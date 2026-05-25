Με ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ανάμεσα στις μεγάλες διεθνείς συμπαραγωγές, τις ιστορικές πρώτες παρουσιάσεις και τις εμβληματικές αναβιώσεις, η Εθνική Λυρική Σκηνή ανακοινώνει το καλλιτεχνικό της πρόγραμμα για τη σεζόν 2026/27, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική εξωστρέφειας και υψηλών καλλιτεχνικών απαιτήσεων που ακολουθεί τα τελευταία χρόνια υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Κουμεντάκη.

Εξωστρέφεια

Η διεθνής εξωστρέφεια της ΕΛΣ αποκτά σαφή χαρακτηριστικά με την ανακοίνωση της μεγάλης συναυλίας της στο Carnegie Hall της Νέας Υόρκης, σε συνέχεια των διεθνών περιοδειών της σε Ευρώπη, Ασία και Αφρική, τον ερχόμενο Οκτώβριο. Είναι η πρώτη φορά που η Εθνική Λυρική Σκηνή θα βρεθεί στο εμβληματικό Κάρνεγκι Χολ παρουσιάζοντας ένα αμιγώς ελληνικό πρόγραμμα με τίτλο «Nikos Kazantzakis: An Odyssey in Music», αφιερωμένο στον Νίκο Καζαντζάκη με έργα των Μάνου Χατζιδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Νίκου Σκαλκώτα, Δημήτρη Μητρόπουλου και Γιώργου Κουμεντάκη.

Στις δηλώσεις τους, τόσο ο Γιώργος Κουμεντάκης όσο και η Λίνα Μενδώνη στέκονται στη διεθνή ακτινοβολία που έχει αποκτήσει η ΕΛΣ, αλλά και στη δυνατότητα του οργανισμού να συνδυάζει απαιτητικές παραγωγές με ευρύτερη απήχηση στο κοινό.

Όπως σημειώνει ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής: «Η διεθνής μας παρουσία αναπτύσσεται με γρήγορους ρυθμούς και εντυπωσιακά αποτελέσματα: Φέτος η ΕΛΣ εμφανίζεται για πρώτη φορά στο Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης, με ένα αμιγώς ελληνικό πρόγραμμα αφιερωμένο στον Νίκο Καζαντζάκη, ενώ την ίδια στιγμή συνυπογράφει μαζί με το βρετανικό Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης τη νέα σκηνοθεσία του κορυφαίου εικαστικού Ουίλλιαμ Κέντριτζ πάνω στον Ορφέα.

Από τις αναβιώσεις μας ξεχωρίζει ο εμβληματικός Οθέλλος του Βέρντι, με την υπογραφή του Ρόμπερτ Ουίλσον, στον οποίο αποτίνουμε έναν ύστατο φόρο τιμής για όλα όσα πρόσφερε στη σκηνική παρουσίαση της λυρικής τέχνης. Παράλληλα, αναβιώνουμε τρία από τα αριστουργήματα του οπερατικού ρεπερτορίου, την Τόσκα και τον Ριγολέττο σε σκηνοθεσία του Νίκου Σ. Πετρόπουλου και τη Μαντάμα Μπαττερφλάι με την υπογραφή του Ούγκο ντε Άνα.»

Η Υπουργός Πολιτισμού Δρ Λίνα Μενδώνη σημειώνει για τη σεζόν 2026-27 της ΕΛΣ: «Το πρόγραμμα της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, για την καλλιτεχνική περίοδο 2026/27, κινείται στοχαστικά, στη δημιουργική και ευφάνταστη γραμμή που έχει χαράξει τα τελευταία χρόνια, επιτυγχάνοντας όχι μόνο τη θερμότατη επιβράβευση του κοινού, το οποίο την κατατάσσει στις μεγάλες διεθνείς μουσικές σκηνές, αλλά και την προσέλκυση των νέων που διψούν για ποιότητα.»

Από τον «Ορφέα» του Μοντεβέρντι στη Δήμητρα Γαλάνη και τη Μαριανίνα Κριεζή

Το νέο πρόγραμμα της Αίθουσας Σταύρος Νιάρχος συνθέτει ένα πολυσυλλεκτικό τοπίο όπερας, χορού και μουσικού θεάτρου, με σημαντικά ονόματα της διεθνούς σκηνής, νέες παραγωγές, επιστροφές έργων που έχουν αφήσει αποτύπωμα στο ελληνικό κοινό, αλλά και δύο κορυφαία έργα της δυτικής μουσικής που παρουσιάζονται για πρώτη φορά στην ιστορία του οργανισμού.

