Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έλαβε τηλεφώνημα από τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν. Ακόμα και αν υπήρχαν αρκετοί που στην αρχή απόρησαν περί της αιτίας της επικοινωνίας, καθώς γενικώς οι Τούρκοι δείχνουν μια… ευαισθησία για οτιδήποτε κινείται προς και από τη Γάζα, τελικά αποδείχθηκε ότι ο Φιντάν ενδιαφερόταν για τους περίπου 20 Τούρκους πολίτες, οι οποίοι επέβαιναν στον στολίσκο, σύμφωνα με τον Βηματοδότη.

Δεν γνωρίζω αν ειπώθηκε κάτι άλλο, γνωρίζω όμως ότι οι δύο υπουργοί έχουν πάρα πολλά να πουν, ειδικά τις τελευταίες εβδομάδες που στα ελληνοτουρκικά όλο και καταγράφεται μια κάποια ένταση. Ελεγχόμενη μεν, αυξανόμενη δε.

Όσο δε για τους 175, μαθαίνω ότι αφέθηκε στην κρίση τους το αν και πότε θα φύγουν από την Ελλάδα, με τη βοήθεια φυσικά των προξενικών αρχών τους και σε συνεργασία με το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, όπως επισημαίνει ο Βηματοδότης.