H Apple ανακοίνωσε τελικά απόψε το πολυαναμενόμενο iPhone Air, το πιο λεπτό iPhone που έχει κατασκευαστεί ποτέ, με μπαταρία «υψηλής ποιότητας» αλλά και εντελώς νέο επεξεργαστή τον A19 Pro. Επιπλέον, η αμερικανική εταιρεία παρουσίασε και την νέα, «συμβατική» σειρά συσκευών iPhone 17 που περιλαμβάνει το βασικό μοντέλο, με οθόνη 6,3 ιντσών, το μοντέλο Pro και το μοντέλο Pro Max.

Προφανώς, το iPhone Air αποτελεί τον πρωταγωνιστή της βραδιάς με την ίδια την εταιρεία να σημειώνει ότι πέρα από το λεπτότερο αποτελεί και το ανθεκτικότερο iPhone που έχει κατασκευαστεί μέχρι σήμερα. Το πάχος της συσκευής είναι 5,6 χιλιοστά, διαθέστει οθόνη διαγωνίου 6,5 ιντσών Always On, με Ceramic Shield προστασία και πλαίσιο από τιτάνιο.

Η τιμή του θα ξεκινά από τα 999 δολάρια, οι προ-παραγγελίες ξεκινούν από απόψε ενώ η συσκευή θα είναι διαθέσιμη από τις 19 Σεπτεμβρίου.

Στα υπόλοιπα μοντέλα, το βασικό iPhone 17 θα έχει μια φωτεινότερη, πιο ανθεκτική στις γρατσουνιές οθόνη διαγωνίου 6,3 ιντσών. Η συσκευή ενσωματώνει τον επεξεργαστή A19, ο οποίος κατασκευάζεται με τεχνολογία 3 νανομέτρων και θα έχει βελτιωμένες δυνατότητες για λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης ενσωματωμένες στη συσκευή.

Επιπρόσθετα, τα στελέχη της Apple ανέφεραν κατά την παρουσίαση των νέων συσκευών ότι το iPhone 17 θα έχει επίσης «καλύτερη μπροστινή κάμερα με αισθητήρα διαφορετικού σχήματος (τετράγωνο για πρώτη φορά) για να κάνει τις οριζόντιες selfies να φαίνονται καλύτερες. Το βασικό iPhone 17 θα έχει τιμή που θα ξεκινά από τα 799 δολάρια και θα είναι διαθέσιμο από τις 19 Σεπτεμβρίου.

Το iPhone 17 Pro θα είναι το πρώτο unibody iPhone της εταιρείας και έχουν γίνει αλλαγές στο εσωτερικό ώστε να τοποθετηθεί η… μεγαλύτερη μπαταρία που έχει τοποθετηθεί σε συσκευή της εταιρείας. Επιπρόσθετα, η συσκευή θα διαθέτει τον επεξεργαστή A19 Pro, θα διαθέτει την ίδια προστασία Ceramic Shield που θα έχει και το Air αλλά και εντελώς νέο σύστημα ψύξης του εσωτερικού της συσκευής.

Το iPhone 17 Pro και το μεγαλύτερο iPhone 17 Pro Max θα κοστίζουν από 1099 και 1199 δολάρια αντίστοιχα, ενώ και αυτά θα είναι διαθέσιμα από τις 19 Σεπτεμβρίου.

Παράλληλα με τις συσκευές, η Apple ανακοίνωσε και νέες σειρές ακουστικών αλλά και τα νέα της Watch. Τα νέα AirPods Pro 3 θα διαθέτουν ζωντανή μετάφραση γλωσσών, μια λειτουργία που θα επιτρέπει σε δύο άτομα, σύμφωνα με την εταιρεία, να φορούν τα νέα AirPods Pro 3 και τα ακουστικά να μεταφράζουν τις συνομιλίες σε σχεδόν πραγματικό χρόνο. Τα εν λόγω ακουστικά θα κοστίζουν 249 δολάρια, όπως και η προηγούμενη σειρά, ενώ θα είναι διαθέσιμο από τις 19 Σεπτεμβρίου.

Τέλος, το Apple Watch αποκτά… πιεσόμετρο αν και διευκρινίστηκε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία τελεί υπό έγκριση από τις αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές. Το νέο Watch SE 3 θα κοστίζει 249 ευρώ, το Watch Series 11 θα κοστίζει 399 δολάρια και το μεγαλύτερο μοντέλο Ultra θα ξεκινά από 799 δολάρια, όπως όλοι οι προκάτοχοί τους. Όλα θα είναι διαθέσιμα από τις 19 Σεπτεμβρίου.

Το iPhone Air θεωρείται από τους αναλυτές ότι θα αποτελέσει το αντίπαλο δέος του Galaxy S25 Edge της Samsung Electronics και επιπλέον θα αποτελέσει το εφαλτήριο της αμερικανικής εταιρείας για να «χτίσει» τη δική της σειρά αναδιπλούμενων συσκευών ώστε να ανταγωνιστεί και εκεί την κορεατική Samsung, η οποία έχει ήδη παρουσιάσει την έβδομη γενιά τέτοιας κατηγορίας τηλεφώνων.

Οι αναλυτές θεωρούν ότι ένα αναδιπλούμενο smartphone θεωρείται κρίσιμης σημασίας για την Apple ώστε να μπορέσει να ξανακερδίσει πελάτες στην Κίνα, όπου οι καταναλωτές προτιμούν τέτοια τηλέφωνα και η αμερικανική εταιρεία χάνει συνεχώς μερίδια αγοράς.