Η επίσημη έναρξη της σεζόν, στις 30 Οκτωβρίου 2026 σηματοδοτείται με τον «Ορφέα» του Κλάουντιο Μοντεβέρντι, έργο-σταθμό για τη γέννηση της όπερας, το οποίο παρουσιάζεται για πρώτη φορά από την ΕΛΣ, σε μια μεγάλη διεθνή συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ του Γκλάιντμπορν και τη Metropolitan Opera, σε σκηνοθεσία του σπουδαίου Νοτιοαφρικανού εικαστικού και δημιουργού Ουίλλιαμ Κέντριτζ. Η συγκεκριμένη συνεργασία λειτουργεί όχι μόνο ως καλλιτεχνικό γεγονός, αλλά και ως δήλωση της διεθνούς θέσης που επιδιώκει πλέον να καταλάβει η ΕΛΣ.

Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η παρουσίαση της «Missa solemnis» του Λούντβιχ βαν Μπετόβεν τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2027. Το μνημειώδες έργο, που θα παρουσιαστεί επίσης για πρώτη φορά στην ιστορία της Λυρικής, εντάσσεται στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από τον θάνατο του συνθέτη και φιλοδοξεί να αποτελέσει ένα από τα κορυφαία καλλιτεχνικά γεγονότα της χρονιάς, με τη συμμετοχή της Ορχήστρας, της Χορωδίας και του Μπαλέτου της ΕΛΣ.

Παράλληλα, το πρόγραμμα επιχειρεί μια ουσιαστική επανασύνδεση με εμβληματικά έργα του 20ού αιώνα. Η «Ασώτου ανάβασις (The Rake’s Progress)» του Ίγκορ Στραβίνσκι επιστρέφει στο ρεπερτόριο της ΕΛΣ έπειτα από μισό αιώνα, σε σκηνοθεσία του Αλέξανδρου Ευκλείδη, ενώ η «Ντάμα πίκα» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι δίνει έμφαση στην επιστροφή της ρωσικής σχολής στο πρόγραμμα της ΕΛΣ, σε μια νέα παραγωγή του Βρετανού σκηνοθέτη Στίβεν Λάνγκριτζ.

Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται αναβιώσεις παραγωγών που έχουν ήδη αποκτήσει ισχυρό αποτύπωμα στη σύγχρονη ιστορία της Λυρικής. Ο «Οθέλλος» του Τζουζέππε Βέρντι επιστρέφει ως φόρος τιμής στον Ρόμπερτ Ουίλσον, έναν από τους σημαντικότερους ανανεωτές της σκηνικής γλώσσας της όπερας. Μαζί του επανέρχονται η ασπρόμαυρη «Τόσκα» και ο «Ριγολέττος» του Νίκου Σ. Πετρόπουλου, αλλά και η «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι στη σκηνοθεσία του Ούγκο ντε Άνα.

Το Μπαλέτο της ΕΛΣ συνεχίζει επίσης τη διεύρυνση της ταυτότητάς του, συνδυάζοντας το κλασικό ρεπερτόριο με σύγχρονες δημιουργίες. Η «Ζιζέλ» επιστρέφει τον χειμώνα, ενώ η νέα παραγωγή «Λεωφορείον ο Πόθος», βασισμένη στο έργο του Τενεσί Ουίλιαμς και σε χορογραφία της Βαλεντίνα Τούρκου, αποτελεί ακόμη μία διεθνή συμπαραγωγή, αυτή τη φορά με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας στο Μάριμπορ.

Πέρα από το κυρίως λυρικό πρόγραμμα, η σεζόν περιλαμβάνει και δράσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό. Το μουσικό παραμύθι «Το αηδόνι του αυτοκράτορα» της Λένα Πλάτωνος επιστρέφει για οικογένειες και σχολεία (για μια σειρά εννέα παραστάσεων, ξανά στην Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος, σε σκηνοθεσία Κατερίνας Πετσατώδη), ενώ η Δήμητρα Γαλάνη υπογράφει το ιδιαίτερο αφιέρωμα «Ακόμα κι αν φύγεις…», για τη μοναδική Ελληνίδα στιχουργό Μαριανίνα Κριεζή – συμμετέχουν η Σαβίνα Γιαννάτου και ο Γιάννης Παλαμίδας.

