Στο παραθαλάσσιο εστιατόριο του Dubrovnik Palace Hotel, όπου γευμάτισε ελαφρά ο Κωνσταντίνος Τασούλας, μαζί με μέλη της ελληνικής αποστολής, που συμμετέχουν στην Σύνοδο των Τριών Θαλασσών (Three Seas Summit), πλησίασε ο Γιάκοβ Μιλάτοβιτς, Πρόεδρος του Μαυροβουνίου, για να χαιρετίσει και είχαν μια ωραία συζήτηση, για τη διάσκεψη που μόλις άρχιζε.

Αργότερα, στο περιθώριο της Συνόδου, στο καφέ του ξενοδοχείου, με θέα την Αδριατική, ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, όπως γράφει ο Βηματοδότης, είχε μια πολιτισμένη συζήτηση με τον υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν και κάποιους άλλους αρχηγούς κρατών, που πλησίασαν στην παρέα, όπως τον Πρόεδρο της Τσεχίας, Πετρ Πάβελ. Ο Φιντάν ήταν χαμογελαστός και φιλικός, κατά τη χειραψία και λίγο αργότερα άρχισαν όλοι να μιλούν, κυρίως για το κυρίαρχο θέμα των τελευταίων εβδομάδων, που είναι η σύγκρουση με το Ιράν και οι σχετικές εξελίξεις στο ενεργειακό και οικονομικό πεδίο.

Άλλωστε, η Πρωτοβουλία και η ετήσια Σύνοδος αφορούν την ενεργειακή αυτονομία της Ανατολικής Ευρώπης, κλειδί για την οποία είναι η Ελλάδα με την Αλεξανδρούπολη και τις σχετικές πρωτοβουλίες (καλώδιο, αέριο κλπ) με το Ισραήλ, την Κύπρο, την Αίγυπτο. Η Τουρκία παρακολουθεί την όλη εξέλιξη. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας συνοδεύεται από τον υφυπουργό Εξωτερικών, Χάρη Θεοχάρη και βεβαίως από τον υπουργό Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου, ο οποίος παρουσιάζει αμείωτη κινητικότητα στο ζήτημα του Κάθετου Διαδρόμου, αλλά και στο θέμα των αδειών εξορύξεων.