Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ζητά από τους Αμερικανούς κατασκευαστές να διαδραματίσουν μεγαλύτερο ρόλο στην παραγωγή όπλων, θυμίζοντας μια πρακτική που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Υψηλόβαθμα στελέχη του Υπουργείου Άμυνας πραγματοποίησαν συνομιλίες με διευθύνοντες συμβούλους κορυφαίων εταιρειών, συμπεριλαμβανομένης της Mary Barra της General Motors και του Jim Farley της Ford Motor. Το Πεντάγωνο ενδιαφέρεται να επιστρατεύσει το προσωπικό και την εργοστασιακή ισχύ των εταιρειών για να αυξήσει την παραγωγή πυρομαχικών και άλλου εξοπλισμού, καθώς οι πόλεμοι στην Ουκρανία και το Ιράν εξαντλούν τα αποθέματα.

Οι συνομιλίες ήταν προκαταρκτικές και ευρείας κλίμακας. Αξιωματούχοι της άμυνας ανέφεραν ότι οι Αμερικανοί κατασκευαστές ενδέχεται να χρειαστούν για να στηρίξουν τις παραδοσιακές αμυντικές βιομηχανίες και εξέτασαν το αν οι εταιρείες θα μπορούσαν να μεταβούν γρήγορα σε αμυντικές εργασίες. Η GE Aerospace και η εταιρεία κατασκευής οχημάτων και μηχανημάτων Oshkosh ήταν μεταξύ των εταιρειών που συμμετείχαν στις επαφές.

«Το Υπουργείο Άμυνας δεσμεύεται να επεκτείνει ταχέως την αμυντική βιομηχανική βάση, αξιοποιώντας όλες τις διαθέσιμες εμπορικές λύσεις και τεχνολογίες», δήλωσε αξιωματούχος του Πενταγώνου. Οι συζητήσεις αυτές αποτελούν την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης να θέσει τη στρατιωτική παραγωγή σε αυτό που ο Υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, αποκάλεσε «κατάσταση πολέμου».

Οι συζητήσεις ξεκίνησαν πριν από τον πόλεμο στο Ιράν, όμως η πίεση που ασκεί η σύγκρουση στα αμερικανικά αποθέματα πυρομαχικών αποτελεί περαιτέρω ένδειξη ότι ο στρατός χρειάζεται περισσότερους εμπορικούς εταίρους για να αυξήσει γρήγορα την προμήθεια βλημάτων και τακτικού υλικού, όπως πύραυλοι και τεχνολογία κατά των drones αναφέρει η Wall Street Journal.

Ιστορικό προηγούμενο

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει απευθυνθεί ξανά στις αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στο παρελθόν. Η GM και η Ford είχαν συνεργαστεί με κατασκευαστές ιατρικών συσκευών για την παραγωγή χιλιάδων αναπνευστήρων στις αρχές της πανδημίας.

Η αξιοποίηση της εγχώριας μεταποίησης για στρατιωτική χρήση έχει ιστορικό προηγούμενο: Οι αυτοκινητοβιομηχανίες του Ντιτρόιτ σταμάτησαν την παραγωγή Ι.Χ. κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο για να κατασκευάσουν βομβαρδιστικά, κινητήρες αεροσκαφών και φορτηγά, αποτελώντας το «Οπλοστάσιο της Δημοκρατίας» της Αμερικής.

Σήμερα, το μεγαλύτερο μέρος της στρατιωτικής παραγωγής γίνεται από περιορισμένο αριθμό εργολάβων. Αν και πολλοί μεγάλοι κατασκευαστές έχουν συμβάσεις με το Πεντάγωνο, αυτές είναι συχνά περιορισμένου εύρους και οικονομικής αξίας.

Η GM διαθέτει μια αμυντική θυγατρική που κατασκευάζει ένα ελαφρύ όχημα πεζικού βασισμένο στο pickup Chevrolet Colorado. Το πρόγραμμα αυτό αποτελεί μια αυξανόμενη πηγή εσόδων, αλλά αντιπροσωπεύει μόνο ένα κλάσμα της συνολικής παραγωγικής ικανότητας της εταιρείας. Η αυτοκινητοβιομηχανία αναμένεται να είναι ο βασικός διεκδικητής για την κατασκευή ενός μεγαλύτερου οχήματος πεζικού για τον αμερικανικό στρατό που θα αντικαταστήσει το Humvee.