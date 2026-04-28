Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο 89χρονος ο οποίος σκόρπισε τον τρόμο το πρωί της Τρίτης στην Αθήνα. Αρχικά, πήγε στον ΕΦΚΑ του Κεραμεικού όπου τραυμάτισε έναν άνδρα και στη συνέχεια πήγε στο Εφετείο. Εκεί πυροβόλησε στο έδαφος και τραυμάτισε τέσσερις γυναίκες.

Από εκεί κατάφερε να διαφύγει και μετά από έξι ώρες εντοπίστηκε στην Πάτρα. Σιγά σιγά αυξάνονται οι πληροφορίες σχετικά με τη δράση του, αλλά και πώς οι Αρχές κατάφεραν να βρουν τα ίχνη του.

Η βαλίτσα με τα μυστικά

Όπως ανέφερε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος στο Mega, ο δράστης κάλεσε το πρωί ταξί για να τον μεταφέρει στον ΕΦΚΑ. Ο 89χρονος είπε στον οδηγό ταξί να τον περιμένει εκεί για να φύγουν μετά για Πάτρα. Ωστόσο, ο οδηγός ταξί έφυγε από το σημείο με τον πανικό που ακολούθησε και επικοινώνησε με την αστυνομία.

Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. εξέτασαν τη βαλίτσα όπου μεταξύ άλλων εντόπισαν αποκόμματα εφημερίδων, διαβατήριο, αλλά και σημειώσεις οι οποίες έδειχναν ότι θα πήγαινε στο Στρασβούργο. Όπως όλα δείχνουν ο 89χρονος σκόπευε να περάσει στην Ιταλία και από εκεί να συνεχίσει το ταξίδι του για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Τι αναφέρει στο μανιφέστο του

Αμέσως μετά το χτύπημά του στο Εφετείο ο 89χρονος άφησε πίσω του επιστολές που απευθύνονταν στα ΜΜΕ. Όπως είπε στους υπαλλήλους φεύγοντας «εδώ θα μάθετε γιατί το έκανα».

Μέσα στους φακέλους με παραλήπτες ΜΜΕ υπήρχε μια επιστολή στην οποία ο 89χρονος εκφράζει το παράπονο και την οργή του για το γεγονός ότι δεν του είχε εγκριθεί η σύνταξη στην Ελλάδα.

Αναλυτικά η επιστολή του: «Κύριοι των εφημερίδων, καλημέρα. Είναι ο Π.Κ. Γεννήθηκα στη Μεσσηνία το 1937 και πήγα στρατιώτης το 1959.

​Το 1962 πήγα στο Βερολίνο για δουλειά και σχολείο. Το 1970 ταξίδεψα και εγκαταστάθηκα στο Σικάγο. Το 2005 κατέθεσα στο Σικάγο για σύνταξη και η Αμερική μου έβγαλε σύνταξη σε δύο μήνες. Επίσης, κατέθεσα στο Σικάγο τη γερμανική κάρτα και σε έξι μήνες μου έστειλαν τη μεικτή γερμανική σύνταξη.

​Στο ίδιο γραφείο και την ίδια ώρα, μαζί με τις δύο κάρτες, κατέθεσα και το ελληνικό ΙΚΑ: το βιβλιάριο ενσήμων και το βιβλιάριο ασθενείας. Οι Αμερικανοί μου είπαν πως θα στείλουν τα χαρτιά στην Ελλάδα και εμένα μου έδωσαν δύο από τα αντίγραφα και κάποια άλλα χαρτιά. Από τότε που πήγαν στην Ελλάδα, άρχισαν τα μεγάλα προβλήματα με το ελληνικό ΙΚΑ και με τα ελληνικά δικαστήρια.

​Το ελληνικό ΙΚΑ, αυτή η επιτροπή στην πλατεία Αττικής, όταν με κάλεσε στο γραφείο, με έβρισε χυδαία και με αποκάλεσε «γενίτσαρο» που ήρθα στην Ελλάδα τους και ζητάω σύνταξη· τους έβρισα και εγώ. Και το ελληνικό ΙΚΑ, αφού έχει την πένα και η πένα έχει τη δύναμη, μου έκανε πρώτον μια πλαστογραφία και δεύτερον ένα σαμποτάζ, γράφοντας ένα γράμμα στο γερμανικό ΙΚΑ ότι δεν μου δίνουν ελληνική σύνταξη.

​ΥΓ ​Οι δημόσιες υπηρεσίες, τα ελληνικά δικαστήρια και το ελληνικό ΙΚΑ μου φέρθηκαν εδώ στην Ελλάδα –όπου ήρθα και είμαι 20 χρόνια, με σύνταξη στις ΗΠΑ 2.600 δολάρια τον μήνα, επί 20 χρόνια – πάνω από μισό εκατομμύριο δολάρια– σαν αδέσποτο σκυλί του κλωτσού και του μπάτσου.

​Και εγώ, το σκυλί, τώρα λύσσαξα και είμαι λυσσασμένος και θα πάω κάποια μέρα στα γραφεία και θα τους δαγκώσω, να λυσσάξουν και αυτοί.

​Ο λυσσασμένος,Π.Κ.»

Το προφίλ του 89χρονου

Ο 89χρονος έζησε πολλά χρόνια στον Καναδά, όπου δούλευε και δημιούργησε οικογένεια. Πριν 10 χρόνια αποφάσισε να επιστρέψει μόνιμα στην Ελλάδα και εγκαταστάθηκε στα Άνω Πατήσια.

Οι γείτονες που τον περιγράφουν ως καλόκαρδο και πράο, αποκαλύπτουν στο MEGA πως για χρόνια ο 89χρονος είχε διαξιφισμούς με τον ΕΦΚΑ σχετικά με τα ένσημα που έπρεπε να συμπληρώσει για να βγει στη σύνταξη.

«Είχε πρόβλημα. Ήθελε μία σύνταξη να του βγάλει γιατί πριν φύγει για μετανάστης είχε δουλέψει, είχε ένσημα και είχε δικαστικό αγώνα με τον ΕΦΚΑ. Ήταν εργαζόμενος μετανάστης. Πριν φύγει είχε ένσημα, είχε ΙΚΑ. Πόσα χρόνια δεν ξέρω και διεκδικούσε από εδώ να πάρει σύνταξη και δεν είχε δικαιωθεί».

Η οικογένειά του, σύμφωνα με πληροφορίες του «Live News», βρίσκεται στον Καναδά και οι μόνοι συγγενείς που είχε στην Ελλάδα είναι τα παιδιά της αδελφής του τα οποία τον επισκέπτονταν.

«Ένας άνθρωπος ήρεμος. Ερχόταν εδώ, ζούσε αρμονικά, κανένα πρόβλημα. Μία χαρά επικοινωνιακός. Έβγαινε στον καφενέ του τον καφέ του, συζήταγε με δύο ανθρώπους την παρέα του. Ένας άνθρωπος ήρεμος. Βοηθούσε. Ήταν ένας άνθρωπος που κάποια στιγμή είχε κάνει και δωρεά στο Δημοτικό Σχολείο Χανδρινού», λένε συγγενείς του.