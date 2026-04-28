Νέα αιματηρή επίθεση σημειώθηκε, όταν ο δράστης που είχε εμπλακεί στο περιστατικό στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό εμφανίστηκε στο Εφετείο στην Λουκάρεως και άνοιξε πυρ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τρεις γυναίκες τραυματίες, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.

Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα, αποκλείοντας την περιοχή. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, κατάφερε πάλι να διαφύγει από τις Αρχές.

Η αστυνομία εντόπισε το κυνηγετικό όπλο.

Η επίθεση στον ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό

Νωρίτερα, σημειώθηκαν πυροβολισμοί σε κτήριο που στεγάζονται υπηρεσίες του ΕΦΚΑ στον Κεραμεικό, επί των οδών Ελευθερίου Βενιζέλου και Εθνικής Αντιστάσεως.

Ειδικόετερα, ο 89χρονος άνδρας εισέβαλε οπλισμένος με καραμπίνα σε κτίριο του ΕΦΚΑ, προκαλώντας τρόμο σε εργαζόμενους και πολίτες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ηλικιωμένος δράστης άρχισε να πυροβολεί, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο πόδι ένας υπάλληλος του ΕΦΚΑ. Διασώστες που έφτασαν άμεσα παρείχαν τις πρώτες βοήθειες στον τραυματία, τοποθετώντας του τουρνικέ για να περιορίσουν την αιμορραγία μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο με ασθενοφόρο.

Ο δράστης έχει ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση για τη σύλληψή του.

Τα κίνητρα της επίθεσης παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστα, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα.