Η εποχή των ελεύθερων σκοπευτών φαίνεται να δύει στο σύγχρονο πεδίο μάχης, δίνοντας τη θέση της στα drones.

Ακόμα και θρύλοι του είδους, όπως ο Ουκρανός Vyacheslav Kovalskiy -κάτοχος παγκόσμιου ρεκόρ απόστασης- πλέον εργάζονται ως βοηθοί χειριστών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Τα drones προσφέρουν μεγαλύτερη εμβέλεια, ασφάλεια και χαμηλότερο κόστος, μετατρέποντας μια άλλοτε «ελίτ» μοναχική αποστολή σε μια δευτερεύουσα υποστηρικτική λειτουργία.

Οι παρατηρητές πυροβολικού δεν είναι πλέον απαραίτητοι, ενώ τα πληρώματα των τανκς νιώθουν ευάλωτα απέναντι στις εναέριες απειλές.

Drones εναντίον ελεύθερων σκοπευτών

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι ιδανικά για αναγνώριση και στοχευμένες εξοντώσεις. Τα πλεονεκτήματά τους είναι αμείλικτα: μεγαλύτερο οπτικό πεδίο, ευελιξία και χαμηλό κόστος απώλειας σε σύγκριση με την ανθρώπινη ζωή. «Τα drones είναι απλώς πιο αποτελεσματικά», λέει ο Kovalskiy. «Κάποτε όλοι χόρευαν γύρω από τον ελεύθερο σκοπευτή, τώρα όλοι χορεύουν γύρω από τον πιλότο του drone».

Η πτώση ενός «μύθου» στο πεδίο της μάχης

Αν και ο Kovalskiy έγινε παγκόσμια γνωστός μέσω της Wall Street Journal και είδε τη φωτογραφία του μέχρι και στα social media διάσημων ράπερ, η επιχειρησιακή του αξία άρχισε να φθίνει. Οι Ρώσοι προσαρμόστηκαν, βελτιώνοντας την απόκρυψή τους από τα drones, καθιστώντας τις ευκαιρίες για μια καθαρή βολή σπάνιες. Σε πέντε αποστολές το 2024, δεν βρήκε ούτε έναν στόχο. Πλέον, ο ρόλος του είναι υποστηρικτικός: βοηθά στην πλοήγηση και την τοποθέτηση εκρηκτικών στα drones.

Το πλεονέκτημα της ταχύτητας και της ακρίβειας

Η διαφορά στην αποτελεσματικότητα είναι χαοτική. Το 2022, ένας ελεύθερος σκοπευτής χρειαζόταν 3-5 λεπτά για να μεταδώσει πληροφορίες στο πυροβολικό. Τώρα, ο χειριστής του drone βλέπει τον στόχο και το χτύπημα ακολουθεί ακαριαία. Επιπλέον, ένας σκοπευτής πρέπει να κουβαλά βαρύ εξοπλισμό και να περπατά χιλιόμετρα για να μην εντοπιστεί, ενώ ένας πιλότος drone επιχειρεί με ασφάλεια από ένα καταφύγιο.

Η «αόρατη» απειλή και τα όρια της τεχνολογίας

Τα drones έχουν κάνει την απόκρυψη αδύνατη. Ακόμη και η θερμότητα του σώματος ενός κρυμμένου σκοπευτή μπορεί να εντοπιστεί από θερμικές κάμερες. Παρόλα αυτά, οι ΗΠΑ και η Μεγάλη Βρετανία δεν εγκαταλείπουν την εκπαίδευση σκοπευτών. Το Πεντάγωνο υποστηρίζει ότι ο άνθρωπος παραμένει ένας «μηδενικού ίχνους» παράγοντας που δεν μπορεί να μπλοκαριστεί ηλεκτρονικά.

Σε συνθήκες ομίχλης ή έντονης συννεφιάς, όπου τα drones δυσκολεύονται, ο ελεύθερος σκοπευτής παραμένει κυρίαρχος. Ένα παράδειγμα από το καλοκαίρι του 2024 στο Toretsk δείχνει την αξία τους: μια ομάδα σκοπευτών εξόντωσε 16 Ρώσους που τα drones είχαν χάσει, επιτρέποντας στο ουκρανικό πεζικό να υποχωρήσει με ασφάλεια.

Σήμερα, οι ελεύθεροι σκοπευτές πειραματίζονται ακόμα και με την κατάρριψη drones Shahed. Για τον Kovalskiy, όμως, η αλλαγή ρόλου φέρνει και μια ανακούφιση: ως πρώην αθλητής σκοποβολής, παραδέχεται ότι το μόνο πράγμα που δεν του λείπει από την παλιά του δουλειά είναι ο φόνος.