν ευρωβουλευτές, μεταξύ των οποίων και Έλληνες από διαφορετικές παρατάξεις και συγκεκριμένα οι Γιώργος Αυτιάς (ΝΔ), Γιάννης Μανιάτης (ΠαΣοΚ) και Κώστας Αρβανίτης ΣΥΡΙΖΑ). Η πρώτη συνάντηση που είχε το κλιμάκιο ήταν με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά στο γραφείο του.

Όπως πληροφορούμαι, μια από τις ερωτήσεις που έκανε αίσθηση ήταν του ευρωβουλευτή του ΠαΣοΚ ο οποίος ρώτησε τον αρμόδιο υπουργό αν η μετάβαση του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ είναι μια πραγματική μεταρρύθμιση που θα αποτρέψει τυχόν παρόμοια φαινόμενα όπως την «αμαρτωλή» υπόθεση του Οργανισμού. Ο Σχοινάς, πάντως, δεν εξέπληξε κανέναν δείχνοντας ιδιαιτέρως αισιόδοξος στην απάντηση του.

Αμέσως μετά, στην οδό Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας, στο γραφείο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συνάντησαν και τον πρόεδρο της ΑΑΔΕ Γιώργο Πιτσιλή. Το κλιμάκιο θα παραμείνει στην Αθήνα έως τις 28 Μαΐου και στόχος είναι να δοθούν απαντήσεις τόσο σε διοικητικό επίπεδο αλλά και σε πολιτικό.

Ας ελπίσουμε ότι η συμμετοχή των τριών ελλήνων ευρωβουλευτών δεν θα οδηγήσει στην έκδοση ξεχωριστών πορισμάτων, όπως συνηθίζουμε να κάνουμε εδώ στη χώρα μας.

Πλήθος στη βιβλιοπαρουσίαση

Την κινητικότητα που επικρατεί στο πολιτικό στερέωμα επιβεβαίωσε το πλήθος νυν και πρώην πολιτικών που έδωσαν το παρών στην εκδήλωση η οποία έγινε στο Μέγαρο Μουσικής για την παρουσίαση του βιβλίου των Κωνσταντίνου Αρβανιτόπουλου και Κωνσταντίνου Φίλη με τίτλο «Η νέα παγκόσμια τάξη – Το δίκαιο της ισχύος» που κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Παπαδόπουλος.

Εκτός από τον ομιλητή πρώην πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, παρών ήταν και ο έτερος πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, αλλά και ο πρώην Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Επίσης η υπουργός Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, ο ευρωβουλευτής Ευάγγελος Μεϊμαράκης, οι «γαλάζιοι» βουλευτές και πρώην υπουργοί Χρήστος Σταϊκούρας, Κώστας Αχ. Καραμανλής, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Κώστας Σκρέκας, Χαράλαμπος Αθανασίου και Ευριπίδης Στυλιανίδης.

Ακόμη οι βουλευτές της ΝΔ Γιώργος Βλάχος, Μάξιμος Σενετάκης, Μίλτος Χρυσομάλλης, Διονύσης Σταμενίτης και του ΣΥΡΙΖΑ Ευάγγελος Αποστολάκης, οι πρώην υπουργοί Γιώργος Αλογοσκούφης, Γιάννης Βαληνάκης, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ Κώστας Τσουκαλάς, ο επικοινωνιολόγος Νίκος Καραχάλιος, κ.ά.

«Βιβλία, επίτιμες αναγορεύσεις και βραβεύσεις… Με αυτά και με εκείνα, δηλαδή με αφορμές κάθε άλλο παρά καθημερινές, ο Καραμανλής με τον Σαμαρά έχουν καταλήξει να βρίσκονται πιο συχνά απ’ όσες φορές έχει συναντηθεί ο πρώτος με τον Μητσοτάκη, αν και οι δικές τους σχέσεις δεν βρίσκονται σε τέτοια τρικυμία», σχολίαζε με μπόλικο νόημα και διάθεση για «γαλάζιο» τρολάρισμα γνωστό στέλεχος στον συνομιλητή του, στα πηγαδάκια της χθεσινής βιβλιοπαρουσίασης.

Ήθελε να πει κι άλλα, αλλά συγκρατήθηκε, τουλάχιστον έτσι εκμυστηρεύτηκε στην παρέα του. Πάντως, ακόμα και με αυτό, ένα δίκιο το έχει.

Σαμαράς στην Κρήτη

Πυκνώνει τις εμφανίσεις του o Αντώνης Σαμαράς, με το… μαρτύριο της σταγόνας να εντείνεται, όπως και οι επιθέσεις του προς το Μέγαρο Μαξίμου. Την Παρασκευή μάλιστα, στις 5 Ιουνίου, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης, κεντρικός ομιλητής συζήτησης που διοργανώνει το «Νόημα-Κρήτη» με θέμα «Προκλήσεις και προοπτικές για την Ελλάδα του αύριο».

Στο ερώτημα, πάντως για το νέο κόμμα που δέχθηκε στο περιθώριο της χθεσινής βιβλιοπαρουσίασης ο πρώην πρωθυπουργός αντέδρασε με ένα ελαφρύ μειδίαμα.

