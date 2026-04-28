Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι αποχωρούν από τον OPEC και τον OPEC+. Η συγκεκριμένη εξέλιξη προκαλεί σοβαρό πλήγμα στις ομάδες εξαγωγέων πετρελαίου και στον de facto ηγέτη τους, τη Σαουδική Αραβία. Ειδικά, σε μια περίοδο που ο πόλεμος στο Ιράν έχει προκαλέσει ιστορικό ενεργειακό σοκ.

Η απώλεια των ΗΑΕ, ενός μακροχρόνιου μέλους του OPEC, θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή και να αποδυναμώσει τον οργανισμό. Δεδομένα, προκαλεί πλήγμα στην εικόνα του ενωμένου μετώπου που θέλει να παρουσιάζει.

Οι χώρες του OPEC στον Κόλπο αντιμετωπίζουν ήδη δυσκολίες στη μεταφορά των εξαγωγών τους μέσω του Στενού του Ορμούζ.

Μια νίκη για τον Τραμπ

Ωστόσο, η αποχώρηση των ΗΑΕ από τον OPEC αποτελεί μεγάλη νίκη για τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει κατηγορήσει τον οργανισμό ότι «εκμεταλλεύεται τον υπόλοιπο κόσμο» φουσκώνοντας τις τιμές του πετρελαίου.

Ο Τραμπ έχει επίσης συνδέσει τη στρατιωτική υποστήριξη των ΗΠΑ προς τον Κόλπο με τις τιμές του πετρελαίου. Μεταξύ άλλων είχε δηλώσει ότι ενώ οι ΗΠΑ υπερασπίζονται τα μέλη του OPEC, αυτά «εκμεταλλεύονται την κατάσταση επιβάλλοντας υψηλές τιμές πετρελαίου».

Η κίνηση αυτή ήρθε μετά την κριτική που άσκησαν τα ΗΑΕ προς τα άλλα αραβικά κράτη. Ο Ανουάρ Γκαργκάς, διπλωματικός σύμβουλος του Προέδρου των ΗΑΕ, επέκρινε την αντίδραση των αραβικών κρατών και των χωρών του Κόλπου στις ιρανικές επιθέσεις, κατά τη διάρκεια συνεδρίας στο Φόρουμ Επιρροής του Κόλπου τη Δευτέρα.

«Οι χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου αλληλοϋποστηρίχθηκαν σε υλικοτεχνικό επίπεδο, αλλά πολιτικά και στρατιωτικά, πιστεύω ότι η στάση τους ήταν η πιο αδύναμη ιστορικά», δήλωσε ο Γκαργκάς.

«Περιμένω αυτή την αδύναμη στάση από τον Αραβικό Σύνδεσμο και δεν με εκπλήσσει, αλλά δεν την περίμενα από το Συμβούλιο Συνεργασίας του Κόλπου και με εκπλήσσει», πρόσθεσε.