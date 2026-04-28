Σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί το ΠαΣοΚ με αφορμή επιστολή πέντε βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Τα Νέα», στην οποία διατυπώνονται επιφυλάξεις για τη λειτουργία του επιτελικού κράτους.

Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Κώστας Τσουκαλάς, επισημαίνει ότι οι βουλευτές της πλειοψηφίας αναφέρονται σε «ζητήματα θεσμικής ανισορροπίας που δεν συνάδουν με μια ώριμη κοινοβουλευτική δημοκρατία», καθώς και σε «υπερσυγκέντρωση εξουσιών σε μικρούς πυρήνες», όπως αυτή προέκυψε στην πορεία εφαρμογής του νόμου 4622/2019 για το επιτελικό κράτος.

Όπως τονίζει ο κ. Τσουκαλάς, όταν ακόμη και στελέχη της κυβερνητικής πλειοψηφίας εγείρουν τέτοια ζητήματα, αναδεικνύεται ότι το κράτος δικαίου και η διάκριση των εξουσιών βρίσκονται σε κίνδυνο. Στο ίδιο πλαίσιο, κάνει λόγο για «επιτελικό αυταρχισμό» της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι υπονομεύονται βασικές δημοκρατικές αρχές.

Καταλήγοντας, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠαΣοΚ υποστηρίζει ότι το κόμμα του μπορεί να εγγυηθεί μια «δημοκρατική επανεκκίνηση» με έμφαση στη δικαιοσύνη, τη λογοδοσία και τη διαφάνεια, ασκώντας παράλληλα κριτική σε φαινόμενα που, όπως αναφέρει, οδηγούν σε «ορμπανοποίηση» της πολιτικής ζωής.