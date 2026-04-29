5 το πρωί: Πυροβολισμοί στην Αθήνα από 89χρονο – Αναταράξεις στον OPEC – Πίεση στη ΝΔ για το επιτελικό κράτος
Ένοπλη επίθεση σε δύο σημεία της Αθήνας πραγματοποίησε 89χρονος, τραυματίζοντας πέντε άτομα, πριν εντοπιστεί και συλληφθεί σε ξενοδοχείο στην Πάτρα περίπου έξι ώρες μετά
Ένοπλος 89χρονος σκόρπισε τον τρόμο στο κέντρο της Αθήνας
- Πυροβολισμοί σε ΕΦΚΑ και Εφετείο: Το πρωί της Τρίτης, ένας 89χρονος άνοιξε πυρ σε κτήριο του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, τραυματίζοντας έναν υπάλληλο στο πόδι. Λίγο αργότερα μετέβη στο Εφετείο στη Λουκάρεως και πυροβόλησε στο πάτωμα, τραυματίζοντας ακόμη τέσσερις γυναίκες στα κάτω άκρα. Συνολικά πέντε τραυματίες νοσηλεύονται στον «Ερυθρό Σταυρό», με την κατάστασή τους να μην εμπνέει ανησυχία.
- Η σύλληψη στην Πάτρα: Ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη περίπου έξι ώρες μετά, σε ξενοδοχείο στην Πάτρα κοντά στα ΚΤΕΛ. Έφερε γεμάτο περίστροφο, ενώ είχε μαζί του διαβατήριο και στοιχεία που δείχνουν ότι σχεδίαζε να διαφύγει με πλοίο στην Ιταλία. Οι Αρχές έφτασαν στα ίχνη του και από σημειώματα όπου ανέφερε πιθανό σχέδιο επίθεσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
- Το μανιφέστο: Μετά την επίθεση στο Εφετείο, ο ηλικιωμένος άφησε επιστολές εξηγώντας τα κίνητρά του. Εξέφραζε έντονη οργή για τη μη έγκριση της σύνταξής του στην Ελλάδα. Είχε ζήσει για χρόνια στον Καναδά και επέστρεψε πριν από μια δεκαετία, εγκαθιστάμενος στα Άνω Πατήσια, ενώ βρισκόταν σε μακροχρόνια διαμάχη με τον ΕΦΚΑ για τα απαιτούμενα ένσημα.
Ρήγμα στον OPEC μετά την αποχώρηση των ΗΑΕ
- Τριγμοί στον OPEC: OPEC και OPEC+ δέχονται ισχυρό πλήγμα μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, γεγονός που απειλεί τη συνοχή και την επιρροή του οργανισμού εν μέσω ενεργειακής κρίσης.
- Πίεση και γεωπολιτικά ρίσκα: Η εξέλιξη έρχεται σε περίοδο έντασης λόγω του πολέμου στο Ιράν και των προβλημάτων στις εξαγωγές μέσω του Στενού του Ορμούζ, ενισχύοντας την αβεβαιότητα στις αγορές πετρελαίου.
- Πολιτικές προεκτάσεις: Η αποχώρηση θεωρείται έμμεση νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ, που έχει κατηγορήσει τον OPEC για υψηλές τιμές, ενώ συνοδεύεται από έντονη κριτική των ΗΑΕ προς τις αραβικές χώρες για «αδύναμη» στάση απέναντι στο Ιράν.
«Καμπανάκι» βουλευτών της ΝΔ για το επιτελικό κράτος
- Η επιστολή: Με επιστολή τους στα «ΝΕΑ» πέντε «γαλάζιοι» βουλευτές ζητούν επαναξιολόγηση του επιτελικού κράτους μετά τις πρόσφατες κρίσεις (ΟΠΕΚΕΠΕ, παραιτήσεις, άρσεις ασυλίας), επισημαίνοντας υπερσυγκέντρωση εξουσιών, ελλείμματα λογοδοσίας και περιορισμό του ρόλου βουλευτών και περιφέρειας.