Και κάτι που έλειψε φέτος από την πασχαλινή Αθήνα: «η λατρευτική μουσική επιστρέφει στο πρόγραμμα της ΕΛΣ, με το 4ο Φεστιβάλ Λατρευτικής Μουσικής να πραγματοποιείται τις πρώτες ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδας του 2027, σε εκκλησίες, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους στην Πλάκα και το κέντρο της Αθήνας».

INFO Η προπώληση των εισιτηρίων για το τρίμηνο Οκτώβριος-Δεκέμβριος 2026 ξεκινάει την 1η Ιουνίου 2026 στις 12.00, από την ticketservices.gr και τα Ταμεία της ΕΛΣ.

ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ | Καλλιτεχνικό πρόγραμμα 2026/27

Μουσικό θέατρο • Νέα παραγωγή

Ακόμα κι αν φύγεις…: Αφιέρωμα στη Μαριανίνα Κριεζή

1, 3, 4, 7 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Καλλιτεχνική επιμέλεια: Δήμητρα Γαλάνη

Σκηνοθετική επιμέλεια: Κατερίνα Πετσατώδη

Art direction: Λίλα Σωτηρίου

Ενορχηστρώσεις: Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, Αντώνης Σουσάμογλου

Video animation: Ειρήνη Βιανέλλη | Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Ερμηνεύουν: Δήμητρα Γαλάνη, Σαβίνα Γιαννάτου, Γιάννης Παλαμίδας

Με τη συμμετοχή μουσικού συνόλου και της Παιδικής Χορωδίας* της ΕΛΣ

* στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής

Η Λυρική ταξιδεύει στη Νέα Υόρκη • Συναυλία

Nikos Kazantzakis: An Odyssey in Music

Έργα Χατζιδάκι, Σκαλκώτα, Μητρόπουλου, Κουμεντάκη, Θεοδωράκη

15 Οκτωβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 20.00

Carnegie Hall – Stern Auditorium / Perelman Stage

Μουσική διεύθυνση: Βασίλης Χριστόπουλος

Σολίστ: Ανίτα Ρατσβελισβίλι, Μαρία Κωστράκη

Με την Ορχήστρα της ΕΛΣ και σολίστ μουσικούς

Όπερα • Νέα παραγωγή

Ορφέας

Κλάουντιο Μοντεβέρντι

Συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Όπερας του Γκλάιντμπορν και τη Μετροπόλιταν Όπερα της Νέας Υόρκης

30 Οκτωβρίου & 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14 Νοεμβρίου 2026

Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή 1/11: 18.30, 8/11: 20.00)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσική διεύθυνση: Κωνσταντίνος Τερζάκης

Σκηνοθεσία: Ουίλλιαμ Κέντριτζ

Σκηνικά: Σαμπίν Τώυνισσεν | Κοστούμια: Γκρέτα Γκόιρις

Χορογραφία: Γκρέγκορυ Μακόμα | Φωτισμοί: Ουρς Σαίνεμπαουμ | Βίντεο: Γιάνους Φουσέ

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Σε βασικούς ρόλους οι Χρήστος Κεχρής, Πέτρος Μαγουλάς, Μαίρη-Έλεν Νέζη, Μαρία Κωστράκη

Με Μονωδούς, την Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΛΣ

Όπερα για παιδιά και νέους • Αναβίωση

Το αηδόνι του αυτοκράτορα

Λένα Πλάτωνος

3, 5, 11, 12, 13 Νοεμβρίου, 27 Δεκεμβρίου 2026 & 3, 9, 10 Ιανουαρίου 2027

Ώρα έναρξης: 11.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Ενορχήστρωση: Λένα Πλάτωνος, Στέργιος Τσιρλιάγκος

Λιμπρέτο: Γιώργος Βολουδάκης

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Πετσατώδη

Animation: Ειρήνη Βιανέλλη | Σκηνικό: Ευαγγελία Θεριανού

Κοστούμια: Αλεξία Θεοδωράκη | Σχεδιασμός ήχου: Στέργιος Τσιρλιάγκος

Όπερα • Νέα παραγωγή

Ντάμα πίκα

Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι

6, 9, 13, 17, 23, 27, 30 Δεκεμβρίου 2026 & 5 Ιανουαρίου 2027

Ώρα έναρξης: 19.00 (Κυριακή: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσική διεύθυνση: Ντμίτρι Γιουρόφσκι

