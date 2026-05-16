Μια αινιγματική ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έρχεται να ανάψει φωτιές στο πολιτικό σκηνικό, με τους περισσότερους να «διαβάζουν» πίσω από αυτήν την επίσημη ανακοίνωση του νέου του κόμματος εντός του Μαΐου.

«Τον Μάρτιο ήταν νωρίς» – Το βίντεο «χρησμός» του Τσίπρα

Ειδικότερα, ο πρώην πρωθυπουργός δημοσίευσε ένα σύντομο βίντεο με στιγμιότυπα από δεκάδες σχόλια υποστηρικτών του, τα οποία αναφέρουν, μεταξύ άλλων: «σε περιμένουμε πρόεδρε», «γρήγορα πρόεδρε», «είσαι η μόνη ελπίδα» και «είμαστε μαζί σου! Γερά Αλέξη».

Μάλιστα, στο ηχητικό του βίντεο ακούγεται καθαρά η φωνή ενός υποστηρικτή του να του λέει χαρακτηριστικά: «ανακοίνωσέ το».

Δίνοντας μια πρώτη, γεμάτη νόημα απάντηση σε όσους του ζητούν επίμονα να επισπεύσει τις διαδικασίες, ο Αλέξης Τσίπρας συνόδευσε την ανάρτησή του με τη φράση: «τον Μάρτιο ήταν νωρίς».

Η ημερομηνία-κλειδί και οι αναταράξεις στην Κεντροαριστερά

Η κίνηση αυτή αποκτά ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η 26η Μαΐου ακούγεται πλέον όλο και πιο έντονα ως η πιθανότερη ημερομηνία για την επίσημη ανακοίνωση του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα, όπως αποκάλυψε προ ημερών το ηλεκτρονικό «Βήμα».

Αυτή η διαφαινόμενη αντίστροφη μέτρηση έχει ήδη προκαλέσει ισχυρές αναταράξεις και νευρική κρίση τόσο στον ΣΥΡΙΖΑ όσο και στη Νέα Αριστερά, καθώς το timing της ανάρτησης δείχνει ότι οι διεργασίες για τη συνολική αναδιάταξη του προοδευτικού χώρου έχουν εισέλθει στην τελική τους ευθεία.