Πάμε Θησείο; «Έλα πρόεδρε, πάμε Θησείο», είπε στον Αντώνη Σαμαρά ο Μίλτος Χρυσομάλης, μόλις ολοκληρώθηκε η εκδήλωση του βιβλίου των Αρβανιτόπουλου και Φίλη. «Θησείο;» αντέδρασε χαμογελώντας ο πρώην πρωθυπουργός. «Ναι στον Τσίπρα», είπαν οι παραβρισκόμενοι, με τους δημοσιογράφους να επιμένουν να ρωτούν τον πρώην πρωθυπουργό για τα σχέδια του και εκείνος να μην απαντά. ***

Αλληλοπειράγματα πριν το Θησείο

Εν αναμονή πάντως της χθεσινοβραδινής παρουσίασης του νέου πολιτικού φορέα, οι συζητήσεις που κυριαρχούσαν στους διαδρόμους της Βουλής ήταν για τις παρουσίες και απουσίες από το Θησείο.

Οι προβλέψεις και τα …στοιχήματα αφορούσαν αν τελικά θα εμφανιζόταν κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι, βεβαίως, που θα ισοδυναμούσε αυτοστιγμεί με αυτό που είχε πει το 1986 ο Ανδρέας Παπανδρέου για τον Γεράσιμο Αρσένη: «έθεσε εαυτόν εκτός Κινήματος», εν προκειμένω εκτός ΣΥΡΙΖΑ.

Πάντως, μεταξύ βουλευτών που είναι ακόμη στην Κουμουνδούρου δεν έλειπαν τα πειράγματα: «Θα είσαι απόψε στο Θησείο;», έλεγαν μεταξύ τους με κάπως περιπαιχτική διάθεση, η οποία, βεβαίως, υπέκρυπτε την αγωνία της συντριπτικής πλειοψηφίας τους που προσδοκά μια θέση στο νέο σχήμα…

Δεν θέλει «ενεργούς πολιτικούς»

«Μας έχουν προσεγγίσει πολιτικοί από άλλους χώρους», είπε η Μαρία Καρυστιανού. «Αλλά παραμένει κόκκινη γραμμή η μη εμπλοκή του κινήματος με ενεργούς πολιτικούς, αν και δεν είναι όλοι ίδιοι», συμπλήρωσε, μιλώντας στους δημοσιογράφους.

Τα στελέχη του κινήματος, όπως πληροφορούμαι, ετοιμάζονται για περιοδείες στα μεγάλα αστικά κέντρα, με κορυφαία την συγκέντρωση της Αθήνας.

Ο Κουτσούμπας κατά του «Μεσσία» Τσίπρα

Προκαταβολικά πυρά εξαπολύει ο Περισσός για τον νέο φορέα Τσίπρα, καθιστώντας σαφή τη στάση του απέναντι στο νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού.

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας, μιλώντας σε σύσκεψη εκπροσώπων σωματείων και μαζικών φορέων του Μενιδίου, αναφέρθηκε στα «ινστιτούτα που μετατρέπονται σε κόμματα, δήθεν νέα, αλλά με τις ίδιες παλιές και πολλαπλά δοκιμασμένες πολιτικές, ακόμα και με τα ίδια πρόσωπα, που πάνε από εδώ και από εκεί, μήπως και εξασφαλίσουν την καρέκλα τους» και «με έναν αρχηγό σε ρόλο “Μεσσία” που “έχει όλες τις λύσεις”, αρκεί ο λαός να σηκώνεται από τον καναπέ του μια φορά στα τέσσερα χρόνια, να του δίνει την ψήφο του και μετά να ξανακάθεται και να παρακολουθεί τη σφαγή του…».

Υπό αυτό το πρίσμα μόνον θετική δεν είναι η άποψη του ΚΚΕ για το νέο κόμμα, όπως ήταν φυσικά αναμενόμενο, κάτι που θα υπενθυμίζουν με κάθε ευκαιρία…

Οικουμενικό «γκαλά»

Εκπρόσωποι από όλες τις πτέρυγες του Κοινοβουλίου βρέθηκαν σε «γκαλά» της Κηφισιάς που έγινε για καλό σκοπό.

Η Σοφία Κατσίγιαννη, η οποία είναι πρόεδρος της Κοινωνικής Οργάνωσης «Είμαστε Ένα», αλλά και αναπληρώτρια τομεάρχης Τουρισμού του ΠαΣοΚ, έκανε την ετήσια φιλανθρωπική εκδήλωση στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και την τίμησαν με την παρουσία τους προσωπικότητες από όλο το πολιτικό φάσμα.

Από την κυβέρνηση έδωσαν το παρών οι Άδωνις Γεωργιάδης, Χάρης Θεοχάρης, Μάριος Θεμιστοκλέους, ενώ κάπου εκεί ήταν και ο Γιώργος Πατούλης που, όπως μου μετέφεραν, έσφιξε αρκετά χέρια.

Σημαντική όμως ήταν και η παρουσία της αξιωματικής αντιπολίτευσης με τους Νίκο Παπανδρέου, Μανώλη Χριστοδουλάκη και Παύλο Γερουλάνο να εκπροσωπούν τη Χαριλάου Τρικούπη. Ενώ από τον ΣΥΡΙΖΑ εθαάθησαν οι Γιώργος Καραμέρος και Κώστας Ζαχαριάδης. Όπως και εκπρόσωποι της επιχειρηματικής κοινότητας και του δημοσιογραφικού κόσμου.

Εγώ να σχολιάσω κάπου εδώ πως αν θέλουν οι πολιτικοί μπορούν και συνυπάρχουν χωρίς καυγάδες και εντάσεις και αυτό γίνεται συνήθως μακριά από τις κάμερες, όπως στη συγκεκριμένη εκδήλωση.

