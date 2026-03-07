«Ας μην ξεχνάμε το καθήκον μας προς το κοινό μας. Βρισκόμαστε ακόμη κοντά στην αρχή μιας χρονιάς που ήδη είναι γεμάτη ειδήσεις, τόσο στο εσωτερικό όσο και διεθνώς — μια χρονιά που θα κορυφωθεί με κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ και ποιος ξέρει τι άλλο. Ας συνεχίσουμε να επικεντρωνόμαστε στην παροχή της καλύτερης δυνατής δημοσιογραφίας στα εκατομμύρια ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που βασίζονται σε εμάς», αναφέρει ο Μαρκ Τόμσον, διευθύνων σύμβουλος του CNN, στο επίσημο ενημερωτικό του σημείωμα προς τους εργαζόμενους του αμερικανικού τηλεοπτικού δικτύου, αμέσως μετά την εξαγορά της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance στις 27 Φεβρουαρίου.

Αφουγκραζόμενος την ανησυχία μεταξύ των εργαζομένων του CNN σχετικά με τους πιθανούς νέους ιδιοκτήτες του δικτύου, αφού η Paramount Skydance, μητρική εταιρεία του ενημερωτικού δικτύου CBS, βγήκε νικήτρια στον ιλιγγιώδη ανταγωνισμό με τη Netflix να αγοράσει τη Warner Bros. Discovery (WBD), τη μητρική εταιρεία του CNN, o Τόμσον προτρέπει όλους να μην βγάζουν βιαστικά συμπεράσματα μέχρι να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Πότε όμως θα γίνει το ξεκαθάρισμα πραγματικότητα, ουδείς γνωρίζει επίσημα.

Πριν από περισσότερα από 40 χρόνια, ο πρώην ιδιοκτήτης του CNN, Τεντ Τέρνερ, προσπάθησε να αγοράσει το CBS αλλά απέτυχε. Είναι τώρα η σειρά του CBS να επιχειρήσει μια μεγάλη συγχώνευση; Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας ανάμεσα στις δύο εταιρείες-γίγαντες, το CNN και το CBS News θα είναι πλέον κάτω από την ίδια στέγη.

To CNN τρέμει το «μοντέλο CBS»

Τι εννοούμε με όλες αυτές τις πληροφορίες: η επιφυλακτικότητα μεταξύ των εργαζομένων του CNN απέναντι στον νέο ιδιοκτήτη τους έχει καταγραφεί σε πολλά ρεπορτάζ και σχετίζεται κυρίως με το αν θα μπορέσουν να διατηρήσουν τη δημοσιογραφική τους ανεξαρτησία χωρίς πολιτικές παρεμβάσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Οι ιδιοκτήτες της Paramount, η οικογένεια Έλισον, διατηρούν ευνοϊκές σχέσεις με τον ίδιο τον Τραμπ και είναι φυσιολογικό σε αυτή τη φάση να τίθενται ερωτήματα για το αν η νέα ιδιοκτησία θα επηρεάσει τον τρόπο με τον οποίο το CNN, γνωστό ως αντι-Τραμπ κανάλι και συχνά στο στόχαστρο του Αμερικανικού προέδρου, καλύπτει τα πεπραγμένα των σημερινών κυβερνώντων στον Λευκό Οίκο.

Επιπλέον, καθώς η Paramount υπόσχεται δισεκατομμύρια σε εταιρικές «συνέργειες» (ο όρος συχνά μεταφράζεται σε συγχωνεύσεις τμημάτων, αναδιάρθρωση οργανισμών και ενδεχομένως απώλεια θέσεων εργασίας), πληθαίνουν τα ερωτήματα σχετικά με τα επόμενα βήματα: θα υπάρξουν απολύσεις, πώς ενδέχεται να συνδυαστούν τα δύο ενημερωτικά δίκτυα και ποια θα είναι η νέα ηγετική δομή;

Η μεγάλη ανησυχία κρύβεται στο όνομα «Μπάρι Βάις». Το CBS News υπό την ηγεσία της νέας αρχισυντάκτριάς του αλλά και του διευθύνοντος συμβούλου της Paramount Skydance, Ντέιβιντ Έλισον, ο οποίος ανέλαβε τον ρόλο του CEO της Paramount μετά τη συγχώνευση ύψους 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Skydance με την εταιρεία το 2025, έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές.

Από την άφιξη της Βάις κι έπειτα, πολλοί παρουσιαστές και εργαζόμενοι μπροστά και πίσω από τις κάμερες έχουν αποχωρήσει από το δίκτυο, ενώ λογοκρίθηκε ρεπορτάζ της ιστορικής εκπομπής «60 Minutes» σχετικά με κακοποιήσεις που έλαβαν χώρα στη «φυλακή του τρόμου» Cecot, στο Ελ Σαλβαδόρ και αποσύρθηκε.

