Το Mac Mini χρειαζόταν επειγόντως αναβάθμιση και ο John Ternus ήλπιζε ότι δεν θα χρειαζόταν να περάσει από τον γκουρού” του σχεδιασμού, Jony Ive.

Χρόνια πριν επιλεγεί για να αναλάβει το τιμόνι μίας από τις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές εταιρείες στον κόσμο, ο Ternus ηγείτο του τμήματος hardware των Mac της Apple. Ήταν ένας από τους πολλούς σταθμούς του καθώς ανελισσόταν στην ιεραρχία της εσωστρεφούς εταιρείας, μαθαίνοντας να περιηγείται στις ιδιόρρυθμες εσωτερικές της ισορροπίες.

Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης που θα έκανε το Mac Mini εξαιρετικά δημοφιλές απείχε ακόμη χρόνια, ωστόσο οι προγραμματιστές λογισμικού χρειάζονταν μια νέα έκδοση με αναβαθμισμένα τσιπ.

Ένα νέο περίβλημα για το Mini θα μπορούσε να απαιτήσει δουλειά από το τμήμα βιομηχανικού σχεδιασμού του Ive, κάτι που ενδεχομένως να οδηγούσε σε καθυστερήσεις.

Ο Ternus έδωσε την εντολή για την αναβάθμιση, αφού έκρινε ότι ο σχεδιασμός δεν χρειαζόταν σημαντικές αλλαγές, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν το θέμα. Δεν στάθηκε υπερβολικά στις προοπτικές κερδοφορίας του προϊόντος, αλλά εστίασε στην αξία του για το ευρύτερο οικοσύστημα της Apple.

Ήταν ένα από τα πολλά περιστατικά που ανέδειξαν την αποφασιστικότητά του, τη βαθιά κατανόηση της κουλτούρας και των προϊόντων της Apple, καθώς και την ικανότητά του να φέρνει εις πέρας τη δουλειά μέσα στην εταιρεία, ανέφεραν οι ίδιες πηγές.

Γέννημα θρέμμα της Apple

Μέσα στα 25 χρόνια καριέρας του στην Apple, αυτά ακριβώς τα χαρακτηριστικά ώθησαν τον Ternus μέχρι την κορυφαία θέση της εταιρείας, την οποία θα αναλάβει επίσημα την 1η Σεπτεμβρίου, όπως ανακοινώθηκε τη Δευτέρα, καθιστώντας τον αυτομάτως έναν από τους εταιρικούς ηγέτες με το υψηλότερο προφίλ παγκοσμίως. Ο επί μακρόν CEO της Apple, Tim Cook, θα αναλάβει τη θέση του Εκτελεστικού Προέδρου.

Ο Ternus θα διαδεχθεί δύο εταιρικούς θρύλους. Ο Steve Jobs ανέπτυξε το πιο προσοδοφόρο προϊόν στην ιστορία, το iPhone. Ο Cook άντλησε τρισεκατομμύρια δολάρια σε αξία από το συγκεκριμένο smartphone, χάρη στην εφοδιαστική αλυσίδα που έχτισε και τις υπηρεσίες και τα παρελκόμενα προϊόντα που λάνσαρε.

Όπως ακριβώς έκανε ο Cook όταν διαδέχθηκε τον Jobs, έτσι και ο Ternus αναλαμβάνει τα ηνία ως ένας σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό. Αν ο Jobs ήταν οραματιστής των προϊόντων και ο Cook ο γκουρού της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο Ternus είναι μια ιδιοφυΐα του hardware που κινείται κάπου στη μέση.

Ένας τεχνοκράτης σε μια εταιρία με ψυχή

Μηχανολόγος μηχανικός στο υπόβαθρο, ο οποίος το τελευταίο διάστημα ηγείτο της μηχανικής hardware για όλα τα προϊόντα της Apple, ο Ternus παίρνει τα ηνία σε μια κρίσιμη στιγμή για την ιστορία της. Η εταιρεία βρίσκεται στο απόγειό της όσον αφορά τις πωλήσεις iPhone, μετά την κυκλοφορία των νέων δημοφιλών μοντέλων το περασμένο φθινόπωρο. Ωστόσο, πασχίζει να βρει το επόμενο μεγάλο hit της.

