Η είδηση του θανάτου του Τεντ Τέρνερ σε ηλικία 87 ετών αναπαράχθηκε χθες το απόγευμα με την ένταση και την κεκτημένη ταχύτητα breaking news.

Δε θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά για τον άνθρωπο που με τις αποφάσεις του καθόρισε τον τρόπο που το κοινό αντιλαμβάνεται και καταναλώνει την πληροφορία. Για τον επινοητή εδώ που τα λέμε του όρου breaking news.

Υπάρχει βέβαια και μια σχεδόν λογοτεχνική ειρωνεία στον τρόπο που έπεσε η αυλαία για έναν άνθρωπο που βρισκόταν σε αέναη κίνηση. Έφυγε από την ζωή καταπονημένος από την άνοια από την οποία ασθενούσε τα τελευταία χρόνια.

Το μυαλό που πολύ πριν από το διαδίκτυο, τα κοινωνικά δίκτυα και την ατέρμονη συνδεσιμότητα κατάφερε να ενώσει ολόκληρο τον πλανήτη πέρασε τα τελευταία του χρόνια πλήρως αποσυνδεδεμένο από την πραγματικότητα.

Πολλοί έχουν – όχι άδικα – αποκρυσταλλώσει στον νου τους τον Τεντ Τέρνερ με τρεις ιδιότητες: του διορατικού, κραταιού και ενίοτε αδίστακτου επιχειρηματία, του αλαζόνα δισεκατομμυριούχου και του διαβόητου playboy. Ναι, ο αείμνηστος ιδρυτής του CNN ενσάρκωσε με αξιώσεις και τους τρεις ρόλους.

Πίσω όμως από αυτό που άφηνε τους άλλους να πιστεύουν για εκείνον ζούσε πάντα ένα μικρό τρομοκρατημένο αγόρι. Ένα παιδί που πέρασε την ζωή του ιδρώνοντας τη φανέλα όχι με πρωταρχικό σκοπό να αγγίξει την κορυφή. Αλλά να αποδράσει από μια μοίρα που κάποτε φαινόταν προδιαγεγραμμένη.

Η βαριά πατρική σκιά

Βεβαίως η περίπτωση του Τέρνερ ή αλλιώς ενός ταλαιπωρημένου παιδιού που κατάφερε να γίνει η επιτομή του αυτοδημιούργητου δισεκατομμυριούχου υπερβαίνει τα συνήθη ψυχαναλυτικά κλισέ του ποδαριού.

Γεννημένος στο Σινσινάτι το 1938, γαλουχήθηκε μέσα στη βία και την απόρριψη. Γι’ αυτό και σε ηλικία μόλις τεσσάρων ετών στάλθηκε σε οικοτροφείο. Ο πατέρας του, Εντ Τέρνερ ήταν ένας αυταρχικός, αλκοολικός επιχειρηματίας, που χρησιμοποιούσε τον εκφοβισμό και τη σωματική βία ως εργαλεία διαπαιδαγώγησης.

«Δεν ήταν επικίνδυνο ή κάτι τέτοιο», θα δήλωνε χρόνια αργότερα ο Τεντ Τέρνερ, προσπαθώντας σχεδόν να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του, «απλώς πονούσε σαν διάολος».

Δεν ήταν όμως μόνο η κακοποίηση που τον σημάδεψε. Η μονάκριβη αδελφή του, Μέρι Τζιν πέθανε σε ηλικία 17 ετών από μια σπάνια μορφή λύκου, αφού προηγουμένως είχε υποφέρει για πέντε χρόνια. Ήταν η στιγμή που ο Τέρνερ, νεαρός και ο ίδιος τότε, απώλεσε οριστικά κάθε θρησκευτική πίστη – είχε ανατραφεί ως προτεστάντης.

