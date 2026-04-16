Με την εκεχειρία στον Λίβανο να είναι προς άμεση εφαρμογή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έσπευσε να γνωστοποιήσει τους συγκεκριμένους όρους στους οποίους συμφώνησαν οι Λίβανος και Ισραήλ με την μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Τι προβλέπει η συμφωνία εκεχειρίας

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση το Ισραήλ και ο Λίβανος θα εφαρμόσουν δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός που θα τεθεί σε ισχύ την Πέμπτη στις 5 μ.μ. (ώρα Ανατολικών ΗΠΑ, μεσάνυχτα ώρα Ελλάδας), προκειμένου να δοθεί χρόνος για διαπραγματεύσεις με στόχο μια μόνιμη συμφωνία ασφάλειας και ειρήνης. Η περίοδος της κατάπαυσης του πυρός μπορεί να παραταθεί κατόπιν αμοιβαίας συμφωνίας.

Όπως αναφέρει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, μόλις τεθεί σε ισχύ η κατάπαυση του πυρός, η κυβέρνηση του Λιβάνου θα λάβει μέτρα ώστε να αποτρέψει τη Χεζμπολάχ και κάθε άλλη μη κρατική ένοπλη οργάνωση στο έδαφός της από το να πραγματοποιεί επιθέσεις, επιχειρήσεις ή άλλες εχθρικές ενέργειες εναντίον του Ισραήλ, όπως συμφωνήθηκε από το Ισραήλ και τον Λίβανο.

«Όλα τα μέρη αναγνωρίζουν ότι οι δυνάμεις ασφαλείας του Λιβάνου έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την κυριαρχία και την εθνική άμυνα της χώρας· καμία άλλη χώρα ή ομάδα δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι είναι εγγυήτρια της κυριαρχίας του Λιβάνου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.