Σε μια σφοδρή ανταλλαγή πυρών μεταξύ των αμερικανικών ελικοπτέρων και των δυνάμεων που φύλαγαν το συγκρότημα στο οποίο βρισκόταν ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο εξελίχθηκε η επιχείρηση σύλληψης του σύμφωνα με ανάλυση όλου του διαθέσιμου οπτικοακουστικού υλικού από την επιχείρηση των ΗΠΑ Absolute Resolve που έκανε το CNN.

Το αμερικανικό δίκτυο μελέτησε περισσότερα από 50 βίντεο και φωτογραφίες αυτοπτών μαρτύρων και ανασύνθεσε τις διαδρομές των ελικοπτέρων, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι υπήρξε έντονη ανταλλαγή πυρών με τη βενεζουελάνικη αεράμυνα.

Esto esta feo señores Caracas bajo ataque. Aviones , helicópteros. NO SALIR A LAS CALLES pic.twitter.com/XHxIbUqF65 — SistemFail (@comandpsa) January 3, 2026

Ιδιαίτερα κρίσιμα θεωρούνται τα δύο λεπτά μεταξύ της προσγείωσης και της απογείωσης ενός Chinook, διάστημα κατά το οποίο το ελικόπτερο κινούνταν αργά και σε χαμηλό ύψος, καθιστώντας το ευάλωτο ακόμη και σε ελαφρά αντιαεροπορικά όπλα.

Επιχείρηση υψηλής επικινδυνότητας

Η επικινδυνότητα της επιχείρησης, σύμφωνα με ειδικούς, ήταν αυξημένη επειδή η δύναμη κρούσης επέλεξε να προσγειωθεί ακριβώς μέσα στο οχυρωμένο στρατιωτικό συγκρότημα Fort Tiuna, έναν από τους πλέον προστατευμένους χώρους της χώρας.

Της επιχείρησης, που ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Ιανουαρίου, είχαν προηγηθεί εκτεταμένα πλήγματα σε εγκαταστάσεις ραντάρ, επικοινωνιών και αντιαεροπορικής άμυνας, με στόχο να δημιουργηθεί ασφαλής διάδρομος για τα εναέρια μέσα. Σύμφωνα με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου των ΗΠΑ, στρατηγό Νταν Κέιν, πάνω από 150 αεροσκάφη απογειώθηκαν από βάσεις σε ξηρά και θάλασσα.

Βίντεο που εντόπισε το CNN δείχνουν εκρήξεις στο αεροδρόμιο της Ιγκουερότε, όπου εδρεύουν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, μεταξύ των οποίων και ρωσικής κατασκευής Buk-M2. Λίγο πριν τις 2 τα ξημερώματα, δύο μεταγωγικά Chinook εμφανίζονται να πετούν χαμηλά προς το Fort Tiuna, ακολουθώντας διαδρομή μέσα από τη στενή κοιλάδα της περιοχής.

Το «οργανωμένο χάος»

Ο απόστρατος αξιωματικός ειδικών επιχειρήσεων της αμερικανικής αεροπορίας, Γουές Μπράιαντ, χαρακτήρισε τη συνολική τακτική ως «οργανωμένο χάος», περιγράφοντας την προληπτική καταστολή της άμυνας πριν από την προσγείωση των ελικοπτέρων.

Σε επόμενο βίντεο, καταγράφεται η στιγμή που φαίνεται να απομακρύνεται ο Μαδούρο: ένα σύννεφο σκόνης, ριπές ρουκετών και η απογείωση ενός Chinook, το οποίο ακολουθείται λίγα δευτερόλεπτα αργότερα από δεύτερο ελικόπτερο.

Οι ακριβείς λεπτομέρειες για το σημείο εντός του Fort Tiuna όπου βρισκόταν ο πρόεδρος και για όσα διαδραματίστηκαν στο έδαφος δεν έχουν δημοσιοποιηθεί. Ωστόσο, η ανάλυση του CNN, σε συνδυασμό με παλαιότερες αναρτήσεις του Μαδούρο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσφέρει ενδείξεις για το ποιο κτίριο ενδέχεται να αποτέλεσε τον στόχο της επιχείρησης.