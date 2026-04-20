Επίσημη επίσκεψη στην Άγκυρα θα πραγματοποιήσει στις 21 και 22 Απριλίου 2026 ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, στο πλαίσιο επαφών με την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της Τουρκίας.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, ο κ. Ρούτε θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον υπουργό Εξωτερικών Χακάν Φιντάν και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας, στρατηγό Γιασάρ Γκιουλέρ.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται επίσης επίσκεψη σε εγκατάσταση της τουρκικής αμυντικής βιομηχανίας, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της άμυνας.

Η επίσκεψη εντάσσεται στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων επαφών του ΝΑΤΟ με τα κράτη-μέλη, σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών προκλήσεων και ενίσχυσης της διατλαντικής συνεργασίας.