Τα πράγματα έμελε να γίνουν ακόμα χειρότερα. Λίγα χρόνια μετά το θάνατο της αδελφής του, τον Μάρτιο του 1963 ο πατέρας του, 54 ετών τότε αυτοκτόνησε με ένα όπλο στο μπάνιο του σπιτιού τους, καταβεβλημένος από τα χρέη μιας υπερφίαλης εξαγοράς και βυθισμένος στην κατάθλιψη. Ο Τεντ ήταν 24 ετών.

Η κληρονομιά που του άφησε δεν ήταν μόνο μια εταιρεία με διαφημιστικές πινακίδες πνιγμένη στα χρέη, αλλά μια άρρητη υπαρξιακή εντολή.

Ο Τέρνερ πίστευε βαθιά πως ο πατέρας του αυτοκτόνησε επειδή απλώς «είχε ξεμείνει από στόχους». Εκείνη τη μέρα πήρε την πιο καθοριστική απόφαση της ζωής του: δεν θα σταματούσε ποτέ να θέτει στόχους. Η στασιμότητα σήμαινε θάνατο.

Ο επαναστάτης του δορυφόρου

Η πορεία του από την πατρογονική εταιρία με τις διαφημιστικές πινακίδες, την οποία κατάφερε να διασώσει, στην κορυφή των media είναι για πολλούς συνώνυμη του επιχειρηματικού θράσους. Όταν το 1970 ο Τέρνερ αγόρασε το Channel 17 στην Ατλάντα, έναν σταθμό που φυτοζωούσε παίζοντας παλιές ασπρόμαυρες ταινίες και ξεπερασμένα sitcoms, κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει τη συνέχεια.

Ούτε βέβαια να γνωρίζει ότι ο Τέρνερ ήταν αποφασισμένος να κινηθεί πέρα από κάθε κανόνα – ίσως και λογική -, γιατί πολύ απλά δεν μπήκε ποτέ τον κόπο να μάθει τους κανόνες.

Σε κάθε περίπτωση οφείλει κανείς του αναγνωρίσει πως ήταν ένας από τους πρώτους που αντιλήφθηκαν από νωρίς τη δυναμική της δορυφορικής τεχνολογίας. Έτσι, ο Τέρνερ μετέτρεψε το τοπικό του κανάλι στο πρώτο superstation, όπως λέγονταν, της καλωδιακής τηλεόρασης, εκπέμποντας το σήμα του σε ολόκληρη τη χώρα.

Παράλληλα αγόρασε ομάδες, όπως οι Atlanta Braves στο μπέιζμπολ και οι Hawks στο μπάσκετ, όχι μόνο από προσωπική ματαιοδοξία, αλλά για να εξασφαλίσει φθηνό και αποκλειστικό περιεχόμενο για το δίκτυό του. Όταν τα κέρδη άρχισαν να συσσωρεύονται, στο επιχειρηματικό ραντάρ του μπήκε η ενημέρωση.

Ένα outsider που συνέδεσε τον κόσμο

Αν κάποιος εξετάσει ορθολογικά τη γέννηση του Cable News Network, κατά κόσμον CNN, θα διαπιστώσει ότι επρόκειτο για μία μάλλον αυτοκτονική επιχειρηματική απόφαση, που όμως δεν κατέληξε στο μοιραίο.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, ο κόσμος της τηλεοπτικής ενημέρωσης στις ΗΠΑ ήταν ένα κλειστό κλαμπ. Τα τρία μεγάλα δίκτυα (ABC, CBS, NBC) κατείχαν το μονοπώλιο της αλήθειας, την οποία σέρβιραν στους τηλεθεατές αυστηρά στις 6:30 το απόγευμα, μέσα από ημίωρα, αποστειρωμένα δελτία.

Ο Τέρνερ δεν ανήκε σε αυτό το κλαμπ, ούτε τον ενδιέφερε να ενταχθεί. Η αρχική σύλληψη για ένα κανάλι που θα λειτουργούσε διαφορετικά γεννήθηκε από μια καθαρά πεζή, προσωπική, καθημερινή του ανάγκη.

