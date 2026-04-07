Πόσο θα αλλάξει, – επί το δεξιότερον -, η πολιτική γραμμή του CNΝ; Θα εξελιχθεί, άραγε, το έγκυρο ενημερωτικό αμερικανικό δίκτυο σε εκδοχή του φιλοτραμπικού Fox News; Αυτές είναι οι ανησυχίες πολλών εργαζομένων στο CNN, ενόψει της εξαγοράς του από την Paramount Skydance, του Ντέιβιντ Έλισον, γιου του δισεκατομμυριούχου Λάρυ Έλισον, ιδρυτή του τεχνολογικού κολοσσού Oracle, και φίλου του αμερικανού προέδρου Τραμπ.

Στο πλαίσιο συμφωνίας ύψους 111 δισεκατομμυρίων δολαρίων, η Paramount Skydance αναμένεται να ολοκληρώσει, το επόμενο διάστημα, την εξαγορά της Warner Bros. Discovery, μητρικής εταιρείας του CNN, παρά το γεγονός ότι και η πλατφόρμα Netflix είχε κάνει προσφορά για την αγορά της συγκεκριμένης επιχείρησης.

Η οικογένεια Έλισον επελαύνει στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Με δεδομένη την επέλαση της οικογένειας Έλισον στον χώρο των αμερικανικών μέσων ενημέρωσης, δεν είναι αβάσιμοι οι φόβοι των εργαζόμενων στο CNN, οι οποίοι ανησυχούν ότι η φιλική προς τον Τραμπ, ιδιοκτησία της Paramount Skydance, θα αλλάξει την πολιτικά φιλελεύθερη φυσιογνωμία του CNN και θα προχωρήσει σε περικοπές θέσεων εργασίας. Οι ανησυχίες είναι δικαιολογημένες: από τη στιγμή που ο Ντέιβιντ Έλισον αγόρασε την Paramount, την οποία συγχώνευσε με την επιχείρησή του, Skydance, τον Αύγουστο του 2025, η εταιρεία έχει κατηγορηθεί ότι υποκύπτει στον Τραμπ.

– Paramount – Warner: Η συμφωνία μαθούθ ταράζει το CNN και φέρνει αλλαγές στο streaming

Η Paramount κατέβαλε στον αμερικανό πρόεδρο, 16 εκατομμύρια δολάρια, μετά από αγωγή του Τραμπ εναντίον της ιστορικής εκπομπής, «60 Minutes», του τηλεοπτικού δικτύου CBS, το οποίο επίσης της ανήκει, με αφορμή το μοντάζ σε μια συνέντευξη της πρώην αντιπροέδρου των ΗΠΑ, της Δημοκρατικής Κάμαλα Χάρις, η οποία, σύμφωνα με τον Τραμπ, τον δυσφήμιζε.

Η ίδια εκπομπή είχε αναστείλει προσωρινά και την προβολή ενός ρεπορτάζ σχετικά με φυλακή στο Ελ Σαλβαδόρ, στην οποία η κυβέρνηση Τραμπ είχε στείλει ορισμένους μετανάστες που είχε απελάσει από τις ΗΠΑ.

Επιπλέον, η Paramount ακύρωσε τη δημοφιλή ψυχαγωγική εκπομπή «The Late Show» του παρουσιαστή Στίβεν Κολμπέρ, εκπομπή ιδιαίτερα επικριτική προς τον Τραμπ, ανακοινώνοντας ότι θα πάψει να προβάλλεται μετά τον Μάιο.

CNΝ: ένα εξαιρετικό brand σύμφωνα με τον νέο ιδιοκτήτη του

Σε συνέντευξή του, ο Ντέιβιντ Έλισον υποστήριξε ότι το CNN θα παραμείνει ένας ανεξάρτητος δημοσιογραφικός οργανισμός και ότι όπως το CBS διατήρησε την ανεξαρτησία του, αντιστοίχως θα τη διατηρήσει και το CNΝ, ένα «εξαιρετικό brand» με μια εξαιρετική ομάδα, σπουδαίων δημοσιογράφων, «την οποία θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε».

Σημειωτέον ότι οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν την επίθεση κατά του Ιράν, μία ημέρα αφότου η Paramount Skydance επιβεβαιώθηκε ως ο πλειοδότης στη διαδικασία εξαγοράς του CNN.

