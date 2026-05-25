Κάντε TO BHMA προτιμώμενη πηγή

Θλίψη έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από πολυετή μάχη με τον καρκίνο. Η αγαπημένη γυμνάστρια και παρουσιάστρια, που είχε συγκινήσει το πανελλήνιο με τη δύναμη της ψυχής της, άφησε την τελευταία της πνοή, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους της.

Συγκλονισμένος από τον χαμό της, ο επί χρόνια σύζυγός της Τραϊανός Δέλλας, ράγισε καρδιές με την ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Με ένα συγκινητικό μήνυμα, αποχαιρέτησε τη γυναίκα της ζωής του και μητέρα της κόρης τους, ευχαριστώντας «τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς».

Η ανάρτησή του:

«Άγγελε μου, αγάπη μου, πετά ψηλά,πετά μακριά, πήγαινε στο φως, αυτό το φως που σε φώτιζε και εδώ κάτω, αυτό το φως που γέμιζε το χαμόγελο σου και φώτιζε την ζωή μας. Αλλά όσο μακριά και να πετάξεις η αγάπη μου θα σε φθάνει.

Να μας προσεχείς Άγγελε μου από εκεί ψηλά και περισσότερο την Βικτωρια μας!

Ευχαριστώ τον θεό που μου χάρισε έναν από τους αγγέλους του για να με συντροφεύει όλα αυτά τα χρόνια και να με κάνει καλύτερο άνθρωπο αλλά τον ήθελε πίσω νωρίς, σε αυτό μόνο ήμουν άτυχος. Αυτός σε έφερε στον δρόμο μου αυτός σε πέρνει πίσω.

Καλό ταξίδι αγάπη μου! Καλό ταξίδι Άγγελε μου!

Πετά ψηλά»