«Δούλευα μέχρι τις 7:00 το απόγευμα, και όταν έφτανα σπίτι, οι ειδήσεις είχαν τελειώσει», θα δήλωνε αργότερα με αφοπλιστική ειλικρίνεια. «Οπότε έχανα την ενημέρωση εντελώς. Υπέθεσα πως υπήρχαν πολλοί άνθρωποι σαν κι εμένα».

Αυτή η απλή παρατήρηση ήταν ο σπόρος που κάρπισε στην ανατροπή του έως τότε τηλεοπτικού κατεστημένου.

Ο ίδιος παραδεχόταν κυνικά πως δεν γνώριζε το παραμικρό για τη δημοσιογραφία. Ήξερε όμως πώς να εντοπίζει αυτούς που ήξεραν.

Στρατολόγησε τον Ρις Σόνφελντ, έναν βετεράνο των ειδήσεων, και του έδωσε λευκή επιταγή για να στήσει μια ουτοπία για την εποχή εκείνη: ένα δίκτυο που δεν θα έριχνε ποτέ τίτλους τέλους στο πρόγραμμά του.

Το όραμά του Τέρνερ ήταν να μεγαλώσει και να διευρύνει τη θεματολογία – να χωρέσει μέσα στο πρόγραμμα διεθνή πολιτική, οικονομία, υγεία, αθλητικά, δελτία καιρού. Να κάνει την είδηση μια διαρκή, ζωντανή ροή, μια παράλληλη πραγματικότητα με την οποία ο τηλεθεατής θα μπορούσε να συνδεθεί ανά πάσα στιγμή.

Η πρώτη επίσημη της 24ωρης ενημέρωσης

Ήταν 5 το πρωί, ώρα Ανατολικής Ακτής, την 1η Ιουνίου του 1980, όταν το αμερικανικό – και συνεπώς το παγκόσμιο – τηλεοπτικό τοπίο άλλαξε οριστικά. Το CNN, το παρθενικό 24ωρο και αποκλειστικά ειδησεογραφικό δίκτυο στον κόσμο, εξέπεμπε το πρώτο του σήμα.

Η ιστορική πρεμιέρα ξεκίνησε με ένα σύντομο μήνυμα του ίδιου του Τέρνερ. Ο ιδρυτής του δικτύου είχε περάσει τα προηγούμενα 24ωρα κυριολεκτικά ταμπουρωμένος στα στρατηγεία της Ατλάντα, όμως εκείνη την ώρα γελούσε μέχρι και το πολύ χαρακτηριστικό μουστάκι του.

Αμέσως μετά, τη σκυτάλη της παρουσίασης πήρε το δημοσιογραφικό δίδυμο των Ντέιβιντ Γουόκερ και Λόις Χαρτ, ζευγάρι τόσο στη δουλειά όσο και στη ζωή.

Ο Γουόκερ απηύθυνε την παρθενική τηλεοπτική καλημέρα και η Χαρτ εκφώνησε την πρώτη είδηση στην ιστορία του σταθμού, η οποία αφορούσε την επίσκεψη του τότε προέδρου Τζίμι Κάρτερ στην Πολιτεία της Ιντιάνα.

Παρά την ιστορικότητα της στιγμής, το μιντιακό κατεστημένο υποδέχτηκε το CNN με χλευασμό.

Οι παραδοσιακοί άνκορμεν κοιτούσαν αφ’ υψηλού το εγχείρημα, ενώ οι τηλεοπτικοί κριτικοί το βάφτισαν περιπαικτικά Chicken Noodle News, λόγω του χαμηλού προϋπολογισμού, των φθηνών σκηνικών και των αλλεπάλληλων τεχνικών λαθών κατά τη διάρκεια των ατελείωτων ωρών ζωντανής μετάδοσης.

