Ο Τιμ Κουκ, CEO της Apple ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί μετά από σχεδόν 15 χρόνια στην ηγεσία μιας εταιρείας που, αξιοποιώντας την τεράστια δημοτικότητα του iPhone, εξελίχθηκε σε μία από τις πιο σημαντικές και αξιόλογες εταιρείες στον κόσμο.

Ο κ. Κουκ θα αναλάβει νέο ρόλο ως εκτελεστικός πρόεδρος της Apple τον Σεπτέμβριο. Tη θέση του στην εταιρεία θα αναλάβει ο Τζον Τέρνους, ο 50χρονος επικεφαλής του τμήματος μηχανικής υλικού της Apple.

Η αποχώρηση του Κουκ θα σηματοδοτήσει το τέλος μιας από τις πιο επιτυχημένες διοικητικές θητείες στην ιστορία των αμερικανικών επιχειρήσεων. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, τα ετήσια κέρδη της Apple τετραπλασιάστηκαν σε περισσότερα από 110 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ η αξία της εταιρείας αυξήθηκε περισσότερο από δέκα φορές, φτάνοντας τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Άρθουρ Λέβινσον, ο οποίος διατελεί μη εκτελεστικός πρόεδρος της Apple τα τελευταία 15 χρόνια, θα αναλάβει καθήκοντα επικεφαλής ανεξάρτητου μέλους του διοικητικού συμβουλίου την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Ο Τέρνους θα ενταχθεί στο διοικητικό συμβούλιο, επίσης από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

Σε δηλώσεις του ο Τιμ Κουκ επεσήμανε: «Ήταν το μεγαλύτερο προνόμιο της ζωής μου να είμαι Διευθύνων Σύμβουλος της Apple και να μου εμπιστευθεί η διοίκηση μιας τόσο εξαιρετικής εταιρείας. Αγαπώ την Apple με όλη μου την καρδιά και είμαι πολύ ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ με μια ομάδα τόσο ευφυών, καινοτόμων, δημιουργικών και βαθιά ευαισθητοποιημένων ανθρώπων, οι οποίοι παρέμειναν αταλάντευτοι στην αφοσίωσή τους να εμπλουτίζουν τη ζωή των πελατών μας και να δημιουργούν τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες στον κόσμο».

Στη συνέχεια μιλώντας για τον διάδοχό του είπε: «Ο Τζον Τέρνους έχει το μυαλό ενός μηχανικού, την ψυχή ενός καινοτόμου και την καρδιά να ηγείται με ακεραιότητα και τιμή. Είναι ένας οραματιστής, του οποίου οι συνεισφορές στην Apple τα τελευταία 25 χρόνια είναι ήδη πάρα πολλές για να μετρηθούν, και είναι χωρίς αμφιβολία το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει την Apple στο μέλλον. Δεν θα μπορούσα να έχω μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στις ικανότητές του και στον χαρακτήρα του, και ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά μαζί του σε αυτή τη μετάβαση και στο νέο μου ρόλο ως εκτελεστικός πρόεδρος».

Το «ευχαριστώ» του Τέρνους και η υπόσχεση

Από την πλευρά του ο Τζον Τέρνους ανέφερε: «Είμαι βαθιά ευγνώμων για αυτή την ευκαιρία να προωθήσω την αποστολή της Apple», δήλωσε ο Ternus. «Έχοντας περάσει σχεδόν όλη μου την καριέρα στην Apple, είχα την τύχη να εργαστώ υπό τις οδηγίες του Στιβ Τζομπς και να έχω τον Τιμ Κουκ ως μέντορά μου. Ήταν προνόμιο για μένα να συμβάλω στη διαμόρφωση των προϊόντων και των εμπειριών που έχουν αλλάξει τόσο πολύ τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με τον κόσμο και μεταξύ μας.

Είμαι γεμάτος αισιοδοξία για όσα μπορούμε να επιτύχουμε τα επόμενα χρόνια και είμαι πολύ χαρούμενος που ξέρω ότι οι πιο ταλαντούχοι άνθρωποι στον κόσμο βρίσκονται εδώ στην Apple, αποφασισμένοι να γίνουν μέρος κάτι μεγαλύτερου από τον καθένα μας. Νιώθω μεγάλη τιμή που αναλαμβάνω αυτόν τον ρόλο και υπόσχομαι να ηγηθώ με τις αξίες και το όραμα που έχουν καθορίσει αυτό το ξεχωριστό μέρος για μισό αιώνα.»

Η πορεία του Τέρνους

Ο Τέρνους εντάχθηκε στην ομάδα σχεδιασμού προϊόντων της Apple το 2001 και ανέλαβε τη θέση του αντιπροέδρου του τμήματος Μηχανικής Υλικού το 2013. Το 2021 εντάχθηκε στην εκτελεστική ομάδα ως ανώτερος αντιπρόεδρος. Κατά τη διάρκεια της θητείας του, έχει επιβλέψει τη μηχανική υλικού σε μια ποικιλία πρωτοποριακών προϊόντων, διαδραματίζοντας καθοριστικό ρόλο στην εισαγωγή σειρών όπως το iPad και τα AirPods, καθώς και πολλών γενεών iPhone, Mac και Apple Watch.

Το έργο του στον τομέα των Mac συνέβαλε στο να γίνει η κατηγορία πιο ισχυρή και δημοφιλής από ποτέ στα 40 χρόνια ιστορίας της. Σε αυτό περιλαμβάνεται η παρουσίαση του MacBook Neo, ενός νέου φορητού υπολογιστή που καθιστά την εμπειρία Mac ακόμη πιο προσιτή.

Το περασμένο φθινόπωρο, οι προσπάθειες της ομάδας του κορυφώθηκαν με την παρουσίαση της ανανεωμένης σειράς iPhone, συμπεριλαμβανομένων των πανίσχυρων iPhone 17 Pro και Pro Max, του εξαιρετικά λεπτού iPhone Air, καθώς και του iPhone 17. Υπό την ηγεσία του, η Apple προώθησε επίσης εξελίξεις στα AirPods, καθιστώντας τα κορυφαία in-ear ακουστικά με προηγμένη ενεργή ακύρωση θορύβου και τη δυνατότητα να λειτουργούν ως σύστημα υποβοήθησης ακοής χωρίς ιατρική συνταγή.

Ο Τέρνους εστίασε ιδιαίτερα στην αξιοπιστία και την ανθεκτικότητα, εισάγοντας τεχνικές που θωράκισαν τα προϊόντα της εταιρείας. Παράλληλα, προώθησε την καινοτομία στη χρήση βιώσιμων υλικών, μειώνοντας το αποτύπωμα άνθρακα μέσω της χρήσης ανακυκλωμένου κράματος αλουμινίου, της εφαρμογής τρισδιάστατα εκτυπωμένου (3D printed) τιτανίου στο Apple Watch Ultra 3, καθώς και βελτιώσεων στην επισκευασιμότητα που επιμηκύνουν τη διάρκεια ζωής των συσκευών.

Πριν από την Apple, ο Τέρνους εργάστηκε ως μηχανικός στη Virtual Research Systems. Είναι κάτοχος πτυχίου Μηχανολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο της Πενσυλβανίας.