Fake CNN Νews σύμφωνα με τον Τραμπ

Παρά τις διαβεβαιώσεις του Έλισον και του διευθύνοντος συμβούλου του CNN, Μαρκ Τόμσον, ότι το δίκτυο δε θα επηρεαστεί από πολιτικές πιέσεις – «Οι πολιτικοί έχουν προφανές κίνητρο να αμφισβητούν τη δημοσιογραφία που θέτει ερωτήματα, όμως στο CNN, το μοναδικό μας ενδιαφέρον είναι να λέμε την αλήθεια», έγραψε σε ανάρτησή του ο Τόμσον-, δύο εβδομάδες αφότου η Paramount Skydance επικράτησε στην προσφορά της, ο Λευκός Οίκος εξέδωσε ανακοίνωση κατηγορώντας το CNN ότι «ψεύδεται» στην κάλυψη του πολέμου των ΗΠΑ με το Iράν.

Ο αμερικανός υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, επέκρινε έντονα ένα ρεπορτάζ του CNN για το πώς η κυβέρνηση Τραμπ δεν κατάφερε να προβλέψει τις επιπτώσεις του πολέμου ως προς το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, του θαλάσσιου διαύλου από το οποίο μεταφέρεται το 20%

του πετρελαίου στο κόσμο. «Όσο πιο σύντομα αναλάβει αυτό το δίκτυο ο Ντέιβιντ Έλισον, τόσο το καλύτερο», κατέληξε ο Χέγκσεθ.

Ο Τραμπ έχει ισχυριστεί ότι οι άνθρωποι που διοικούν το CNN «είναι ντροπή» και ότι είναι επιτακτική ανάγκη να πουληθεί το δίκτυο το οποίο εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία, αποκαλεί «Fake News CNN». Tον Φεβρουάριο, ο Τραμπ χαρακτήρισε την Κάιτλαν Κόλινς, βασική ανταποκρίτρια στον Λευκό Οίκο, ως «τη χειρότερη ρεπόρτερ», όταν του έθεσε ερώτημα για τα αρχεία του καταδικασθέντος παιδόφιλου, Τζέφρι Έπστιν. Ο Τραμπ την επέπληξε επειδή «παρότι τη γνωρίζει δέκα χρόνια, δεν την έχει δει ποτέ να χαμογελά». Το CNN στήριξε τη δημοσιογράφο χαρακτηρίζοντας την εξαιρετική στη δουλειά της.

CNN – CBS, βίοι παράλληλοι

Παρότι και οι τωρινές επιθέσεις του Λευκού Οίκου προς το CNN, θυμίζουν «μια από τα ίδια», υπάρχει πλέον, όπως ανέφερε στην εφημερίδα Washignton Post, ένας εργαζόμενος στο CNN μιλώντας ανωνύμως, φοβούμενος για τη θέση του, «ένας μεγάλος αστερίσκος», ως προς του μέλλον του δικτύου, ενόψει της νέας ιδιοκτησίας.

Άλλος συνάδελφός του δήλωσε ότι ανησυχεί περισσότερο για το ενδεχόμενο κακοδιαχείρισης, σε περίπτωση τον έλεγχο του CNN αναλάβει η σημερινή διεθύντρια του CBS News, Μπάρι Ουάις, πρώην αρθρογράφος των New York Times και σφοδρή πολέμιος της woke κουλτούρας.

Η Ουάις που τοποθετήθηκε στη θέση της από τον Έλισον και την οποία ο Τραμπ έχει επαινέσει δημοσίως, έχει ήδη έλθει σε σύγκρουση με το CBS, καθώς προσπαθεί να αναδιαμορφώσει τον δημοσιογραφικό οργανισμό κατά τους πρώτους έξι μήνες της θητείας της.

Ο πρώην κινηματογραφικός παραγωγός σε ρόλο μιντιάρχη

Μέχρι τον περασμένο χρόνο, ο νέος ιδιοκτήτης του CNN, o Ντέιβιντ Έλισον, 43 ετών, ήταν παραγωγός στο Χόλιγουντ, όπου δραστηριοποιείται εδώ και δύο δεκαετίες. Το 2006, ίδρυσε τη Skydance Media μαζί με τον δισεκατομμυριούχο πατέρα του και χρηματοδότησε εμπορικές κινηματογραφικές σειρές ταινιών όπως οι «Star Trek», «Mission: Impossible» και «Top Gun».

Όταν το 2024 η ιστορική κινηματογραφική εταιρία Paramount βρέθηκε αντιμέτωπη με σοβαρά οικονομικά προβλήματα και άρχισε να αναζητεί πιθανούς αγοραστές, ο υιός Έλισον εμφανίστηκε ως σωτήρας.