Παράλληλα, καλείται να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό της στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

Έχοντας περάσει δεκαετίες καθορίζοντας τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με τους υπολογιστές, αρχικά στα γραφεία και έπειτα στα χέρια τους, η Apple έχει μείνει πίσω από τις ανταγωνίστριες εταιρείες που ηγούνται της επόμενης μεγάλης υπολογιστικής πλατφόρμας με chatbots που συνομιλούν σαν άνθρωποι. Η Siri της Apple, η οποία πρόκειται να δεχθεί μια «μεταμόσχευση» τεχνητής νοημοσύνης φέτος, φαντάζει μέχρι στιγμής σαν Νεάντερταλ συγκριτικά.

Ρωτήστε οποιονδήποτε στην Apple ποια είναι η γνώμη του για τον Ternus, και όλοι θα πουν το ίδιο πράγμα: Είναι εξαιρετικά καλός άνθρωπος (super nice guy).

Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του τον περιγράφουν ως έναν σπουδαίο συνεργάτη που εμπνέει έντονη αφοσίωση στους υφισταμένους του. Αποτελεί μια ισορροπημένη, ψύχραιμη φωνή που έχει δημιουργήσει ελάχιστους (έως καθόλου) εχθρούς μέσα σε μια εταιρεία που στο παρελθόν ήταν διαβόητη για τις τοξικές προσωπικότητες.

Fast & (not so) furious

Στελέχη περιγράφουν την ικανότητά του να «κλείνει» εκκρεμότητες σε συναντήσεις, τις οποίες διατηρεί πάντα εστιασμένες στο θέμα, καθώς και την προτίμησή του να απευθύνεται απευθείας σε κατώτερα στελέχη που γνωρίζουν καλύτερα τα προϊόντα, αντί για τους ανωτέρους τους που έχουν λιγότερο ειδικές γνώσεις.

Εκτός Apple, ο Ternus λατρεύει να τρέχει σε αγώνες με την Porsche του σε πίστες όπως η Laguna Seca της Καλιφόρνια, όπου σημειώνει χρόνους κάτω του 1:40, αναφέρουν πηγές που γνωρίζουν τις επιδόσεις του, προσθέτοντας ότι πρόκειται για εξαιρετικό χρόνο για ερασιτέχνη οδηγό.

Ο Ternus είναι ψηλός και αδύνατος, διατηρώντας τη σωματοδομή που είχε όταν ήταν κολυμβητής στο Πανεπιστήμιο της Πενσυλβάνια (Penn). «Ο Ternus ήταν πολύ καλό παιδί», δήλωσε ο άλλοτε συμπαίκτης του, Andrew Berkowitz, ο οποίος θυμήθηκε την ομάδα να τρέχει μέσα στο κρύο στο Locust Walk της πανεπιστημιούπολης φορώντας μόνο τα μαγιό τους, μια ετήσια τελετή μύησης για τους πρωτοετείς.

Αποφοίτησε το 1997 και εντάχθηκε στην Apple το 2001, μετά από τέσσερα χρόνια εργασίας σε μια startup εικονικής πραγματικότητας.

Πριν από μια δεκαετία, ο Ternus ήταν ανάμεσα στα κορυφαία στελέχη που επιφορτίστηκαν με την ανάπτυξη των AirPods. Ένα αξεσουάρ-φετίχ πλέον για το iPhone, η ανάπτυξη της πρώτης γενιάς του ήταν διαβόητη στο εσωτερικό της Apple για τις διαμάχες μεταξύ των ομοβάθμων του Ternus, καθώς διαφωνούσαν για το πώς θα διατηρήσουν τα ασύρματα ακουστικά συνδεδεμένα μέσω Bluetooth.

