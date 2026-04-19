Πέρα από τον καιρό, που έχει ανοίξει και μας καλεί να βγούμε έξω, η άνοιξη βάζει το χεράκι της και στη μαγειρική μας. Τα υλικά που βγαίνουν από τη γη έχουν χρώμα και άρωμα, μάς γεμίζουν με ιδέες και με όρεξη για μεγάλα τραπέζια με φίλους. Μια Κυριακή σαν αυτήν, που θέλουμε να την περάσουμε με παρέα, ας σηκώσουμε τα μανίκια και ας εκμεταλλευτούμε τα δώρα της εποχής.

Ντομάτες, μελιτζάνες, κολοκύθια, σπαράγγια και μυρωδικά αποτελούν ιδανικά υλικά για τάρτες. Τάρτες ανοιξιάτικες, που συνδυάζουν τραγανή ζύμη, ζουμερή, αρωματική γέμιση και ελληνικά τυριά που λιώνουν στο στόμα και οι οποίες στολίζουν το τραπέζι χωρίς να απαιτούν πολλές ώρες δουλειάς στην κουζίνα. Ιδανικά συνοδευτικά ενός γεύματος ή πιάτο που φτιάχτηκε για να μοιράζεται, η τάρτα είναι στην ουσία μια πίτα που γίνεται ακόμη πιο λαχταριστή επειδή μας δείχνει το περιεχόμενό της. Περιεχόμενο τόσο πλούσιο και νόστιμο όσο και τα λαχανικά που βρίσκουμε πλέον στην αγορά και μας δίνουν την αφορμή για υπέροχες ανοιξιάτικες δημιουργίες.

Galette με ντομάτες και κρέμα φέτας

Χρόνος προετοιμασίας: 20΄-25΄

Χρόνος ψησίματος: 30΄-35΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 4-6 μερίδες

Για τη βάση

1 φύλλο σφολιάτας ή έτοιμη ζύμη για galette

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Για τη γέμιση

200 γρ. μαλακή φέτα ή τριμμένη

100 γρ. τυρί κρέμα

2-3 μεγάλες ώριμες ντομάτες

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

1 κ.σ. φρέσκο βασιλικό ή ρίγανη

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C. Στρώνουμε ένα ταψί με αντικολλητικό χαρτί, το αλείφουμε με 1 κ.σ. ελαιόλαδο και ανοίγουμε μέσα τη ζύμη δίνοντάς της στρογγυλό σχήμα. Κόβουμε τις ντομάτες σε λεπτές φέτες και τις αφήνουμε σε χαρτί κουζίνας για λίγα λεπτά να στραγγίσουν από τα υγρά τους.

Ανακατεύουμε καλά σε ένα μπολ τη φέτα με το τυρί κρέμα, το ελαιόλαδο, το βασιλικό ή τη ρίγανη, αλάτι και πιπέρι μέχρι να αποκτήσουμε ένα ομοιογενές μείγμα.

Απλώνουμε το μείγμα της φέτας στη ζύμη, αφήνοντας κενό περιμετρικά ένα περιθώριο περίπου 3-4 εκ. Αραδιάζουμε τις φέτες ντομάτας πάνω στην κρέμα των τυριών και διπλώνουμε τις άκρες της ζύμης προς τα μέσα.

Ψήνουμε την galette στο προθερμασμένο φούρνο για 30-35 λεπτά, μέχρι να ροδίσει όμορφα η ζύμη και να σταθεροποιηθεί η γέμιση.

Τάρτα λαχανικών με τυρί κρέμα

Χρόνος προετοιμασίας: 30΄

Χρόνος ψησίματος: 35΄-40΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 6 μερίδες

Για τη βάση

1 φύλλο ζύμης για τάρτα ή σφολιάτα

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Για τη γέμιση

250 γρ. τυρί κρέμα

50 γρ. γραβιέρα τριμμένη (ή κασέρι)

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Βασιλικό και θυμάρι

1 μελιτζάνα

1 κολοκυθάκι

2 καρότα

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C. Στρώνουμε τη ζύμη σε ένα ταψάκι αλειμμένο με ελαιόλαδο και την τρυπάμε κατά τόπους με το πιρούνι.

Με τον αποφλοιωτή ή το μαντολίνο, κόβουμε όλα τα λαχανικά αρχικά σε λεπτές λωρίδες και στη συνέχεια κατά μήκος στη μέση τις λωρίδες της μελιτζάνας και του κολοκυθιού.

Ανακατεύουμε σε ένα μπολ το τυρί κρέμα, τη γραβιέρα (ή το κασέρι), το ελαιόλαδο, αλάτι, πιπέρι και τα μυρωδικά μέχρι να αποκτήσουμε ένα ομοιογενές μείγμα.

Απλώνουμε ένα λεπτό στρώμα από το μείγμα των τυριών πάνω στη ζύμη. Τοποθετούμε από πάνω τα λαχανικά σε σχήμα σπιράλ ξεκινώντας από το κέντρο και εναλλάσσοντας μελιτζάνα, κολοκύθι και καρότο.

Ψήνουμε την τάρτα στον προθερμασμένο φούρνο για 35-40 λεπτά, μέχρι να ροδίσει όμορφα η ζύμη και να γίνουν τα λαχανικά. Την αφήνουμε να κρυώσει ελαφρώς προτού την κόψουμε και τη σερβίρουμε.

Τάρτα με σπαράγγια και μυρώνια

Χρόνος προετοιμασίας: 25΄-30΄

Χρόνος ψησίματος: 35΄-40΄

Βαθμός δυσκολίας: *

Υλικά για 6 μερίδες

Για τη βάση

1 φύλλο ζύμης για τάρτα ή σφολιάτα

1 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Για τη γέμιση

1 ματσάκι σπαράγγια

1 ματσάκι μυρώνια

3 αβγά

200 ml κρέμα γάλακτος

100 γρ. γραβιέρα τριμμένη (ή κασέρι)

1 μικρό κρεμμύδι ψιλοκομμένο

2 κ.σ. ε.π. ελαιόλαδο

Αλάτι, πιπέρι

Εκτέλεση

Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180°C. Στρώνουμε τη ζύμη σε ένα ταψάκι αλειμμένο με ελαιόλαδο και την τρυπάμε ελαφρά κατά τόπους με πιρούνι. Πλένουμε και κόβουμε σε μικρά κομμάτια τα σπαράγγια και τα μυρώνια.

Ζεσταίνουμε σε ένα τηγάνι το ελαιόλαδο και σοτάρουμε για λίγα λεπτά το κρεμμύδι. Προσθέτουμε τα σπαράγγια και τα μυρώνια και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για περίπου 5 λεπτά.

Χτυπάμε σε ένα μπολ τα αβγά με την κρέμα γάλακτος. Προσθέτουμε το τριμμένο τυρί, αλάτι και πιπέρι και ανακατεύουμε. Απλώνουμε το μείγμα των σοταρισμένων λαχανικών πάνω στη ζύμη και το περιχύνουμε με το μείγμα των αβγών.