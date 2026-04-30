Αστυνομικός της Άμεσης Δράσης ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στον Κολωνό ξημερώματα της 26ης Απριλίου όπως φαίνεται στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το ΒΗΜΑ προσπαθεί να ακινητοποιήσει τον επίδοξο διαρρήκτη που έχει εισβάλει σε πολυκατοικία της περιοχής.

Οι δυο άνδρες παλεύουν, πέφτουν κάτω στο πάτωμα, ο 34χρονος διαρρήκτης με ένα κατσαβίδι τραυματίζει τον αστυνομικό ο οποίος αιμόφυρτος τον ακινητοποιεί και του περνά χειροπέδες μέχρι να φτάσουν ενισχύσεις στο σημείο.

Ο 34χρονος διαρρήκτης, μαζί με έναν ακόμη συνεργό του που είχε ρόλο τσιλιαδόρου παραβίασαν την κεντρική είσοδο της πολυκατοικίας και κατευθύνθηκαν στον υπόγειο χώρο όπου βρίσκονται οι αποθήκες του κτιρίου.

Οι κινήσεις του έγιναν αντιληπτές από αστυνομικό της Άμεσης Δράσης, ο οποίος κατοικεί στην πολυκατοικία και προσπάθησε να τον αποτρέψει.

Λίγο αργότερα έφτασαν στο σημείο αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης, οι οποίοι πέρασαν χειροπέδες στον 34χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κολωνού. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένη κλοπή κατ’ επάγγελμα, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνεται και ο συνεργός του, ο οποίος αναζητείται.

Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, μεταξύ των οποίων τρία κατσαβίδια, πένσα, φακός και πλήθος κλειδιών.