Ωστόσο ο Τέρνερ δεν πτοήθηκε. Αντιμετώπισε το δίκτυο με αγάπη και νοιάξιμο. Σαν δεύτερο σπίτι του.

Στο CNN με το μπουρνούζι του

«Έζησα για 20 χρόνια μέσα στο γραφείο μου», είχε αποκαλύψει σε μια από τις συνεντεύξεις του. «Τα πρώτα δέκα χρόνια κοιμόμουν σε έναν καναπέ». Κυριολεκτούσε.

Η παλιά φρουρά των εργαζομένων του CNN στην Ατλάντα θυμούνταν τον δισεκατομμυριούχο ιδιοκτήτη τους να σουλατσάρει στο newsroom με το μπουρνούζι του και να κατεβαίνει για πρωινό στην καφετέρια των εγκαταστάσεων, το λεγόμενο Hard News Café. Ο Τέρνερ είχε γίνει ένας από αυτούς, συνεπαρμένος από την αδρεναλίνη του τότε καινοτόμου και καινοφανούς εγχειρήματος.

Χρειάστηκε μια δεκαετία για την καθιέρωση και την ενηλικίωση του CNN που πλέον είχε γίνει ξακουστό σε ολόκληρο τον κόσμο – ακόμα και στα μέρη μας, στις εσχατιές της Βαλκανικής.

Το 1991 είχε έρθει η ώρα το δίκτυο του Τέρνερ, από το οποίο εν τω μεταξύ ο κόσμος είχε παρακολουθήσει σε ζωντανή μετάδοση κομβικά γεγονότα, όπως η συντριβή του διαστημικού λεωφορείου Challenger ή η πτώση του Τείχους του Βερολίνου, να ενηλικιωθεί και να δείξει τι μπορούσε να κάνει.

Όταν ξέσπασε ο Πόλεμος του Κόλπου, οι κυβερνήσεις ανακάλυψαν με έκπληξη, τρόμο και δέος ότι ο πόλεμος δεν καταγραφόταν πλέον εκ των υστέρων από την τηλεόραση, αλλά αναμεταδιδόταν ζωντανά.

Τη νύχτα που οι Αμερικανοί βομβάρδιζαν τη Βαγδάτη, οι ρεπόρτερ του CNN ήταν από τους ελάχιστους δυτικούς που βρίσκονταν εκεί, κάτω από τα τραπέζια του ξενοδοχείου Al-Rasheed, περιγράφοντας τον όλεθρο σε εκατομμύρια τηλεθεατές σε όλο τον κόσμο, σε πραγματικό χρόνο.

Ο Τέρνερ ήταν πλέον ιδιοκτήτης ενός παγκόσμιου νευρικού συστήματος, ενός δικτύου που παρακολουθούσαν ταυτόχρονα η Ουάσιγκτον και η Βαγδάτη για να μαθαίνουν τα νέα από το μέτωπο.

Το CNN επαναπροσδιόρισε τον χρόνο και τον χώρο της γεωπολιτικής και ο ο Τέρνερ δημιούργησε ένα εργαλείο τόσο δυνατό, ώστε άλλαξε για πάντα την ίδια τη φύση της δημοσιογραφίας.

Ο «Mouth of the South» και η Τζέιν Φόντα

Η επαγγελματική του άνοδος συνοδεύτηκε από την επινόηση μιας περσόνας που έμοιαζε βγαλμένη από κινηματογραφικό σενάριο.

Προσωνύμια όπως «The Mouth of the South» κάθε άλλο παρά τυχαία του αποδόθηκαν. Ο Τέρνερ ήταν φωνακλάς, προκλητικός, ασυγκράτητος και ζούσε τη ζωή του με την ορμή ενός ανθρώπου που θεωρούσε το μέτρο και την αυτοσυγκράτηση ισοδύναμα ύβρεως.

