Στον απόηχο των αντιδράσεων της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της επικεφαλής της Λάουρα Κοβέσι για τη νομοθετική ρύθμιση της κυβέρνησης για επίσπευση των δικαστικών διαδικασιών για ποινικά εμπλεκόμενους βουλευτές, το ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας καλεί σε εξηγήσεις τους βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος, για τους οποίους είχε ζητηθεί η άρση ασυλίας.

Οι εισαγγελείς που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο Πόπη Παπανδρέου και Διονύσης Μουζάκης που υπέγραψαν και τις αιτήσεις για άρση ασυλίας συνολικά 13 βουλευτών της ΝΔ, μετά την ανανέωση της θητείας του για δύο χρόνια από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο, καλούν τους εμπλεκόμενους βουλευτές σε εξηγήσεις την Παρασκευή.

Από τους έντεκα που καλούνται σε εξηγήσεις από τους Έλληνες εισαγγελείς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, δύο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας και ο Νότης Μηταράκης θα εμφανιστούν αυτοπροσώπως και θα δώσουν εξηγήσεις για πλημμεληματικού τύπου κατηγορίες.

Η προσέλευσή τους αυτοπροσώπως συνδέεται, σύμφωνα με πληροφορίες, με τη θέση τους, ότι τα στοιχεία της δικογραφίας που τους αφορούν είναι ισχνά, ενώ την ίδια θέση έχουν εκφράσει και άλλοι βουλευτές που αντιμετωπίζουν κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος.

Ωστόσο υπάρχουν και δύο, η Κατερίνα Παπακώστα και ο Κώστας Αχ. Καραμανλής που αντιμετωπίζουν κατηγορίες κακουργήματος.

Σε κάθε περίπτωση πλην των Χαρ. Αθανασίου και Τάσου Χατζηβασιλείου που θα δώσουν εξηγήσεις λόγω της φύσεως του αδικήματος τους (παράβαση καθήκοντος) στην Εισαγγελία της Αθήνας, οι υπόλοιποι έντεκα θα προσέλθουν την Παρασκευή στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και είτε θα ζητήσουν προθεσμία είτε θα καταθέσουν υπόμνημα πλην Τσιάρα και Μηταράκη που θα πάνε οι ίδιοι.

Για όσους η εισαγγελική έρευνα δεν αποδώσει επιβαρυντικά στοιχεία η υπόθεση τους θα αρχειοθετηθεί, ενώ για τους υπόλοιπους θα ακολουθηθεί η προβλεπόμενη δικαστική διαδικασία.

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντως έχει ζητηθεί από τους αρμόδιους εισαγγελείς (Πόπη Παπανδρέου και Διονύσιο Μουζάκη) ακριβής αποτίμηση της ζημιάς του δημοσίου για τους εμπλεκόμενους βουλευτές, με αποτέλεσμα για ορισμένους τα ποσά να εμφανιστούν μικρότερα η μεγαλύτερα από τα αρχικά κάτι που θα επηρεάσει την ποινική τους αντιμετώπιση.