Παρόλο που προς το παρόν δεν είναι σαφές αν η δημοσιογραφική κάλυψη του CNN θα υπαχθεί στην ίδια δομική λειτουργία με αυτή του CBS ή αν και πώς θα λειτουργούν ανεξάρτητα τα ενημερωτικά δίκτυα, όλα όσα έχουν ήδη συμβεί στο CBS News έχουν προκαλέσει φοβερή ανησυχία στο «σπίτι που έχτισε ο Τεντ Tέρνερ».

Από την στιγμή που οι Έλισον είναι δηλωμένα στο πλευρό του Τραμπ, οι φόβοι για ωμή πολιτική παρέμβαση στη λειτουργία του CNN δεν παύουν. Σε έναν κλάδο που ήδη δοκιμάζεται από τη μετατόπιση του κοινού προς τις ψηφιακές πλατφόρμες, η πιθανότητα νέων περικοπών προκαλεί αγωνία.

Στροφή στο κέντρο του πολιτικού φάσματος

Το ζήτημα όμως δεν είναι μόνο οικονομικό. Το CNN βρίσκεται εδώ και κάποιο καιρό σε αναζήτηση ταυτότητας και φαίνεται να προσπαθεί να επαναπροσδιορίσει τη δημοσιογραφική του στρατηγική μετά την αποχώρηση του πρώην επικεφαλής Τζεφ Ζούκερ. Η περίοδος της προεδρίας Τραμπ έχει φέρει υψηλές τηλεθεάσεις, αλλά ταυτόχρονα έχει ενισχύσει την εικόνα του αντιπολιτευόμενου προς τον Λευκό Οίκο καναλιού. Η διοίκηση του CNN κοιτάει προς το μέλλον, επιχειρώντας μία πιο παραδοσιακή μορφή διεθνούς ενημέρωσης, με έμφαση στο ρεπορτάζ και λιγότερο στον πολιτισκό σχολιασμό.

Σε αυτό το πλαίσιο πολλοί αναλυτές υποστηρίζουν ότι το CNN θα επιχειρήσει την στροφή προς το κέντρο του πολιτικού φάσματος, προκειμένου να προσαρμοστεί στο ιδιαίτερα πολωμένο μιντιακό περιβάλλον των ΗΠΑ ώστε να προσελκύσει ένα ευρύτερο κοινό, κόντρα στην κυριαρχία του Fox News στο συντηρητικό ακροατήριο και του MSNBC στους φιλελεύθερους τηλεθεατές.

Αυτή η διόλου απίθανη «δεξιά» μετατόπιση του CNN έχει οδηγήσει σε συμπεράσματα για το ενδεχόμενο ενός «Fox News lite», ένα «πιο ήπιο» Fox News δηλαδή, αν και τίποτα δεν είναι δεδομένο αυτή τη στιγμή: είναι άγνωστο αν το CNN θα μειώσει τον έντονα επικριτικό τόνο προς τον Τραμπ ή αν θα προσπαθήσει όντως να κερδίσει τηλεθεατές που παρακολουθούν το συντηρητικό Fox News. Και κυρίως τίποτα δεν είναι οριστικό στη συμφωνία Paramount Skydance και Warner Bros Discovery, η οποία θα ολοκληρωθεί μετά από μια σύνθετη διαδικασία εγκρίσεων και διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο η βάσανος για το μέλλον της ειδησεογραφικής ενημέρωσης στις Ηνωμένες Πολιτείες για το ποιος τελικά καθορίζει την κατεύθυνση των μεγάλων δημοσιογραφικών οργανισμών είναι υπαρκτή: πριν από ένα μήνα περίπου η ιστορική εφημερίδα Washington Post, ιδιοκτησίας του Τζεφ Μπέζος, ανακοίνωσε μαζικές απολύσεις από όλα τα τμήματα της, συρρικνώντας ουσιαστικά το μέγεθος της προς ενίσχυση της βιωσιμότητας της. Ωστόσο το γραφείο ανταποκριτών του Λευκού Οίκου της Post ανέφερε σε επιστολή του προς τον Μπέζος ότι «το πιο ουσιαστικό και επιδραστικό ρεπορτάζ της εφημερίδας βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στη συνεργασία με ομάδες που κινδυνεύουν από τις περικοπές, ενώ υπογράμμισε ότι ένα πολυφωνικό και ποικιλόμορφο newsroom είναι απαραίτητο, ιδίως σε περίοδο οικονομικών δυσκολιών».

