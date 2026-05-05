Ενα ακόμη τραγικό περιστατικό αυτοπυροβολισμού αστυνομικού σε αστυνομικό τμήμα σημειώθηκε χθες βράδυ, Δευτέρα 4 Μαιου 2026, στην Καβάλα.

Ο αυτόχειρας αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο Αστυνομικό τμήμα στο οποίο υπηρετούσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του proininews.gr ο αστυνομικός αυτοπυροβολήθηκε με το υπηρεσιακό του όπλο εντός του Αστυνομικού Τμήματος. Η ίδια πηγή αναφέρει πως μέχρι τώρα άγνωστα παραμένουν τα αίτια που οδήγησαν τον αστυνομικό στην αυτοκτονία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό αυτοχειρίας αστυνομικού μέσα στο χώρο υπηρεσίας του σε μικρό χρονικό διάστημα καθώς ανάλογο περιστατικό σημειώθηκε στα τέλη του Μαρτίου, στα Ιωάννινα.