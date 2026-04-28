Το πρώτο από τα τρία βήματα που χρειάζεται για να προκριθεί στο Final Four της Αθήνας, έκανε απόψε ο Ολυμπιακός στο κατάμεστο ΣΕΦ, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί απέναντι στην 8η της κανονικής περιόδου, Μονακό.

Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν άνετα με 91-70, στον πρώτο μεταξύ τους αγώνα στα πλέι οφ της Euroleague, γράφοντας το 1-0 στη σειρά. Πλέον οι Πειραιώτες θα αναζητήσουν το 2-0 την προσεχή Πέμπτη (30/4) και πάλι στο ΣΕΦ, πριν η σειρά μεταφερθεί στο Πριγκιπάτο.

«Φέρτε μας το ευρωπαϊκό, θρύλε ολέ σ’ αγαπώ» και “ MVP, MVP” για τον Σάσα Βεζένκοφ (σ.σ. οι Αγγελόπουλοι του παρέδωσαν το βραβείο του MVP της σεζόν πριν από το τζάμπολ) τραγουδούσαν οι φίλαθλοι της ομάδας του Πειραιά, όταν στην 4η περίοδο οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα είχαν υπερισχύσει των Μονεγάσκων και πρόσφεραν υψηλό θέαμα στον κόσμο τους.

Ο Βεζένκοφ (20π. με 3/6 τρίποντα) με τέσσερα ράμματα στη μύτη, αφού τραυματίστηκε στην 3η περίοδο, δεχόμενος χτύπημα από το χέρι του Άλφα Ντιαλό, ευστοχούσε σε τρίποντα, ο Ντόντα Χολ που έπαιξε απίστευτη άμυνα, έκανε δύο καρφώματα για high light (4π. 5ρ., 3 κοψίματα) και ο Κόρεϊ Τζόσεφ έκλεβε τις εντυπώσεις (13π. με 2/2 τρίποντα, 4 ασίστ, 2 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο). Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ σημείωσε double double με 13 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 13 είχε και ο Φουρνιέ (2/7 τρίποντα), αλά και 7 ριμπάουντ. Ο Ουόκαπ μοίρασε 7 ασίστ, είχε και 4 ριμπάουντ, 3 πόντους, ενώ 7 πόντους σημείωσε ο Άλεκ Πίτερς. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ μπορεί ν’ άργησε να πάρει μπροστά στον πρώτο προημιτελικό (είχε 1/5 τρίποντα), αλλά πέτυχε 11 πόντους, κι ενώ έπαιζε με τραυματισμό στο αριστερό πόδι.

Μόνο στην 1η περίοδο, όταν είχε 0/5 τρίποντα, επέτρεψε στους Μονεγάσκους να προηγηθούν ο Ολυμπιακός. Εν συνεχεία, όταν πίεσε στην άμυνα και ζεστάθηκαν οι σουτέρ του άρχισε να «χτίζει» διαφορά και από το +9 (45-36) του ημιχρόνου, βρέθηκε στο +16 (60-44), αλλά και στο +20 (71-51 και 79-59) στο 32ο λεπτό. Και μετά οι παίκτες του Μπαρτζώκα έπαιζαν λες και σε προπόνηση, για να δημιουργούν φάσεις που ξεσήκωναν τους φιλάθλους στις κερκίδες.

Από τη Μονακό, πρώτος σκόρερ αναδείχτηκε ο Μάικ Τζέιμς με 19 πόντους (1/3 τρίποντα) και 7 ασίστ. Ο Άλφα Ντιαλό πέτυχε 15 πόντους και κατέβασε 7 ριμπάουντ, ενώ είχε και 4 κλεψίματα. Διψήφιος ήταν και ο Τζαρόν Μπλόσομγκεϊμ, με 10 πόντους (0/4 τρίποντα). Ο Ντάνιελ Τάις, χρησιμοποιήθηκε μόνο 16:16΄΄ και κάθε φορά που έβγαινε πήγαινε στ’ αποδυτήρια, δείχνοντας πως αντιμετωπίζει τραυματισμό.

Τα δεκάλεπτα: 19-20, 45-36, 66-51, 91-70

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε με τους Ουόκαπ, Ντόρσεϊ, Ουόρντ, Βεζένκοφ και Μιλουτίνοφ. Η Μονακό είχε στην αρχική πεντάδα τους Στραζέλ, Τζέιμς, Ντιαλό, Μπλόσομγκεϊμ και Τάις. Κλειστό παιχνίδι έγινε στην 1η περίοδο, με τον Ολυμπιακό να μην μπορεί να οικοδομήσει διαφορά από τους Μονεγάσκους. Ο Σάσα Βεζένκοφ θα σημείωνε τους 11 από τους 19 πόντους των «ερυθρόλευκων» στην 1η περίοδο, ενώ 4 πρόσθεσε ο Μιλουτίνοφ.