Ως bon vivant της εποχής είχε στρατιές από κατακτήσεις, όμως η συνάντησή του με την Τζέιν Φόντα το 1989 ήταν τόσο καθοριστική που ανέκοψε, έστω προσωρινά, την παράλληλη καριέρα του ως περιώνυμου playboy.

Ο γάμος τους το 1991 τους μετέτρεψε στο απόλυτο power couple των 90s. Παρά το ιδανικό ταίριασμά τους, η δυναμική της σχέσης τους είχε εξαρχής μια πυρηνική ασυμβατότητα. Ο Τέρνερ ήταν ένας άνθρωπος που απαιτούσε απόλυτη αφοσίωση. Ήθελε την Φόντα δίπλα του σε κάθε ταξίδι, σε κάθε του ιδιοκτησία –και είχε 28 σε ολόκληρο τον κόσμο– σε κάθε επιχειρηματικό του ραντεβού.

Εκείνη, πλησιάζοντας τα 60, αντιλήφθηκε πως δεν μπορούσε πλέον να ζει και να αναπνέει απλώς ως ένας δορυφόρος στην τροχιά της δικής του larger than life προσωπικότητας.

Όταν χώρισαν δέκα χρόνια αργότερα, τα ταμπλόιντ έσπευσαν να αποδώσουν το διαζύγιο στη στροφή της Φόντα προς τον Χριστιανισμό – μια απόφαση που ο άθεος Τέρνερ δεν μπορούσε να χωνέψει. Η αλήθεια, όμως, ήταν κατά τι πιο σύνθετη.

Σε μια συγκλονιστική της εξομολόγηση, η Φόντα περιέγραψε τη στιγμή που άρχισε να καταλαβαίνει το βάθος του τραύματός του. Ήταν στο ράντσο τους στη Μοντάνα, όταν εκείνος της διηγούνταν σχεδόν αδιάφορα τα παιδικά του χρόνια και τα χτυπήματα του πατέρα του. Η Φόντα έκλαιγε με λυγμούς, ενώ ο Τέρνερ την κοιτούσε με ειλικρινή απορία.

«Δεν μπορούσε να καταλάβει γιατί έκλαιγα», θυμόταν η ίδια. «Ένα κακοποιημένο παιδί θεωρεί πάντα ότι φταίει το ίδιο. Δεδομένων όσων πέρασε, θα έπρεπε να είχε γίνει ένας δικτάτορας, ένας απαίσιος άνθρωπος. Το θαύμα με τον Τεντ είναι ότι εξελίχθηκε σε έναν καλό άνθρωπο».

Όταν ο δημιουργός έχασε το δημιούργημά του

Κανείς δεν αμφιβάλει πως ο Τέρνερ ήταν ένας πολυμήχανος νους και ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας. Όμως χρειάστηκε ένας λάθος υπολογισμός του για να χάσει μέσα από τα χέρια του το πιο πολύτιμο και αγαπημένο του δημιούργημα.

Το 1996 είχε ήδη πουλήσει την αυτοκρατορία του στην Time Warner για 7,5 δισεκατομμύρια δολάρια, παραμένοντας όμως αντιπρόεδρος. Τέσσερα χρόνια αργότερα στο απόγειο της φούσκας των dot-com, η διοίκηση της εταιρίας αποφάσισε τη συγχώνευση με τον τότε γίγαντα του διαδικτύου, την AOL.

Όταν η φούσκα έσκασε το 2001, η νέα εταιρεία κατέγραψε ζημιές 99 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Για τον Τέρνερ, του οποίου η περιουσία ήταν στενά συνδεδεμένη με τις μετοχές της εταιρείας, η πτώση ήταν ελεύθερη και συντριπτική.

Έχασε περίπου 7 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε τρία χρόνια, αλλά, το κυριότερο, έχασε τα δημιουργήματά του. Τον έλεγχο του CNN, του παιδιού του. Τις ομάδες του. Την εξουσία του.