Σκηνοθεσία: Στήβεν Λάνγκριτζ

Σκηνικά, κοστούμια: Κέιτι Ντάβενπορτ

Φωτισμοί: Πήτερ Μάμφορντ

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Σε βασικούς ρόλους οι Ντμίτρι Γκολόβνιν, Διονύσης Σούρμπης, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Ματίλντε Βάλλεβικ, Χρυσάνθη Σπιτάδη, Γιάννης Γιαννίσης

Με Μονωδούς, την Ορχήστρα, τη Χορωδία και την Παιδική Χορωδία* της ΕΛΣ

* στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής

Μπαλέτο • Αναβίωση

Ζιζέλ

Μουσική Αντόλφ Αντάμ, με προσθήκες των Φρήντριχ Μπουργκμύλλερ και Μπορίς Ασάφιεφ

20, 22, 24, 26, 31 Δεκεμβρίου 2026 & 2, 3, 7, 8, 9, 10 Ιανουαρίου 2027

Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή, 24 & 31/12: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Αναβίωση χορογραφίας, προσαρμογή: Βερόνικα Βιγιάρ, Ελένα Ιγκλέσιας, βασισμένη στην πρωτότυπη χορογραφία του Μαριύς Πετιπά (κατά τους Ζαν Κοραλλί και Ζυλ Περρό)

Μουσική διεύθυνση: Χοσέ Σαλασάρ

Σκηνικά, κοστούμια: Διδώ Γκόγκου | Φωτισμοί: Ελευθερία Ντεκώ

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους οι Μάια Μακατέλι, Ελίζαμπετ Τόνεφ, Ξένια Οβσιάνικ, Καρολλίνα Μπάστος, Λετίσια Ντίας, Γιανγκ Γκιου Τσόι, Αλεχάντρο Βιρέγες κ.ά.

Με την Ορχήστρα, τους Α΄ Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κορυφαίους, το Corps de ballet και σπουδαστές της Ανώτερης Επαγγελματικής Σχολής Χορού της ΕΛΣ

Όπερα • Αναβίωση

Τόσκα

Τζάκομο Πουτσίνι

24, 26, 28, 30, 31 Ιανουαρίου & 3, 7, 11 Φεβρουαρίου 2027

Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσική διεύθυνση: Πιερ Τζόρτζιο Μοράντι

Σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια: Νίκος Σ. Πετρόπουλος

Αναβίωση σκηνοθεσίας: Ίων Κεσούλης

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Σε βασικούς ρόλους οι Σόνια Γιόντσεβα, Τσέλια Κοστέα, Τσαρλς Καστρονόβο, Αρτούρο Τσακόν-Κρους, Ρικκάρντο Μάσσι, Δημήτρης Πλατανιάς, Τάσος Αποστόλου

Με Μονωδούς, την Ορχήστρα, τη Χορωδία και την Παιδική Χορωδία* της ΕΛΣ

* στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής

Μπαλέτο • Νέα παραγωγή

Λεωφορείον ο Πόθος

Βαλεντίνα Τούρκου

Βασισμένο στο ομώνυμο έργο του Τεννεσσή Ουίλλιαμς

Συμπαραγωγή με το Εθνικό Θέατρο της Σλοβενίας (Μάριμπορ)

12, 20, 21 Φεβρουαρίου & 6, 7 Μαρτίου 2027

Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Χορογραφία: Βαλεντίνα Τούρκου

Σκηνικά: Μάρκο Γιάπελ | Κοστούμια: Άλαν Χράνιτελ

Φωτισμοί: Αλεξάνταρ Τσάβλεκ | Βίντεο: Μάρτιν Σβομπόντνικ

Με τους Α΄ Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κορυφαίους και το Corps de ballet της ΕΛΣ

Όπερα • Νέα παραγωγή

Ασώτου ανάβασις (The Rake’s Progress)

Ίγκορ Στραβίνσκι

5, 10, 13, 17, 19 Μαρτίου 2027

Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσική διεύθυνση: Ζακ Λακόμπ

Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Ευκλείδης

Δραματουργία: Χαράλαμπος Γωγιός

Σκηνικά: Γιάννης Κατρανίτσας

Κοστούμια: Μαγιού Τρικεριώτη

Φωτισμοί: Χρήστος Τζιόγκας

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Στους βασικούς ρόλους οι Χρήστος Κεχρής, Δημήτρης Πλατανιάς, Δανάη Κοντόρα, Ανίτα Ρατσβελισβίλι, Γιάννης Καλύβας

