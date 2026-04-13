Αμεση και ηχηρή ήταν η αντίδραση της Αθήνας στις προκλητικές δηλώσεις του τούρκου υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάν.

Με μια ξεκάθαρη και αυστηρή ανακοίνωση, το υπουργείο Εξωτερικών ξεκαθαρίζει τη στάση της απέναντι στις πρόσφατες τουρκικές προκλήσεις, υπογραμμίζοντας πως η Ελλάδα, ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και αιρετό μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, παραμένει διαχρονικός και συνεπής πυλώνας σταθερότητας. Με την εξωτερική της πολιτική να εστιάζει στις σχέσεις καλής γειτονίας και την εμπέδωση της ειρήνης, η χώρα αποδεικνύει έμπρακτα τον ρόλο της στην περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό, η ελληνική πλευρά επισημαίνει ότι τόσο η διμερής συνεργασία με το Ισραήλ όσο και το τριμερές σχήμα με την Κυπριακή Δημοκρατία, υπηρετούν αποκλειστικά ειρηνικούς σκοπούς. Οι στρατηγικές αυτές συμμαχίες δεν στρέφονται εναντίον τρίτων, αλλά στοχεύουν στη θωράκιση της ασφάλειας σε μια περίοδο έντονης αβεβαιότητας.

Το μήνυμα προς την Άγκυρα είναι σαφές: Η Ελλάδα διαμορφώνει την εξωτερική της πολιτική με απόλυτη ανεξαρτησία, βασιζόμενη στα εθνικά της συμφέροντα και το διεθνές δίκαιο. «Δεν δεχόμαστε υποδείξεις, ούτε οφείλουμε εξηγήσεις σε κανέναν», διαμηνύει η Αθήνα, τονίζοντας ότι οι κινδυνολογίες και οι απόπειρες διαστρέβλωσης της πραγματικότητας το μόνο που καταφέρνουν είναι να υπονομεύουν την περιφερειακή σταθερότητα σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα το πρωί με μια μετωπική επίθεση κατά της Ελλάδας και της Κύπρου ο Χακάν Φιντάν, κατηγόρησε τις δύο χώρες για «εξαιρετικά επικίνδυνη πολιτική» λόγω της στρατιωτικής και στρατηγικής τους σύγκλισης με το Ισραήλ.

Σε συνέντευξή του στο πρακτορείο Anadolu, ο Φιντάν υποστήριξε ότι ο άξονας Αθήνας-Λευκωσίας-Ιερουσαλήμ δεν ενισχύει την ασφάλεια, αλλά αντιθέτως «φέρνει δυσπιστία, προβλήματα και πόλεμο».