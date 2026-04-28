Σε κεντρικό ξενοδοχείο της Πάτρας εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 89χρονος που εισέβαλε στον ΕΦΚΑ Κεραμεικού και στη συνέχεια στα δικαστήρια, κρατώντας καραμπίνα άρχισε να πυροβολεί με αποτέλεσμα να τραυματίσει πέντε ανθρώπους.

Ο ηλικιωμένος, σύμφωνα με πληροφορίες, έφυγε με ταξί από την Αθήνα και μετέβη στην Πάτρα όπου και εντοπίστηκε έξω από κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης. Οι Αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν μέσω του οδηγού του ταξί που τον μετέφερε.

Η στιγμή της σύλληψης του 89χρονου

Μάλιστα, κατά τη σύλληψη διαπιστώθηκε πως ο 89χρονος έφερε ένα 38αρι περίστροφο, γεμάτο, το οποίο είχε στην εσωτερική θήκη της καμπαρτίνας του.

Σχεδίαζε επίθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο

Όπως αποκάλυψε o Βασίλης Λαμπρόπουλος, αστυνομικός συντάκτης των εφημερίδων «ΤΟ ΒΗΜΑ» και «ΤΑ ΝΕΑ», ο 89χρονος ετοιμαζόταν να φύγει στο εξωτερικό, και συγκεκριμένα με φεριμπότ για Ιταλία.

Οι αστυνομικοί έφτασαν στην Πάτρα και στα ίχνη του διότι σε κάποια από τα σημειώματα που άφησε πίσω του, έγραφε πως σχεδίαζε να κάνει επίθεση στο Στρασβούργο, και συγκεκριμένα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.