Με Μονωδούς, την Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΛΣ

Όπερα • Αναβίωση

Οθέλλος

Τζουζέππε Βέρντι

Συμπαραγωγή με το Πασχαλινό Φεστιβάλ του Μπάντεν-Μπάντεν

8, 11, 14, 17, 20, 23 Απριλίου & 6, 9 Μαΐου 2027

Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσική διεύθυνση: Βασίλης Χριστόπουλος

Σκηνοθεσία, σκηνικά, φωτισμοί: Ρόμπερτ Ουίλσον

Συσκηνοθέτρια, αναβίωση σκηνοθεσίας: Νίκολα Πάντσερ

Συνεργάτης σκηνογράφος: Σερζ φον Αρξ | Κοστούμια: Ζακ Ρενώ, Ντάβιντε Μπόνι

Συνεργάτης φωτιστής: Μαρτσέλλο Λουμάκα | Hair & make-up artist: Μανουέλα Χάλλιγκαν

Προβολές: Τόμας Γεζόρσκι | Δραματουργός: Κόνραντ Κουν

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Διεύθυνση παιδικής χορωδίας: Κωνσταντίνα Πιτσιάκου

Σε βασικούς ρόλους οι Μπράιαν Τζέιντ, Χοβαννές Αϊβαζιάν, Τσέλια Κοστέα, Τάσης Χριστογιαννόπουλος, Γιάννης Χριστόπουλος, Τάσος Αποστόλου

Με Μονωδούς, την Ορχήστρα, τη Χορωδία και την Παιδική Χορωδία* της ΕΛΣ

* στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής της αποστολής

Σκηνική παρουσίαση • Νέα παραγωγή

Missa solemnis

Λούντβιχ βαν Μπετόβεν

Στο πλαίσιο της επετείου για τα διακόσια χρόνια από τον θάνατο του συνθέτη

23, 26, 28, 30 Μαΐου & 2 Ιουνίου 2027

Ώρα έναρξης: 19.30 (Κυριακή: 18.30)

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσική διεύθυνση: θ.α.

Σκηνοθεσία: θ.α.

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Σολίστ: Βασιλική Καραγιάννη, Άννα Αγάθωνος, Γιάννης Χριστόπουλος, Τάσος Αποστόλου

Με την Ορχήστρα, τη Χορωδία και το Μπαλέτο της ΕΛΣ

Όπερα • Αναβίωση

Μαντάμα Μπαττερφλάι

Τζάκομο Πουτσίνι

25, 27, 29 Ιουνίου & 1, 3, 11, 18 Ιουλίου 2027

Ώρα έναρξης: 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσική διεύθυνση: Σέστο Κουατρίνι

Σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια: Ούγκο ντε Άνα

Σχεδιασμός προβολών: Σέρτζιο Μετάλλι – Ideogamma SRL

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Σε βασικούς ρόλους οι Ερμονέλα Γιάχο, Τσέλια Κοστέα, Μαρσέλο Πουέντε, Ανίτα Ρατσβελισβίλι, Τάσης Χριστογιαννόπουλος

Με Μονωδούς, την Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΛΣ

Όπερα • Αναβίωση

Ριγολέττος

Τζουζέππε Βέρντι

17, 20, 22, 23, 25, 28, 30 Ιουλίου 2027

Ώρα έναρξης: 20.00

Αίθουσα Σταύρος Νιάρχος ΕΛΣ – Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Μουσική διεύθυνση: Λουκάς Καρυτινός

Σκηνοθεσία, σκηνικά, κοστούμια, φωτισμοί: Νίκος Σ. Πετρόπουλος

Αναβίωση σκηνοθεσίας: Ίων Κεσούλης

Διεύθυνση χορωδίας: Αγαθάγγελος Γεωργακάτος

Σε βασικούς ρόλους οι Δημήτρης Πλατανιάς, Διονύσης Σούρμπης, Βασιλική Καραγιάννη, Γιάννης Χριστόπουλος, Πέτρος Μαγουλάς

Με Μονωδούς, την Ορχήστρα και τη Χορωδία της ΕΛΣ