- Το σχόλιο του ΠαΣοΚ: Η αξιωματική αντιπολίτευση υιοθετεί τις αιχμές περί «θεσμικής ανισορροπίας», κάνοντας λόγο για υπερσυγκέντρωση εξουσίας και «επιτελικό αυταρχισμό», ενώ προειδοποιεί για κινδύνους στο κράτος δικαίου και προτείνει «δημοκρατική επανεκκίνηση».
- Τι απαντά ο Μητσοτάκης: Ο πρωθυπουργός υπερασπίζεται το μοντέλο, τονίζοντας ότι ο κεντρικός συντονισμός ήταν κρίσιμος για την αξιοποίηση των 36 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης. «Τα χρήματα αυτά δεν θα είχαν επενδυθεί χωρίς επιτελικό κράτος και σφιχτό συντονισμό» είπε ο κ. Μητσοτάκης κατά την ομιλία του στο 16ο Προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας στο Ναύπλιο.
Αλλάζει το σκηνικό του καιρού την Πρωτομαγιά
- Ήπιος καιρός σήμερα: Γενικά αίθριος αναμένεται σήμερα Τετάρτη, με τοπικές νεφώσεις και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως σε ορεινά κεντρικά και βόρεια. Η θερμοκρασία θα φτάσει έως 26-27°C και οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς, πρόσκαιρα ισχυρότεροι στο Αιγαίο.
- Ανατροπή από Πέμπτη: Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιάννη Καλλιάνο, την Πέμπτη ο καιρός αλλάζει, με βροχές από τη βόρεια μέχρι την κεντρική Ελλάδα. Η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 18 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ισχυροί έως 7 μποφόρ.
- Αστάθεια την Πρωτομαγιά: Συνεχίζονται οι βροχές και την Πρωτομαγιά, ενώ δεν αποκλείονται ακόμη και χιονοπτώσεις στα ορεινά. Η αλλαγή αυτή έρχεται σε αντίθεση με τις προβλέψεις για έναν συνολικά θερμότερο Μάιο, αναδεικνύοντας τη μεγάλη μεταβλητότητα της εποχής.
Αθλητικό
- Επιβλητικό «1-0» του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ: Με κορυφαίο τον MVP Σάσα Βεζένκοφ (20π.), ο Ολυμπιακός επικράτησε άνετα της Μονακό με 91-70, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκριση στο Final Four. Παρά τον τραυματισμό του, ο Βεζένκοφ επέστρεψε με ράμματα στη μύτη, πλαισιωμένος από τους εξαιρετικούς Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ και Φουρνιέ. Η σειρά παραμένει στον Πειραιά για το δεύτερο παιχνίδι την προσεχή Πέμπτη (30/4).
- «Πράσινο» break με το βλέμμα στο Final-4: Ο Παναθηναϊκός άλωσε τη «Roig Arena» επικρατώντας της Βαλένθια με 67-68, κάνοντας το 1-0 στη σειρά. Με πρωταγωνιστές τους Ναν και Γκριγκόνις, οι «πράσινοι» πήραν το πλεονέκτημα έδρας και στοχεύουν στο 2-0 την προσεχή Πέμπτη (30/04), ώστε να «κλειδώσουν» την πρόκριση στο ΟΑΚΑ. Η ομάδα του Αταμάν έδειξε χαρακτήρα σε ένα φινάλε-θρίλερ, παίρνοντας την τύχη στα χέρια της.
- Ποδοσφαιρική Πανδαισία στο Παρίσι: Παρί Σεν Ζερμέν και Μπάγερν παρέδωσαν ένα ιστορικό ποδοσφαιρικό «αριστούργημα» στο Παρκ ντε Πρενς, με το χορταστικό 5-4 να αφήνει ορθάνοιχτη την πρόκριση. Σε μια αναμέτρηση με 9 γκολ, δύο δοκάρια και καταιγιστικό ρυθμό, οι Κβαρατσχέλια και Ντεμπελέ οδήγησαν τους Γάλλους σε προβάδισμα, ενώ οι Βαυαροί αντέδρασαν στο φινάλε. Η ρεβάνς στο Μόναχο, την Τετάρτη 6 Μαΐου, αναμένεται με κομμένη την ανάσα, μετά από αυτή την απόλυτη διαφήμιση του Champions League.