Η Μονακό προηγήθηκε με 4-9, με 9-11, 11-13 και 13-16 με τον κορυφαίο αμυντικό της σεζόν στη Euroleague Άλφα Ντιαλό να είναι ο πρώτος σκόρερ της στα πρώτα 10 λεπτά με 7 πόντους. Ο σούπερ σταρ της Μονακό, Μάικ Τζέιμς σημείωσε 5 πόντους, ενώ 4 είχε ο Χέιζ. Ο Ντάνιελ Τάις βγήκε και πήγε στ’ αποδυτήρια δείχνοντας να πονά από πλευράς Μονακό (σ.σ. επέστρεψε και αγωνίστηκε στη 2η περίοδο). Η ομάδα του Πειραιά τέλειωσε με 0/5 τρίποντα (1/4 η παρέα του Μάικ Τζέιμς) την 1η περίοδο.

Δύο αλλαγές έκανε στο 1ο δεκάλεπτο ο Μπαρτζώκας, βάζοντας τον ΜακΚίσικ στη θέση του Ουόρντ που υπέπεσε σε 2 φάουλ νωρίς, αλλά και τον Φουρνιέ αντί του Ντόρσεϊ, αφού ο τελευταίος έμενε μακριά από τον καλό εαυτό του.

Με Τζόσεφ, ΜακΚίσικ, Φουρνιέ, Πίτερς και Χολ μπήκε στη 2η περίοδο ο Ολυμπιακός. Οκόμπο, Νέντοβιτς, Ταρπέι, Μπεγκαρίν και Χέιζ ήταν στην πεντάδα των Μονεγάσκων. Για να σημειώσει ο ΜακΚίσικ τους πρώτους 4 πόντους του Ολυμπιακού, κι ενώ ο Ταρπέι είχε ευστοχήσει στο 2ο τρίποντο της Μονακό και ο Τάις που άλλαξε τον Χέιζ κρατούσαν τους Μονεγάσκους μπροστά στο σκορ (24-25). Με τον Τάις να επιστρέφει στον πάγκο (μπήκε ξανά ο Χέιζ), ο Ολυμπιακός κατάφερε για πρώτη φορά να ξεφύγει.

Ο Εβάν Φουρνιέ πέτυχε τους έξι από τους επόμενους 8 πόντους των «ερυθρόλευκων», για το +7 (32-25). Καταλυτική ήταν και η άμυνα του Ντόντα Χολ, με τον Αμερικανό να κάνει εντυπωσιακά κοψίματα και να μαζεύει ριμπάουντ. Ο Ταρπέι που επέστρεψε στην αγωνιστική δράση μετά από καιρό, θα ευστοχούσε στο δεύτερο τρίποντό του μέσα σε λίγα λεπτά (32-28). Ο Κόρεϊ Τζόσεφ έδωσε διαδοχικούς πόντους στους Πειραιώντες, αλλά έως εκείνο το σημείο, η Μονακό έβρισκε σκορ και έμενα κοντά. Μετά, το 35-32 από τον Έλι Οκόμπο, ο Ολυμπιακός θα έβρισκε δύο μεγάλα τρίποντα για το 41-36 -και μάλιστα διαδοχικά- από τον Ντόρσεϊ και τον Βεζένκοφ, κι ενώ πριν είχε 1/7 έξω από τα 6.75, το οποίο είχε πετύχει ο Φουρνιέ. Ο Τζόσεφ πήρε τη θέση του Ντόρσεϊ και με 2/2 βολές έφτασε τους 7 πόντους (43-36).

Ο Στραζέλ αστόχησε δις έξω από τα 6.75, άστοχος ήταν και ο Ντάνιελ Τάις… όχι όμως και ο Ντόρσεϊ που έδωσε την μεγαλύτερη τιμή στη διαφορά υπέρ του Ολυμπιακού (+9, 45-36), στα 6΄΄ πριν το ημίχρονο. Το θετικό για τον Ολυμπιακό ήταν πως και οι Μονεγάσκοι ήταν άστοχοι από τη γραμμή του τριπόντου (3/13), απ’ όπου οι Πειραιώτες είχαν 3/10. Ο Τζέιμς έμενε στους 5 πόντους και ο Τάις στους 2 και ο Στραζέλ στους 0. Οκόμπο και Μπλόσομγκεϊμ έμεναν επίσης χαμηλά, με 6 και 4 πόντους αντίστοιχα. Πρώτος σκόρερ της Μονακό ήταν με 9 ο Ντιαλό στο α΄ μέρος, την ώρα που ο Σάσα Βεζένκοφ οδηγούσε τον Ολυμπιακό με 14 πόντους.

