Ο συνολικός αριθμός των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως έφτασε σε νέα επίπεδα το 2025, εν μέρει λόγω της εκτίναξης της αξίας των τεχνολογικών εταιρειών και της ανόδου των χρηματιστηρίων, σύμφωνα με νέα μελέτη της ελβετικής τραπεζικής εταιρείας UBS.

Περίπου 2.900 δισεκατομμυριούχοι ελέγχουν πλέον 15,8 τρισεκατομμύρια δολάρια, αριθμοί αυξημένοι από περίπου 2.700 δισεκατομμυριούχους με συνολικό πλούτο σχεδόν 14 τρισεκατομμύρια έναν χρόνο νωρίτερα. Ο αριθμός και ο συνολικός πλούτος των δισεκατομμυριούχων ενισχύθηκαν από τον δεύτερο υψηλότερο αριθμό νέων δισεκατομμυριούχων μέσα σε ένα έτος—287—από τότε που η UBS άρχισε να καταγράφει το στοιχείο το 2015. Μόνο το 2021, με το κύμα κρατικών ενισχύσεων και τα χαμηλά επιτόκια που ενίσχυσαν τις τιμές των περιουσιακών στοιχείων, καταγράφηκε μεγαλύτερος αριθμός νέων δισεκατομμυριούχων.

«Βλέπουμε μια επιτάχυνση στην αύξηση των δισεκατομμυριούχων, και προέρχεται πραγματικά από παντού», δήλωσε ο John Mathews, επικεφαλής διαχείρισης ιδιωτικού πλούτου της UBS στις ΗΠΑ, αναφερόμενος στη δημιουργία νέων δισεκατομμυριούχων τόσο μέσω επιχειρηματικότητας όσο και μέσω κληρονομιάς.

Ενίσχυση στα κέρδη πλούτου έφερε επίσης η άνοδος της χρηματιστηριακής αγοράς κατά τους 12 μήνες που έληξαν στις 4 Απριλίου 2025, περίοδο που καλύπτει η μελέτη. Η αναταραχή στα χρηματιστήρια γύρω από την ανακοίνωση των δασμών του Προέδρου Τραμπ για την «Ημέρα Απελευθέρωσης» μείωσε τις αποδόσεις για την περίοδο, αν και η αγορά στη συνέχεια συνέχισε σε γενικές γραμμές την ανοδική της πορεία.

Ποιοι είναι οι νέοι, αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι του 2025

Οι νέοι, αυτοδημιούργητοι δισεκατομμυριούχοι του 2025 ήταν επιχειρηματίες σε μια σειρά από τομείς. Σύμφωνα με την UBS, μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ο Ben Lamm, ιδρυτής της Colossal Biosciences· ο Michael Dorrell, συνιδρυτής της επενδυτικής εταιρείας υποδομών Stonepeak Partners· τα αδέλφια Zhang της Mixue Ice Cream and Tea στην Κίνα· και ο κρυπτο-δισεκατομμυριούχος Justin Sun.

Ενενήντα ένας από τους νέους δισεκατομμυριούχους κληρονόμησαν την περιουσία τους, μεταξύ αυτών 15 μέλη δύο οικογενειών φαρμακοβιομηχανιών στη Γερμανία. «Μιλάμε για τη μεγάλη μεταβίβαση πλούτου εδώ και πάνω από μια δεκαετία, και τώρα αρχίζουμε να βλέπουμε να γίνεται πραγματικότητα», είπε ο Mathews.

Πρόσθεσε ότι μεγάλο μέρος του πλούτου θα περάσει πρώτα στους επιζώντες συντρόφους, συνήθως στις συζύγους, πριν μεταβιβαστεί στην επόμενη γενιά.

Μία πρόσφατη ανάλυση της Altrata, εταιρείας ανάλυσης δεδομένων πλούτου, έδειξε αντίστοιχα αύξηση στον αριθμό των δισεκατομμυριούχων παγκοσμίως σε επίπεδα-ρεκόρ. Η Altrata εκτίμησε ότι 3.508 άτομα κατείχαν συνολικό πλούτο 13,4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων και ανέφερε ότι περίπου το ένα τρίτο βρίσκεται στις ΗΠΑ. Η Κίνα κατέλαβε τη δεύτερη θέση με 321 δισεκατομμυριούχους που κατείχαν περίπου το 10% του παγκόσμιου πλούτου.

Η έκθεση της UBS περιλαμβάνει πληροφορίες από βάση δεδομένων που διατηρεί η UBS και η PricewaterhouseCoopers σχετικά με τον παγκόσμιο πλούτο των δισεκατομμυριούχων.

Η UBS επίσης πήρε συνέντευξη από 87 πελάτες-δισεκατομμυριούχους για την 11η ετήσια έκθεση Billionaire Ambitions και διαπίστωσε ότι η ελκυστικότητα της Βόρειας Αμερικής ως ο καλύτερος τόπος για βραχυπρόθεσμες επενδύσεις μειώθηκε στο 63%, από 81% έναν χρόνο νωρίτερα. Αντίθετα, η ελκυστικότητα επενδύσεων σε άλλες περιοχές—τη Δυτική Ευρώπη, τη Μεγαλύτερη Κίνα και την περιοχή Ασίας-Ειρηνικού εκτός της Μεγαλύτερης Κίνας—αυξήθηκε.

Ενώ η κορυφαία ανησυχία των Ασιατών δισεκατομμυριούχων για τον επόμενο χρόνο ήταν οι δασμοί, η πλειονότητα των Αμερικανών δισεκατομμυριούχων ανησυχούσε περισσότερο για τον πληθωρισμό ή τη γεωπολιτική, σύμφωνα με τη μελέτη.