Εκείνη η περίοδος τον λύγισε. «Έχασα την Τζέιν. Έχασα τη δουλειά μου. Έχασα την περιουσία μου», εξομολογούνταν χρόνια αργότερα σε τηλεοπτική συνέντευξή του στον Πιρς Μόργκαν. Η παραίτησή του το 2003 και η οριστική αποχώρησή του από το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας το 2006 σηματοδότησαν το τέλος του Τεντ Τέρνερ ως μεγιστάνα των media.

Ο θηρευτής είχε γίνει το θήραμα των ίδιων των αγορών που κάποτε δάμαζε.

Αναζητώντας την προσωπική εξιλέωση

Η τελευταία πράξη της ζωής του δεν γράφτηκε με φόντο τους ουρανοξύστες αλλά με σκηνικό τη φύση. Αντιλαμβανόμενος το εφήμερο της τηλεοπτικής δόξας και της εταιρικής εξουσίας, ο Τέρνερ έστρεψε το βλέμμα του στο περιβάλλον και τη φιλανθρωπία, ψάχνοντας πιθανώς μια παρακαταθήκη που κανένα διοικητικό συμβούλιο δεν θα μπορούσε να του στερήσει.

Αναδείχθηκε σε έναν από τους μεγαλύτερους γαιοκτήμονες της Βόρειας Αμερικής, συγκεντρώνοντας περίπου 2 εκατομμύρια στρέμματα γης. Το πάθος του για τη διάσωση του αμερικανικού βίσωνα ήταν παροιμιώδες. Δημιούργησε το μεγαλύτερο ιδιωτικό κοπάδι στον κόσμο, με πάνω από 51.000 ζώα, αποτρέποντας ουσιαστικά την εξαφάνιση του είδους.

Ταυτόχρονα, παρά την τεράστια οικονομική αιμορραγία που υπέστη από την κατάρρευση της AOL, τήρησε την υπόσχεσή του να προσφέρει στον ΟΗΕ το ποσό του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων μέχρι το τελευταίο σεντ. Ολοκλήρωσε τη δωρεά το 2015, έστω κι αν αυτό τον άφησε να ακροβατεί στα όρια του «απλού» δισεκατομμυριούχου.

Η αντίστροφη μέτρηση ενός αεικίνητου νου

Η αποκάλυψη το 2018 ότι πάσχει από άνοια με σωμάτια Lewy –μια μη αναστρέψιμη εκφυλιστική νόσο του εγκεφάλου– σήμανε την αρχή του τέλους.

Ο άνθρωπος που δεν επέτρεπε στο μυαλό του να ηρεμήσει ούτε στιγμή, καταδικάστηκε να χάσει απολύτως τον έλεγχό του εαυτού του. Η νοσηλεία του με πνευμονία στις αρχές του 2025 ήταν το προοίμιο ενός τέλους που γράφτηκε χθες το απόγευμα στο σπίτι του στη Φλόριντα.

Ο Τεντ Τέρνερ δεν ήταν άγιος, ούτε υπήρξε ποτέ πρότυπο ισορροπημένου ανθρώπου.

Ήταν όμως ένα ανεπανάληπτο κράμα τραύματος, ευφυΐας και καλώς εννοούμενου θράσους. Επαναπροσδιόρισε την έννοια της ενημέρωσης, γιγάντωσε τη βιομηχανία της εικόνας και στο τέλος προσπάθησε να ξεπληρώσει το χρέος του στον πλανήτη σώζοντας κομμάτια του.

Έφυγε αφήνοντας πίσω του έναν κόσμο εθισμένο στην 24ωρη (υπερ)πληροφόρηση που ο ίδιος εφηύρε. Ο δημιουργός σώπασε. Το σύστημα που έστησε συνεχίζει να παραδίδει ακαταπόνητο ειδοποιήσεις για breaking news.