Ο Ντάνιελ Τάις πέτυχε το πρώτο καλάθι της 3ης περιόδου (45-38), για ν’ απαντήσει με τρίποντο ο Τόμας Ουόκαπ και να βρεθεί στο +10 (48-38) για πρώτη φορά ο Ολυμπιακός. Κι ενώ ο Ολυμπιακός έδειχνε πως έχει… ζεσταθεί, η κερκίδα του ΣΕΦ πάγωσε στην επόμενη φάση, όταν ο Σάσα Βεζένκοφ σωριάστηκε στο παρκέ, όταν τραυματίστηκε στο πρόσωπο από το χέρι του Άλφα Ντιαλό. Ο MVP και πρώτος σκόρερ της Euroleague έδειχνε να πονά πολύ και αφού δέχτηκε τις πρώτες βοήθειες κατευθύνθηκε στ’ αποδυτήρια (του έγιναν 4 ράμματα στο πρόσωπο). Πίτερς και Ντόρσεϊ οδήγησαν τον Ολυμπιακό και στο +16 (56-40).

Και ο Ντόρσεϊ, σε προσπάθεια να εκμαιεύσει το φάουλ, σούταρε την μπάλα όπως όπως και πέτυχε ένα απίστευτο off-balance τρίποντο. Οι διαιτητές, όμως δεν το μέτρησαν προς δυσαρέσκεια του Ντόρσεϊ και των φιλάθλων, αφού είδαν το βίντεο, μετά από challenge του Μπαρτζώκα και αποφάσισαν πως είχε γίνει νωρίτερα το φάουλ του Μπλόσομγκεϊμ. Ο Μιλουτίνοφ με 4 σερί πόντους κράτησε στο +16 τον Ολυμπιακό (60-44). Τάις, Ταρπέι και Τζέιμς ανέβαζαν το σκορ για τη Μονακό, αλλά τα τρίποντα των Πίτερς και Τζόσεφ (με το που πήρε τη θέση του Ουόκαπ) δεν επέτρεψαν στους Μονεγάσκους να χαρούν (66-51 στο 30ό λεπτό).

Ο Βεζένκοφ επέστρεψε στο παρκέ, αντί του Πίτερς, πριν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της 4ης περιόδου. Ο Μιλουτίνοφ πέτυχε όλους τους πόντους του Ολυμπιακού μέχρι το 71-51. Ο Σέρβος σέντερ πήρε και το 5ο φάουλ του Χέιζ. Οι Μπλόσομγκεϊμ και Τζέιμς μείωσαν μέχρι το 73-57, για να ευστοχήσουν σε δύο τρίποντα οι Βεζένκοφ και Τζόσεφ (79-59). Κι αμέσως μετά ο Βεζένκοφ πέτυχε ένα ακόμη τρίποντο για το +23 (82-59)! Στα 3:18΄΄ που απέμεναν ο Φουρνιέ με τρίποντο εκτόξευσε τη διαφορά και στους +24 (87-63) και ο χρόνος περνούσε… βασανιστικά για τη Μονακό, μέχρι το τελικό 91-70.

Διαιτητές: Πέρεθ (Ισπανία), Ζαμόισκι (Πολωνία), Πέτεκ (Σλοβενία)

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Γιώργος Μπαρτζώκας): Ουόκαπ 3 (1), Ουόρντ 2, Βεζένκοφ 20 (3), Παπανικολάου, Ντόρσεϊ 11 (1), Πίτερς 7 (1), Μιλουτίνοφ 13, Τζόσεφ 13 (2), Χολ 4, ΜακΚίσικ 5, Φουρνιέ 13 (2)

ΜΟΝΑΚΟ (Μανουτσάρ Μαρκοισβίλι): Οκόμπο 8, Μπλόσομγκεϊμ 10, Τάις 6, Ντιαλό 15 (1), Χέιζ 4, Ταρπέι 8 (2), Μπεγκαριν, Νέντοβιτς, Στραζέλ, Τζέιμς 19 (1)