5 το πρωί: «Παράθυρο» για νέες συνομιλίες ΗΠΑ, Ιράν – Πολιτική σύγκρουση για το πτυχίο Λαζαρίδη – «Ψαλιδίζει» την ανάπτυξη το ΔΝΤ
Η πρώτη ημέρα του αμερικανικού αποκλεισμού στα Στενά του Ορμούζ δεν επιβεβαίωσε την εικόνα απόλυτου ελέγχου που επιχείρησε να προβάλλει η Ουάσινγκτον, αλλά ανέδειξε τα όρια και τις αντιφάσεις του. Την ίδια στιγμή, οι δίαυλοι επικοινωνίας παραμένουν ανοιχτοί, υποδεικνύοντας ότι πίσω από τη σκληρή ρητορική εξελίσσεται ένα σύνθετο διπλωματικό παιχνίδι με αβέβαιη έκβαση
Προς νέο γύρο διαπραγματεύσεων ΗΠΑ - Ιράν
- «Τρύπες» στον αποκλεισμό: Τουλάχιστον τέσσερα πλοία που συνδέονται με το Ιράν, ανάμεσά τους και δύο που είχαν προσεγγίσει ιρανικά λιμάνια, διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ την πρώτη ημέρα του αμερικανικού αποκλεισμού, ενώ ακόμη τρία πέρασαν από το κρίσιμο πέρασμα.
- Αντιφάσεις και διεθνείς αντιδράσεις: Οι ΗΠΑ επιμένουν ότι κανένα πλοίο δεν παραβίασε τον αποκλεισμό τις πρώτες 24 ώρες, αναφέροντας ότι έξι εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν και άλλαξαν πορεία. Η Κίνα καταγγέλλει την κίνηση ως «επικίνδυνη και ανεύθυνη», ενώ το Ιράν τη χαρακτηρίζει παραβίαση της κυριαρχίας του. Ωστόσο, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η Τεχεράνη εξετάσει σενάρια προσωρινής αναστολής των εξαγωγών πετρελαίου, επιχειρώντας να ισορροπήσει ανάμεσα στην αποφυγή σύγκρουσης και τη διατήρηση πίεσης προς τις ΗΠΑ. Στο μεταξύ, η Ευρώπη ετοιμάζει το δικό της σχέδιο για διεθνή αποστολή που θα διασφαλίσει τη ναυσιπλοΐα στα Στενά μετά το τέλος των εχθροπραξιών.
- Παράθυρο διπλωματίας εν μέσω έντασης: Μέσα σε αυτό το ρευστό σκηνικό, ο Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι οι συνομιλίες με το Ιράν μπορεί να επαναληφθούν μέσα στις επόμενες 48 ώρες, μετά το αδιέξοδο των επαφών στο Πακιστάν. Την ίδια ώρα, ανοίγει και νέο διπλωματικό μέτωπο, καθώς πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες απευθείας συνομιλίες μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ στην Ουάσινγκτον, οι οποίες χαρακτηρίστηκαν ως ιστορικό ορόσημο.
Το ΔΝΤ «ψαλιδίζει» την ανάπτυξη για την ελληνική οικονομία
- Η πρόβλεψη για Ελλάδα: Το ΔΝΤ αναθεωρεί προς τα κάτω την ανάπτυξη στο 1,8% (από 2%), ενώ ο πληθωρισμός ανεβαίνει στο 3,5%, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν και το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ εκτοξεύουν το ενεργειακό κόστος. Η αύξηση τιμών αναμένεται να συνεχιστεί, επιβαρύνοντας νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ ενισχύονται οι πιέσεις στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.
- Οι εκτιμήσεις για την παγκόσμια οικονομία: Το ΔΝΤ «χαμηλώνει» τον πήχη της παγκόσμιας ανάπτυξης στο 3,1% και προειδοποιεί για σοβαρούς κινδύνους αν η σύγκρουση παραταθεί. Σε ακραίο σενάριο, η ανάπτυξη μπορεί να πέσει ακόμη και στο 2%, επίπεδο που παραπέμπει σε παγκόσμια ύφεση, καθώς η ενεργειακή κρίση επηρεάζει όλες τις μεγάλες οικονομίες.
- Το κόστος του πολέμου: Την ίδια ώρα, ανάλυση του Harvard εκτιμά ότι η σύγκρουση με το Ιράν μπορεί να εξελιχθεί σε μία από τις ακριβότερες στην ιστορία των ΗΠΑ, με συνολικό κόστος έως και 1 τρισ. δολάρια. Οι στρατιωτικές δαπάνες, η αύξηση του χρέους και οι μακροπρόθεσμες επιβαρύνσεις σημαίνουν ότι το βάρος θα περάσει τελικά στους Αμερικανούς φορολογούμενους για δεκαετίες.
Πτυχίο Gate: Πολιτική θύελλα για τις σπουδές Λαζαρίδη
- Έδειξε το πτυχίο: Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Μακάριος Λαζαρίδης, παρουσίασε τηλεοπτικά το πτυχίο του από κολέγιο το 1992, υποστηρίζοντας πως ο διορισμός του ως επιστημονικός συνεργάτης το 2007 ήταν νόμιμος βάσει του τότε χαλαρότερου πλαισίου για τους μετακλητούς. Ο ίδιος έκανε λόγο για «πολιτική δολοφονία», παρουσίασε τα 14.000 ένσημά του και εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση στους «τεμπέληδες αριστερούς», προκαλώντας αντιδράσεις.