Ένα στέλεχος τελικά εξαναγκάστηκε σε παραίτηση και ένα άλλο στάλθηκε στην Κίνα. Ο Ternus, σε ηλικία κάτω των 40 ετών τότε, έμεινε μακριά από τη διαμάχη.

Οραματιστής ή γραφειοκράτης;

Μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες υπό την επίβλεψη του Ternus υπήρξε ο ανασχεδιασμός των υπολογιστών Mac της Apple, με σκοπό να χρησιμοποιούν τα τσιπ της ίδιας της εταιρείας (Apple Silicon), τα οποία είναι ταχύτερα και «τρέχουν» σε χαμηλότερες θερμοκρασίες από τα τσιπ της Intel που χρησιμοποιούσε προηγουμένως η Apple.

Τα μεγαλύτερα εύσημα για αυτή την αλλαγή αποδίδονται στον Johny Srouji, τον επικεφαλής τεχνολογιών hardware της Apple, ο οποίος τώρα αναλαμβάνει και επεκτείνει τα τρέχοντα καθήκοντα του Ternus στη διεύθυνση της μηχανικής hardware.

Οι διπλωματικές ικανότητες του Ternus και η μακροχρόνια πορεία του στην Apple θα αποδειχθούν κομβικές στον νέο του ρόλο. Η Apple έχει μια μοναδική δομή.

Άλλες μεγάλες εταιρείες διαθέτουν γενικούς διευθυντές (general managers) υπεύθυνους για διακριτούς επιχειρηματικούς τομείς. Η Apple είναι οργανωμένη ανά λειτουργία, οπότε ένας εσωτερικός CEO με βαθιά γνώση των διαφόρων τμημάτων της εταιρείας έχει σαφές πλεονέκτημα.

Αυτό για το οποίο δεν φημίζεται, είναι τα μεγάλα, ριψοκίνδυνα ανοίγματα, αναφέρουν άτομα με γνώση της θητείας του Ternus. Γεγονός που αφήνει ανοιχτό το ερώτημα εάν θα μπορέσει να προσφέρει το προϊοντικό όραμα το οποίο, σύμφωνα με τους επικριτές της εταιρείας, απουσιάζει από τον θάνατο του Jobs και μετά.

Ο Ternus αποτελεί ήδη θεματοφύλακα της εταιρικής κουλτούρας. Έχει ηγηθεί ομιλιών για την ενεργοποίηση και την έμπνευση των εργαζομένων, υπενθυμίζοντάς τους μεταξύ άλλων να μη μιλούν ποτέ για τα επερχόμενα προϊόντα της εταιρείας, ένα νεύμα στο δόγμα μυστικότητας που κήρυττε ο Jobs.

Εδώ και μήνες, ο Ternus θεωρούνταν ο επικρατέστερος διάδοχος του Cook, κάτι που μαρτυρά τις προσπάθειες της Apple να ενορχηστρώσει μια ομαλή διαδοχή, σε πλήρη αντίθεση με τις χαοτικές μεταβάσεις που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια σε άλλες ιστορικές αμερικανικές εταιρείες.

Ο νέος ανατέλλων αστέρας

Πρόσφατα, η Apple προέβη σε κινήσεις για να ενισχύσει το προφίλ του. Όταν η εταιρεία αποκάλυψε τη σειρά συσκευών της για το 2025, ήταν ο Ternus αυτός που παρουσίασε το νέο μοντέλο iPhone Air.

Λίγο μετά την παρουσίαση της συσκευής, ταξίδεψε στο Λονδίνο για να υποδεχτεί τους πελάτες στο κεντρικό κατάστημα της Apple στο Ηνωμένο Βασίλειο την πρώτη ημέρα πωλήσεων του νέου iPhone. Παρουσίασε επίσης το νεότερο προϊόν της εταιρείας, το οικονομικό laptop MacBook Neo, τον περασμένο μήνα.

Η Apple γιόρτασε τα 50ά της γενέθλια στον κεντρικό σταθμό Grand Central της Νέας Υόρκης πριν από λίγες εβδομάδες. Της εκδήλωσης ηγήθηκαν δύο στελέχη: Ο Cook και ο Ternus.