HBO Max και Paramount+ μαζί

Την ίδια ώρα μία άλλη παράμετρος της συμφωνίας Paramount Skydance και Warner Bros Discovery βρίσκεται σε εξέλιξη: οι υπηρεσίες streaming της πλατφόρμας HBO Max και Paramount+ ενώνονται εις μία ενιαία υπηρεσία-μαμούθ στο τρίτο τρίμηνο του 2026 (εκτός αν εκφράσει ενστάσεις η ρυθμιστική αρχή). Η νέα υπηρεσία θα συγκεντρώνει εμβληματικά φραντσάιζ της μεγάλης και της μικρής οθόνης όπως τα: Game of Thrones, Star Trek, DC Comics, Επικίνδυνη Αποστολή, Χάρι Πότερ, Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών, κ.ά.

Παρά τη συγχώνευση των υπηρεσιών, η διοίκηση της Paramount Skydance υπό τον Ντέιβιντ Έλισον διαβεβαιώνει ότι το brand του HBO θα παραμείνει δημιουργικά αυτόνομο, διατηρώντας την ταυτότητα παραγωγής σειρών υψηλής ποιότητας, ενώ υπολογίζει ότι θα προσελκύσει κάτι παραπάνω από 200 εκατομμύρια συνδρομητές. Στο μέλλον, οι χρήστες θα έχουν πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο των δύο εταιρειών με μία μόνο συνδρομή, ενώ αναμένεται να ανακοινωθούν λεπτομέρειες για τις τιμές ή την ακριβή ημερομηνία έναρξης της νέας υπηρεσίας.

Το Game of Thrones στον κινηματογράφο

Η Paramount Skydance δεσμεύεται να διατηρήσει ένα δυναμικό πρόγραμμα προβολών των ταινιών της Warner στις κινηματογραφικές αίθουσες, με στόχο τουλάχιστον τις 15 ταινίες ετησίως.

Μεταξύ οικονομικών διαπραγματεύσεων και θεσμικών ερευνών της εξαγοράς και συγχώνευσης των δύο εταιρειών, που εκτιμάται στα 110 δισεκατομμύρια δολάρια, η Warner Bros. ετοιμάζει – σαν να μην τρέχει τίποτα – και το φιλόδοξο πρίκουελ του Game of Thrones για τη μεγάλη οθόνη. Η στρατηγική αυτή κίνηση δίνει μία «πολυδιάσταση» στο σύμπαν του τηλεοπτικού φαινομένου το οποίο αποτελεί και με τη βούλα μία από τις πιο επιτυχημένες καλλιτεχνικά, κερδοφόρες και «έξυπνες» επενδύσεις στην ιστορία της οπτικοακουστικής βιομηχανίας.

Ο Ντέιβιντ Έλισον δηλώνει επισήμως ότι δεν σχεδιάζει να μειώσει τη χρηματοδότηση για την παραγωγή ταινιών και τηλεοπτικών προγραμμάτων.

Το παρασκήνιο της συμφωνίας και η παρέμβαση Τραμπ

Η πώληση της Warner Bros. που εδώ και μήνες απασχολεί την χρηματοοικονομική αγορά των ΗΠΑ, γέννησε πολλά ερωτηματικά ως προς το τι συνέβη στο παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, κυρίως λόγω των δημόσιων παρεμβάσεων του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ υπέρ της Paramount Skydance και κατά της Netflix, που είχε συμφωνήσει τον περασμένο Δεκέμβριο με την Warner Bros. στην εξαγορά της, στα 82 δισεκατομμύρια δολάρια συμπεριλαμβανομένου του χρέους της.

Η επιθετική συμπεριφορά της Paramount Skydance που υπέβαλε δύο αυξημένες προσφορές στη Warner Bros. Discovery (που περιλαμβάνει το CNN) πέταξε τελικά τη Netflix «εκτός» με τη δεύτερη, ενισχυμένη κατά ένα δολάριο ανά μετοχή, να ωθεί τον CEO της Netflix, Τεντ Σαράντος στην υπαναχώρηση από την αρχική συμφωνία με τη Warner. Είχε προηγηθεί η επίσκεψή του στον Λευκό Οίκο, γεγονός που κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα ότι δεν συνδέεται με τις εξελίξεις, καθώς ο πρόεδρος Τραμπ είχε απαιτήσει μέσω του Truth Social και την αποπομπή της Σούζαν Ράις (πρώην συμβούλου των τέως προέδρων Μπαράκ Ομπάμα και Τζο Μπάιντεν) από το διοικητικό συμβούλιο του Netflix, χαρακτηρίζοντάς την «αντι-τραμπική».

