Μετά από μια καθυστέρηση σχεδόν ενός έτους στις προσπάθειές της να ανταγωνιστεί στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, η Apple ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να βασίσει τα προϊόντα τεχνητής νοημοσύνης της σε τεχνολογία που έχει αναπτύξει η Google.

Οι επερχόμενες εκδόσεις των Apple Foundation Models — τα μοντέλα της εταιρείας για το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης της, Apple Intelligence — θα βασίζονται στα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης Gemini της Google και στις υπηρεσίες cloud computing της. Αυτά τα μοντέλα θα τροφοδοτούν την προσωπική βοηθό της Apple, Siri, η οποία χρησιμοποιείται συνήθως στα iPhone και αναμένεται να αναβαθμιστεί φέτος, καθώς και άλλες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης.

«Μετά από προσεκτική αξιολόγηση, η Apple κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης της Google παρέχει την πιο ικανή βάση για τα Apple Foundation Models και είναι ενθουσιασμένη για τις καινοτόμες νέες εμπειρίες που θα προσφέρει στους χρήστες της Apple».

Σύμφωνα με τους New York Times, οι εταιρείες δεν αποκάλυψαν τους ακριβείς όρους της πολυετούς συμφωνίας, ενώ εκπρόσωπος της Google δήλωσε ότι η συνεργασία δεν είναι αποκλειστική. Οι μετοχές της μητρικής εταιρείας της Google, Alphabet, έκλεισαν τις συναλλαγές τη Δευτέρα σε τιμή λίγο κάτω από 332 δολάρια, καθιστώντας την την τέταρτη εισηγμένη εταιρεία με αξία άνω των 4 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η Apple αντιμετωπίζει όλο και περισσότερες ερωτήσεις σχετικά με τα σχέδιά της για την τεχνητή νοημοσύνη. Η εταιρεία έχει παραμείνει σε μεγάλο βαθμό στο περιθώριο, ενώ άλλοι τεχνολογικοί γίγαντες έχουν δαπανήσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης καθώς και οι νεοσύστατες εταιρείες έχουν επιταχύνει την ανάπτυξή της.

Οι δύο εταιρείες έχουν μακρά ιστορία συνεργασίας. Η Google παρέχει εδώ και χρόνια την προεπιλεγμένη μηχανή αναζήτησης για τον περιηγητή ιστού Safari της Apple.

Η Apple αντιμετώπισε δυσκολίες στις πρώτες της προσπάθειες να υιοθετήσει την τεχνητή νοημοσύνη. Τον Ιούνιο του 2024, η εταιρεία παρουσίασε το Apple Intelligence, το οποίο περιλάμβανε λειτουργίες όπως τη σύνοψη ειδοποιήσεων και τη βελτίωση των email και των μηνυμάτων κειμένου.

Αυτές οι λειτουργίες έφτασαν αργότερα από το αναμενόμενο και γρήγορα αντιμετώπισαν προβλήματα. Για παράδειγμα, οι συνόψεις ειδοποιήσεων παρουσίαζαν εσφαλμένα τις ειδήσεις και η Apple απενεργοποίησε αυτή τη λειτουργία.