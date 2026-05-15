Η Honda αποτελεί για δεκαετίες ένα από τα πιο αγαπημένα ονόματα στους ελληνικούς δρόμους, συνώνυμο της αξιοπιστίας και της κορυφαίας μηχανολογίας.

Ωστόσο, οι τελευταίες εξελίξεις από τα κεντρικά της εταιρείας προκαλούν αίσθηση, καθώς ο ιαπωνικός κολοσσός βρίσκεται αντιμέτωπος με μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, αναγκάζοντας τη διοίκηση να αλλάξει άρδην πορεία για να διασφαλίσει το μέλλον της.

Το τέλος ενός αήττητου σερί

Η Honda Motor κατάφερε να παραμείνει κερδοφόρα μέσα από παγκόσμιες οικονομικές κρίσεις, φυσικές καταστροφές και την πανδημία.

Ωστόσο, το απότομο πισωγύρισμα της αγοράς των ΗΠΑ όσον αφορά τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) στάθηκε η αφορμή για την πρώτη ετήσια ζημιά στην ιστορία της ως εισηγμένη εταιρεία, ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η διοίκηση της εταιρείας παραδέχτηκε ότι το στοίχημα στην ηλεκτροκίνηση ήταν επιπέδου «ποντάρω τα πάντα». Η Honda επένδυσε δισεκατομμύρια σε τεχνολογίες και μοντέλα που τελικά ακυρώθηκαν, αφήνοντάς τη σε δυσμενή θέση απέναντι στην Tesla και τους Κινέζους ανταγωνιστές, ενώ παράλληλα παραμέλησε το ιστορικό της πλεονέκτημα στους κινητήρες βενζίνης.

Οι νέοι κανονισμοί

Τα αρχικά σχέδια της Honda, αναφέρει η Wall Street Journal, βασίστηκαν στις αυστηρές περιβαλλοντικές ρυθμίσεις της εποχής Μπάιντεν. Όμως, η αλλαγή πλεύσης στην Ουάσινγκτον και η κατάργηση της «υποχρεωτικής ηλεκτροκίνησης» από τον Πρόεδρο Τραμπ αφαίρεσαν την πίεση για άμεση μετάβαση. Με τις πωλήσεις των ηλεκτρικών να βρίσκονται πολύ χαμηλότερα από το αναμενόμενο 15%, η εταιρεία αναγκάστηκε να αναθεωρήσει τα πλάνα της.

Στροφή στα υβριδικά

Ο Διευθύνων Σύμβουλος, Toshihiro Mibe, ανακοίνωσε μια στρατηγική αναδίπλωση: η Honda θα επιστρέψει στην κερδοφορία ποντάροντας ξανά στα υβριδικά αυτοκίνητα, με νέα μοντέλα να αναμένονται από το 2027.

Παράλληλα, η εταιρεία αυξάνει τις δαπάνες για βενζινοκίνητα οχήματα, επιδιώκοντας να θωρακιστεί από τις διαρκείς αλλαγές στην αμερικανική πολιτική σκηνή.

Μάθημα ευελιξίας για το μέλλον

Αφήνοντας πίσω την παράδοση που ήθελε τη Honda να αναπτύσσει τα πάντα εσωτερικά (in-house), η εταιρεία στρέφεται πλέον σε τοπικές συνεργασίες, ειδικά στην Κίνα.

Στόχος είναι η δημιουργία μιας ευέλικτης παραγωγής που θα μπορεί να προσαρμόζεται άμεσα στις προτιμήσεις των καταναλωτών, είτε αυτές αφορούν ηλεκτρικά είτε συμβατικά οχήματα.