Ο Παναθηναϊκός πήγε αποφασισμένος για το break στο πρώτο ματς στη «Roig Arena» και το κατάφερε! Διαβασμένος, ψυχωμένος και αποφασισμένος, ο «επτάστερος» έκανε αυτό που χρειαζόταν για να «χαλάσει» το παιχνίδι και το μυαλό της Βαλένθια, πέτυχε το 1-0 στη σειρά (67-68) σε φινάλε-θρίλερ και την προσεχή Πέμπτη πηγαίνει για το 2-0 για να «κλειδώσει» στο ΟΑΚΑ στο Final-4. Όπως και να ‘χει, οι «πράσινοι» πήραν το πλεονέκτημα έδρας και έχουν την τύχη στα χέρια τους.

Αν υπήρχε το (σχεδόν) τέλειο πρώτο δεκάλεπτο για τον Αταμάν, ήταν αυτό απέναντι στη Βαλένθια. Ο Κέντρικ Ναν ξεκίνησε ιδανικά, πετυχαίνοντας τους 10 από τους 14 πόντους του Παναθηναϊκού και εν τέλει έκλεισε με 14, οι «πράσινοι» είχαν τον έλεγχο των ριμπάουντ και η γενικότερη εικόνα τους έδειξε στην ισπανική ομάδα ότι το βράδυ της δεν θα είναι εύκολο. Το 15-23 της πρώτης περιόδου έφερνε χαμόγελα.

Στο δεύτερο δεκάλεπτο μπήκε και ο Γκριγκόνις στην εξίσωση, ενώ ένα τρίποντο του Χουάντσο λίγο πριν από την ανάπαυλα και πάνω που η Βαλένθια έδειχνε να επιστρέφει, διατήρησαν τον Παναθηναϊκό με το πάνω χέρι. Ο Ναν έχασε λίγο τη ψυχραιμία του και αυτό ήταν η μεγαλύτερη «παγίδα» που έπρεπε να αποφύγει, ενώ «κλειδί» ήταν ο Γκριγκόνις, ο οποίος… έπαθε Ναν (ο Αμερικανός πέτυχε 1 πόντο στη δεύτερη περίοδο) και προσέφερε τα μέγιστα για το 32-39.

Η τρίτη περίοδος έφερε την αντίδραση της Βαλένθια που έβγαλε πολλά από τα ποιοτικά της χαρακτηριστικά, κυρίως λόγω του μπλακ-άουτ του Παναθηναϊκού. Το 41-50, έγινε 47-50 και το δεκάλεπτο έκλεισε στο +5 για τους «πράσινους» (49-54) που συνειδητοποίησαν πως το ματς έχει πάρα πολύ δρόμο για το break.

Στο τελευταίο και κρισιμότατο κομμάτι του παιχνιδιού, ο Παναθηναϊκός επέστρεψε στις… εργοστασιακές του ρυθμίσεις και έγινε ξανά ατσάλινος στην άμυνα, ανεβάζοντας πάλι τη διαφορά. Όχι σε επίπεδα ασφαλείας, αλλά σε επίπεδα… ψυχολογίας. Η μαχητική Βαλένθια, παρά το γεγονός ότι έμεινε τρομακτικά χαμηλά στα στάνταρτ της στο σκοράρισμα (ομάδα που σκοράρει 90+ πόντους μέσο όρο), έβγαλε μαχητικότητα πέντε λεπτά πριν από το φινάλε, μη αφήνοντας τον Παναθηναϊκό να αισθανθεί σιγουριά. Το -2, 4’και 27” πριν το τέλος, έβαλε το ματς ξανά στην αφετηρία και είχαμε θρίλερ!

Οι γηπεδούχοι ισοφάρισαν με βολές, 2:18 πριν το τέλος (63-63) και ο Αταμάν έριξε τον Σορτς δίνοντας λύσεις στο σκοράρισμα και βάζοντας τέλος στο μομέντουμ που έχτισαν οι αντίπαλοι. Η δραματική εξέλιξη βέβαια δεν είχε τελειωμό, αλλά η τύχη ήταν στα χέρια του Παναθηναϊκού. Με το σκορ στο 67-67, 2.1” πριν το φινάλε, ο Κέντρικ Ναν που πήρε πάνω του την τελευταία επίθεση του Τριφυλλιού, κέρδισε φάουλ και το πρώτο ματς της σειράς ήταν στα χέρια του Αμερικανού. Έβαλε τη μία από τις δύο. Μία άμυνα δύο δευτερολέπτων χρειαζόταν πλέον για τη νίκη και το break ήρθε με τον Χέιζ Ντέιβις να αρπάζει την μπάλα, να την αγκαλιάζει και να γράφει το 67-68!

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 15-23, 32-39, 49-54, 67-68