- Μέτωπο κατά Κασσελάκη-Πολάκη: Κλείνοντας την παρέμβασή του, ο κ. Λαζαρίδης απέκλεισε κάθε ενδεχόμενο παραίτησης, δηλώνοντας «πολύ καθαρός» και προαναγγέλλοντας προσφυγή στην Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος κατά του Παύλου Πολάκη. «Δεν θα κάνω το χατίρι σε κανέναν του ποινικού δικαίου όπως ο Κασσελάκης και ο Πολάκης» κατέληξε ο κ. Λαζαρίδης.
- Πυρά από τη Χαριλάου Τρικούπη: Για «συνέντευξη-ομολογία» κάνει λόγο το ΠαΣοΚ, ζητώντας την αποπομπή του Υφυπουργού. Η ανακοίνωση του κόμματος καταγγέλλει «κυβερνητική αφωνία» και χαρακτηρίζει τον κ. Λαζαρίδη «προσωπικό ρουσφέτι» του Πρωθυπουργού, υποστηρίζοντας ότι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα θα είχε ήδη απομακρυνθεί για διορισμό χωρίς τα απαραίτητα προσόντα. Το βράδυ της Τρίτης, ο Παύλος Μαρινάκης μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό τόνισε ότι «δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του στην κυβέρνηση».
Ιταλική «αποστασιοποίηση» από το Ισραήλ
- Φρένο στην αμυντική συνεργασία: Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε την αναστολή της αυτόματης ανανέωσης της αμυντικής συμφωνίας με το Ισραήλ, επικαλούμενη την κρίσιμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Η απόφαση, που αφορά την τεχνολογική συνεργασία και την ανταλλαγή στρατιωτικού υλικού, γνωστοποιήθηκε επίσημα από τον Υπουργό Άμυνας, Γκουίντο Κροζέτο, και ερμηνεύεται ως μια προσεκτική κίνηση αποστασιοποίησης της Ρώμης από το Τελ Αβίβ.
- Ανησυχία για εμπόριο και ενέργεια: Στο επίκεντρο των ιταλικών προβληματισμών τίθεται πλέον η ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός υπογράμμισε τον κίνδυνο για την εγχώρια οικονομία από πιθανές διαταραχές στις ενεργειακές ροές, συνδέοντας την ιταλική εξωτερική πολιτική άμεσα με την ανάγκη διασφάλισης των παγκόσμιων θαλάσσιων οδών.
- Στρατηγική σχέση με «δικαίωμα διαφωνίας»: Παρά τον στρατηγικό δεσμό με τις ΗΠΑ, η Μελόνι επέλεξε να συγκρουστεί δημόσια με τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «απαράδεκτες» τις επιθέσεις του κατά του Πάπα Λέοντα. Ξεκαθάρισε ότι η φιλία με την Ουάσιγκτον δεν αποκλείει τις διαφωνίες, στέλνοντας μήνυμα ότι η Ιταλία επιδιώκει πλέον μεγαλύτερη αυτονομία κινήσεων στη διεθνή σκηνή. Από την πλευρά του ο Τραμπ δήλωσε «σοκαρισμένος» λέγοντας «νόμιζα ότι είχε θάρρος, αλλά έκανα λάθος».
Υψηλές θερμοκρασίες και λασποβροχές
- «Θολό» σκηνικό σε όλη τη χώρα: Η αφρικανική σκόνη καλύπτει από σήμερα το μεσημέρι τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα και το Αιγαίο, ενώ την Πέμπτη θα επηρεάσει σχεδόν το σύνολο της επικράτειας. Η ποιότητα του αέρα παραμένει υποβαθμισμένη, με τις συγκεντρώσεις να είναι ιδιαίτερα αυξημένες στα δυτικά και τα νότια, κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου για τις ευπαθείς ομάδες.
- Υψηλές θερμοκρασίες και νοτιάδες: Ο υδράργυρος παραμένει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αγγίζοντας σήμερα τους 24–25°C στη δυτική Ελλάδα και την Κρήτη. Στο Ιόνιο οι άνεμοι θα πνέουν ενισχυμένοι νοτιοανατολικοί, φτάνοντας τοπικά τα 7 με 8 μποφόρ, ευνοώντας τη μεταφορά σκόνης, ενώ η ορατότητα θα είναι περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες.
- Λασποβροχές μέχρι την Παρασκευή: Τοπικές βροχές αναμένονται σήμερα στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια, οι οποίες λόγω της σκόνης θα έχουν τη μορφή λασποβροχής. Το φαινόμενο θα ενταθεί την Παρασκευή, κυρίως στα νότια τμήματα της χώρας, πριν οι ενισχυμένοι βοριάδες του Σαββάτου (έως 8 μποφόρ) καθαρίσουν οριστικά την ατμόσφαιρα.