Μία εκδοχή σε αυτή την αγοραπωλησία- θρίλερ που ταρακούνησε το Χόλιγουντ, εστιάζει στο ότι η συνάντηση Τραμπ-Σαράντος δεν έγινε ποτέ, γιατί – όπως λέγεται – ο Σαράντος ενημερώθηκε με το που πέρασε το κατώφλι του Λευκού Οίκου από την προσωπάρχη της προεδρικής κατοικίας Σούζι Γουάιλς, ότι η συνάντηση δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί εξαιτίας κωλύματος της τελευταίας στιγμής στο πρόγραμμα του Προέδρου των ΗΠΑ.

Έκδηλη η δυσφορία Τραμπ σε δηλώσεις του «περί παρέμβασης των ρυθμιστικών αρχών» από τα πρώτα στάδια της συμφωνίας Warner Bros. Discovery – Netflix, την οποία έκρινε ως «προβληματική» για τα δεδομένα του μονοπωλίου στην αγορά, έκανε πολλούς να μιλούν για ξεκάθαρη πολιτική παρέμβαση, ειδικά καθώς διατηρεί καλές σχέσεις με τον πατριάρχη της Paramount Skydance, Λάρι Έλισον.

Ο Λευκός Οίκος πόνταρε στη χρηματοοικονομική σταθερότητα της Netflix

Πόσο σίγουροι όμως μπορούμε να είμαστε για τα γεγονότα, τα πρόσωπα και τις επιδιώξεις τους στο πεδίο των χρηματοοικονομικών εξελίξεων; Μόλις πριν από δύο ημέρες, έγινε γνωστό ότι παρά τις δημόσιες επιθέσεις, ο Τραμπ πόνταρε στη χρηματοοικονομική σταθερότητα της εταιρείας Netflix, καθώς αγόρασε χρέος (ομόλογα) της εν μέσω της επιχειρηματικής αυτής διαμάχης.

Τα οικονομικά στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα αποκαλύπτουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ αγόρασε τον Ιανουάριο ομόλογα της Netflix αξίας από 600.000 έως 1,25 εκατ. δολάρια. Η κίνηση αυτή προστέθηκε σε προηγούμενη αγορά ομολόγων της ίδιας εταιρείας, ύψους 500.000 έως 1 εκατ. δολαρίων, που είχε πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο, λίγο μετά την ανακοίνωση της μεγάλης συμφωνίας της Netflix με τη Warner Bros. Discovery.

Οι συγκεκριμένες αγορές αποτελούν μόνο δύο από τις δεκάδες συναλλαγές που γνωστοποίησε ο Τραμπ την Τετάρτη 4 Μαρτίου. Το σχετικό έγγραφο φέρει την υπογραφή του με ημερομηνία 26 Φεβρουαρίου, ενώ οι συναλλαγές πραγματοποιήθηκαν στις 2 και στις 20 Ιανουαρίου.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε στο The Hollywood Reporter ότι οι επενδύσεις του Προέδρου έχουν στόχο να αναπαράγουν καθιερωμένους χρηματιστηριακούς δείκτες και ότι «ούτε ο Πρόεδρος Τραμπ ούτε κάποιο μέλος της οικογένειάς του έχει τη δυνατότητα να κατευθύνει, να επηρεάζει ή να παρέχει οποιαδήποτε εισήγηση σχετικά με το πώς επενδύεται το χαρτοφυλάκιο ή πότε αγοράζονται ή πωλούνται επενδύσεις. Όλες οι επενδυτικές αποφάσεις λαμβάνονται αποκλειστικά από ανεξάρτητους διαχειριστές».

Η συμφωνία εξαγοράς της Warner Bros. Discovery από την Paramount Skydance θα ολοκληρωθεί μέσα σε μία χρονική περίοδο διάρκειας από 6 έως 18 μηνών κατά την οποία πρέπει να περάσει από μία σειρά θεσμικών και επιχειρηματικών βημάτων που πρέπει να προηγηθούν. Μεταξύ άλλων η συμφωνία θα εξεταστεί από τις αρχές ανταγωνισμού σε πολλές αγορές, όπως τις αμερικανικές αρχές (π.χ. Υπουργείο Δικαιοσύνης / FTC), την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις ρυθμιστικές αρχές σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ιαπωνία, Κορέα, Αυστραλία κ.ά. Οι αρχές θα ελέγξουν κυρίως αν η συγχώνευση δημιουργεί υπερβολική συγκέντρωση ισχύος στη βιομηχανία των media και του streaming.