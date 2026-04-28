Νέες έρευνες πραγματοποιούν αυτή την ώρα στο Πρωτοδικείο πάνοπλοι αστυνομικοί της ΟΠΚΕ και της ΔΙ.ΑΣ., μετά τα πυρά που εξαπέλυσε 89χρονος στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό και στο Εφετείο, τραυματίζοντας πέντε άτομα.

Το χρονικό

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το πρωί της Τρίτης 28 Απριλίου, όταν σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε κτήριο που στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως.

O ηλικιωμένος δράστης άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Διασώστες που έφτασαν άμεσα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, τοποθετώντας του τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Λίγο αργότερα, ο 89χρονος εμφανίστηκε στο Εφετείο στην Λουκάρεως και άνοιξε πυρ.

Πυροβόλησε στο πάτωμα τραυματίζοντας τέσσερις γυναίκες στα πόδια. O δράστης διέφυγε πεζός και εξαφανίστηκε.



Τι όπλισε το χέρι του

Νέα στοιχεία αναφορικά με τα κίνητρα του ηλικιωμένου δράστη έρχονται στη δημοσιότητα, αποδίδοντας την ένοπλη επίθεση στη μακροχρόνια διαμάχη του με τον ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με την ανιψιά του, η άρνηση του οργανισμού να αναγνωρίσει 400 ένσημα στερούσε από τον 89χρονο το δικαίωμα στη συνταξιοδότηση.

Ο δράστης φέρεται να επισκεπτόταν συχνά το υποκατάστημα του Κεραμεικού προκαλώντας εντάσεις, ενώ η ίδια η ανιψιά του ήταν εκείνη που τον αναγνώρισε και ενημέρωσε τις αρχές, παραδίδοντας τα στοιχεία και τη φωτογραφία του.

Αξιοσημείωτο είναι πως ο 89χρονος κατάφερε να περάσει απαρατήρητος από τον υπάλληλο ασφαλείας και τον οδηγό ταξί που τον μετέφερε, αποκρύπτοντας μια τροποποιημένη καραμπίνα κάτω από την καπαρτίνα του.