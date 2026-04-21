Η παγκόσμια αγορά smartphone εισήλθε σε φάση επιβράδυνσης το πρώτο τρίμηνο του 2026, καθώς οι αυξανόμενες πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα των τσιπ μνήμης και το κόστος παραγωγής επηρέασαν άμεσα τόσο τη ζήτηση όσο και τις αποστολές συσκευών. Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά στοιχεία της IDC, οι συνολικές αποστολές κατά το α’ τρίμηνο του 2026 μειώθηκαν κατά 4,1% σε ετήσια βάση, διαμορφούμενες στα 289,7 εκατ. τεμάχια, βάζοντας τέλος σε ένα σερί δέκα συνεχόμενων τριμήνων ανάπτυξης που είχε ξεκινήσει από τα μέσα του 2023.

Η εξέλιξη αυτή δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, αλλά προμηνύει μια πιο δύσκολη χρονιά για τον κλάδο. Όπως επισημαίνει η IDC, η περιορισμένη διαθεσιμότητα τσιπ μνήμης και οι ιστορικά υψηλές τιμές της αυξάνουν σημαντικά το κόστος παραγωγής, αναγκάζοντας τους κατασκευαστές να αυξήσουν τις τελικές τιμές και να περιορίσουν τις αποστολές προς τους μεταπωλητές. Σε αρκετές αναδυόμενες αγορές, οι αυξήσεις τιμών φτάνουν ακόμη και το 40%-50%, πλήττοντας τη ζήτηση σε ιδιαίτερα ευαίσθητα καταναλωτικά κοινά.

Οι πιέσεις αυτές εντείνονται περαιτέρω από το αυξημένο κόστος ενέργειας και logistics, καθώς και από γεωπολιτικές εξελίξεις, όπως η πρόσφατη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι κατασκευαστές προχωρούν σε στρατηγικές περιορισμού κόστους, μειώνοντας δαπάνες marketing και υποστήριξης καναλιών, ενώ παράλληλα υιοθετούν πρακτικές «despecing», δηλαδή υποβάθμισης χαρακτηριστικών για συγκράτηση τιμών. Ωστόσο, τέτοιες κινήσεις περιορίζουν και τις δυνατότητες ανάπτυξης.

Στην κορυφή της αγοράς η Samsung

Σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο, Samsung και Apple αναδείχθηκαν ως οι μοναδικές εταιρείες της πρώτης πεντάδας που κατέγραψαν ετήσια αύξηση αποστολών, ενισχύοντας περαιτέρω τη θέση τους στην αγορά. Η ισχυρή παρουσία τους στην premium κατηγορία, σε συνδυασμό με τη μεγαλύτερη διαπραγματευτική ισχύ έναντι των προμηθευτών μνήμης, τους επιτρέπει να διαχειρίζονται αποτελεσματικότερα τις πιέσεις κόστους.

Η Samsung επανήλθε στην κορυφή της παγκόσμιας αγοράς το πρώτο τρίμηνο του 2026, σημειώνοντας αύξηση αποστολών κατά 3,6% σε ετήσια βάση. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε η ισχυρή ζήτηση για το νέο Galaxy S26 Ultra, το οποίο διατήρησε σταθερή τιμολογιακή πολιτική σε σχέση με τον προκάτοχό του, ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά του. Παράλληλα, η πρώιμη διάθεση της σειράς μεσαίας κατηγορίας Galaxy A βοήθησε στην κάλυψη του κενού που δημιούργησε η καθυστερημένη κυκλοφορία της ναυαρχίδας.

Η Apple στη 2η θέση

Στη δεύτερη θέση βρέθηκε η Apple, με αύξηση 3,3% στις αποστολές, χάρη κυρίως στην ισχυρή πορεία της σειράς iPhone 17. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η επίδοση στην κινεζική αγορά, όπου η εταιρεία κατέγραψε άνοδο άνω του 30%. Ωστόσο, η ανάπτυξη της Apple περιορίστηκε από προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και τη μείωση της υποστήριξης καναλιών σε ορισμένες βασικές αγορές.

Πώς η Xiaomi απέφυγε τις μεγάλες αυξήσεις τιμών και είναι στην 3η θέση

Στην τρίτη θέση παρέμεινε η Xiaomi, παρά τη μεγαλύτερη πτώση μεταξύ των πέντε κορυφαίων κατασκευαστών. Η εταιρεία προχώρησε σε στρατηγική μείωσης αποστολών παλαιότερων μοντέλων, προκειμένου να αποφύγει μεγάλες αυξήσεις τιμών. Η OPPO κατέλαβε την τέταρτη θέση, επωφελούμενη από την ενσωμάτωση της realme και την ισχυρή παρουσία στην κινεζική αγορά, ενώ η vivo συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα, μειώνοντας την απόσταση από την OPPO, με αιχμή τις επιδόσεις της στην Κίνα και την ηγετική της θέση στην Ινδία.

Εκτός της πρώτης πεντάδας, εταιρείες όπως η Honor, η Lenovo (Motorola) και η Huawei κατέγραψαν θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, με την Honor να ξεχωρίζει, σημειώνοντας αύξηση 24% σε ετήσια βάση, χάρη στη στροφή της προς τις διεθνείς αγορές.

Μετατόπιση σε ακριβότερα smartphone

Η συνολική εικόνα του κλάδου καταδεικνύει μια σαφή μετατόπιση προς ακριβότερες συσκευές. Καθώς το κόστος παραγωγής αυξάνεται, οι κατασκευαστές επιδιώκουν να βελτιώσουν τα περιθώρια κέρδους μέσω της ενίσχυσης του premium χαρτοφυλακίου τους. Η τάση αυτή ευνοεί κυρίως εταιρείες με ισχυρή παρουσία στην υψηλή κατηγορία, όπως η Apple και η Samsung, ενώ ασκεί σημαντική πίεση στους κατασκευαστές που βασίζονται σε χαμηλού κόστους συσκευές.

Παράλληλα, οι αναδυόμενες αγορές εμφανίζονται πιο ευάλωτες στις αυξήσεις τιμών, καθώς το τμήμα συσκευών κάτω των 200 δολαρίων περιορίζεται σημαντικά. Αντίθετα, οι ανεπτυγμένες αγορές, όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, εμφανίζουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, χάρη σε μηχανισμούς όπως τα προγράμματα ανταλλαγής συσκευών και οι ευέλικτες χρηματοδοτήσεις.

Η IDC εκτιμά ότι η πίεση από τις τιμές μνήμης θα συνεχιστεί καθ’ όλη τη διάρκεια του 2026, με πιθανή σταθεροποίηση από το δεύτερο εξάμηνο του 2027. Μέχρι τότε, οι κατασκευαστές θα χρειαστεί να επαναπροσδιορίσουν τις στρατηγικές τους, εξισορροπώντας την κερδοφορία με την ανάπτυξη, ενώ θα δοκιμαστεί η ικανότητά τους να προσαρμόζονται γρήγορα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

Σε αυτό το περιβάλλον, το 2026 αναμένεται να αποτελέσει σημείο καμπής για τη βιομηχανία των smartphone, με την «premium-οποίηση» της αγοράς να επιταχύνεται και τον ανταγωνισμό να εντείνεται τόσο στις ώριμες όσο και στις αναδυόμενες αγορές.

Πηγή: ot.gr