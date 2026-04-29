Σε ένα ματς-διαφήμιση του ποδοσφαίρου, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε 5-4 της Μπάγερν στο «Παρκ ντε Πρενς», παίρνοντας προβάδισμα για την πρόκριση στον τελικό του Champions League.

Η ρεβάνς της Allianz Arena έχει οριστεί για τις 6 Μαΐου στις 22:00, ενώ υπενθυμίζεται ότι το άλλο ζευγάρι των ημιτελικών αποτελούν η Ατλέτικο Μαδρίτης και η Άρσεναλ (σ.σ. την Τετάρτη το πρώτο ραντεβού).

Η βαυαρική ομάδα άνοιξε το σκορ στο 17’, όταν ο Κέιν ευστόχησε σε πέναλτι που κέρδισε ο Ντίας.

Στο 24’, ο Κβαρατσχέλια με εξαιρετικό σουτ ισοφάρισε, ενώ στο 33’ ο Νέβες, μετά από κόρνερ του Ντεμπελέ, ολοκλήρωσε την ανατροπή για το 2-1.

Η απάντηση της Μπάγερν ήρθε στο 41’, με τον Ολίσε να σκοράρει ύστερα από όμορφη ατομική ενέργεια.

Ωστόσο, στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, ο Ντεμπελέ ευστόχησε σε πέναλτι και έδωσε ξανά προβάδισμα στους Παριζιάνους.

Ο Κβαρατσχέλια πέτυχε δεύτερο προσωπικό γκολ στο 56’, ενώ δύο λεπτά αργότερα ο Ντεμπελέ ανέβασε τον δείκτη του σκορ, βάζοντας ισχυρές βάσεις νίκης.

Η Μπάγερν προσπάθησε να επιστρέψει στο παιχνίδι, μειώνοντας με τον Ουπαμεκανό στο 65’ και τον Ντίας στο 68’, δίνοντας νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά.

Παρά την πίεση των Γερμανών, η Παρί διατήρησε το προβάδισμα και πήρε μια σπουδαία νίκη σε ένα απίστευτο ματς γεμάτο ένταση, ρυθμό και εντυπωσιακές φάσεις.

Μάλιστα, η ομάδα του Λουίς Ενρίκε άγγιξε το 6-4 στο 87’, αλλά το δυνατό σουτ του Μαγιουλού τράνταξε το δεξί δοκάρι.