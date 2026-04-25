Σε διαθεσιμότητα τέθηκε ο αστυνομικός των ΜΑΤ που κλώτσησε και έσπρωξε διαδηλώτρια σε ζαρντινιέρα. Στο επίμαχο βίντεο, το οποίο έχει ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου και βρίσκεται στο μικροσκόπιο των αρχών, διακρίνεται αστυνομικός των ΜΑΤ να επιτίθεται σε διαδηλώτρια.

Συγκεκριμένα, φαίνεται να την κλωτσά και να την σπρώχνει, με αποτέλεσμα η γυναίκα να χάσει την ισορροπία της και να πέφτει, χτυπώντας το κεφάλι της σε ζαρντινιέρα. Οι εικόνες έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και πλήθος σχολίων για τη χρήση βίας από τις αστυνομικές δυνάμεις.

Από την ΕΛ.ΑΣ. ανακοινώθηκε η έναρξη ΕΔΕ για το συμβάν, ενώ όπως μετέδωσε το MEGA ο αστυνομικός τέθηκε ήδη σε διαθεσιμότητα μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση.