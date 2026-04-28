Γενικά αίθριος αναμένεται καιρός αύριο Τετάρτη, ενώ το μεσημέρι – απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν νεφώσεις και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στα βόρεια θα διατηρηθούν μέχρι αργά τη νύχτα.

Η ορατότητα τις πρωινές ώρες στα δυτικά και τα βόρεια θα είναι τοπικά περιορισμένη και πιθανόν να σχηματιστούν τοπικές ομίχλες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα νοτιοανατολικά τμήματα του Αιγαίου πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας τους 24 με 26 βαθμούς και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 27 βαθμούς Κελσίου.

Αλλάζει το σκηνικό του καιρού

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, την Πέμπτη ο καιρός αλλάζει, με βροχές από τη βόρεια μέχρι την κεντρική Ελλάδα, τη θερμοκρασία έως 18 βαθμούς και τους ανέμους έως 7 μποφόρ. Το μεσημέρι ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 16-17 βαθμούς κελσίου στις περισσότερες περιοχές της χώρας.

Οι άνεμοι αρχικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 και στο Αιγαίο βόρειοι τοπικά έως 5 μποφόρ. Βαθμιαία από το μεσημέρι θα επικρατήσουν άνεμοι βορείων διευθύνσεων σε όλη τη χώρα και θα ενισχυθούν στα βόρεια θαλάσσια στα 6 με 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα βόρεια.

Βουτιά 10 βαθμών την Πρωτομαγιά

Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό και την Πρωτομαγιά, με πτώση της θερμοκρασίας. Ακόμα, αναμένονται αρκετές βροχές σε αρκετές περιοχές της χώρας, κυρίως στα ανατολικά και ηπειρωτικά, καθώς και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά.

Το Σάββατο, στα ανατολικά και τα νότια και το μεσημέρι – απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Τοπικές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν ηπειρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Το ενδιαφέρον είναι ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε αντίθεση με τη γενικότερη τάση για έναν θερμότερο από τα κανονικά Μάιο στη νοτιοανατολική Ευρώπη, όπως δείχνουν μακροπρόθεσμες εκτιμήσεις. Αυτό δείχνει τη μεγάλη μεταβλητότητα της εποχής, όπου σύντομα κύματα ψύχους μπορούν να «σπάσουν» τη συνολική εικόνα ενός πιο θερμού μήνα.