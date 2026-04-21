Το Mac Mini χρειαζόταν επειγόντως ανανέωση και ο Τζον Τέρνους ήλπιζε να μη χρειαστεί να περάσει από τον «γκουρού» του σχεδιασμού, Τζόνι Άιβ.

Χρόνια πριν επιλεγεί για να αναλάβει τα ηνία μιας από τις μεγαλύτερες και πιο επιδραστικές εταιρείες στον κόσμο, ο Τέρνους ηγούνταν του τμήματος hardware των Mac στην Apple. Ήταν μία από τις πολλές θέσεις που κατείχε καθώς ανέβαινε στην ιεραρχία της εσωστρεφούς εταιρείας, μαθαίνοντας παράλληλα να διαχειρίζεται τις ιδιαίτερες εσωτερικές της ισορροπίες.

Η επανάσταση της τεχνητής νοημοσύνης, που αργότερα θα έκανε το Mac Mini ιδιαίτερα δημοφιλές, βρισκόταν ακόμη μακριά. Ωστόσο, οι προγραμματιστές λογισμικού χρειάζονταν μια νέα έκδοση με αναβαθμισμένα τσιπ. Ένα νέο περίβλημα για τη συσκευή θα απαιτούσε πιθανότατα τη συμβολή του τμήματος βιομηχανικού σχεδιασμού του Άιβ, κάτι που θα μπορούσε να προκαλέσει καθυστερήσεις.

Ο Τέρνους προχώρησε στην αναβάθμιση, κρίνοντας ότι δεν χρειαζόταν σημαντική αλλαγή στον σχεδιασμό, σύμφωνα με πηγές. Δεν στάθηκε ιδιαίτερα στο εμπορικό κέρδος του προϊόντος, αλλά στην αξία του για το συνολικό οικοσύστημα της Apple. Ήταν ένα από τα πολλά παραδείγματα που ανέδειξαν την αποφασιστικότητά του, τη βαθιά κατανόηση της κουλτούρας και των προϊόντων της εταιρείας, καθώς και την ικανότητά του να φέρνει αποτελέσματα.

Έπειτα από 25 χρόνια στην Apple, τα χαρακτηριστικά αυτά τον οδήγησαν στην κορυφή. Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία, από την 1η Σεπτεμβρίου θα αναλάβει τη θέση του διευθύνοντος συμβούλου, καθιστώντας τον έναν από τους πιο προβεβλημένους επιχειρηματικούς ηγέτες παγκοσμίως. Ο επί χρόνια CEO Τιμ Κουκ θα μετακινηθεί στη θέση του εκτελεστικού προέδρου.

Ο Τέρνους διαδέχεται δύο θρύλους της εταιρείας. Ο Στιβ Τζομπς δημιούργησε το πιο επικερδές προϊόν στην ιστορία, το iPhone, ενώ ο Τιμ Κουκ εκτόξευσε την αξία του, αξιοποιώντας την εφοδιαστική αλυσίδα και αναπτύσσοντας υπηρεσίες και συμπληρωματικά προϊόντα.

Ανάμεσα στον Κουκ και τον Τζομπς

Όπως είχε συμβεί και με τον Κουκ, έτσι και ο Τέρνους αναλαμβάνει όντας σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό. Αν ο Τζομπς ήταν οραματιστής προϊόντων και ο Κουκ «μάγος» της εφοδιαστικής αλυσίδας, ο Τέρνους θεωρείται ένας δεξιοτέχνης του hardware που κινείται κάπου ανάμεσα στους δύο.

Μηχανολόγος μηχανικός στο υπόβαθρο και μέχρι πρότινος επικεφαλής της μηχανικής hardware για όλα τα προϊόντα της Apple, αναλαμβάνει σε μια κρίσιμη περίοδο για την εταιρεία. Αν και η Apple βρίσκεται στην κορυφή με τις πωλήσεις iPhone, δυσκολεύεται να βρει το επόμενο μεγάλο της «χτύπημα».

Παράλληλα, καλείται να επαναπροσδιοριστεί στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης. Μετά από δεκαετίες κατά τις οποίες καθόρισε τον τρόπο που οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία, η Apple φαίνεται να υστερεί απέναντι σε ανταγωνιστές που πρωτοπορούν με συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και chatbots. Η Siri, που αναμένεται να αναβαθμιστεί φέτος με τεχνητή νοημοσύνη, θεωρείται πλέον ξεπερασμένη.

Όσοι έχουν συνεργαστεί μαζί του περιγράφουν τον Τέρνους ως ιδιαίτερα συνεργάσιμο και χαμηλών τόνων, που εμπνέει εμπιστοσύνη και αφοσίωση. Διακρίνεται για την αποτελεσματικότητά του στις συσκέψεις και την προτίμησή του να συνομιλεί απευθείας με στελέχη που γνωρίζουν σε βάθος τα προϊόντα.

Εκτός της Apple, είναι λάτρης της ταχύτητας, συμμετέχοντας σε αγώνες με την Porsche του σε πίστες όπως η Laguna Seca στην Καλιφόρνια.

Ανέπτυξε τα AirPods

Στην καριέρα του, συμμετείχε και στην ανάπτυξη των AirPods, ενός από τα πιο επιτυχημένα προϊόντα της εταιρείας, ενώ σημαντικό επίτευγμα θεωρείται και η μετάβαση των Mac σε επεξεργαστές σχεδιασμένους από την ίδια την Apple.

Οι διπλωματικές του ικανότητες και η βαθιά γνώση της εταιρείας θεωρούνται κρίσιμες για τον νέο του ρόλο, σε μια Apple που λειτουργεί με ιδιόμορφη οργανωτική δομή και απαιτεί εσωτερική κατανόηση.

Παραμένει ωστόσο ανοιχτό το ερώτημα αν διαθέτει το όραμα για το επόμενο μεγάλο προϊόν, κάτι που, όπως υποστηρίζουν επικριτές, λείπει από την εποχή του Τζομπς.

Το τελευταίο διάστημα, η Apple ενίσχυσε την παρουσία του στο προσκήνιο, αναθέτοντάς του παρουσιάσεις νέων προϊόντων και δημόσιες εμφανίσεις, επιβεβαιώνοντας ότι αποτελεί τον «εκλεκτό» για την επόμενη ημέρα της εταιρείας.