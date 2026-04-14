Για το ζήτημα με το πτυχίο του Μακάριου Λαζαρίδη τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι δεν τίθεται ζήτημα παραμονής του κ. Λαζαρίδη στην κυβέρνηση, στον απόηχο της πολιτικής αντιπαράθεσης που έχει προκύψε. «Για τον κ. Λαζαρίδη δεν υπάρχει ζήτημα για την παραμονή του στην κυβέρνηση. Αυτό γνωρίζω, αυτό λέω», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ένδειξη παρατυπίας εκ μέρους του υφυπουργού, σημειώνοντας ότι ο διορισμός του το 2007 θα μπορούσε να γίνει νόμιμα, ακόμη και χωρίς την ύπαρξη πτυχίου, στο πλαίσιο των τότε διατάξεων για τους μετακλητούς συνεργάτες. «Δεν προσκόμισε ψευδή ή παραποιημένο τίτλο σπουδών», τόνισε, προσθέτοντας ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει κάτι σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε τότε από τις υπηρεσίες.

«Αντιπολίτευση της απελπισίας»

Παράλληλα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για «αντιπολίτευση της απελπισίας» που, όπως είπε, αναζητά ζητήματα λόγω έλλειψης πολιτικής πρότασης. Όπως σημείωσε, αρχικά αμφισβητήθηκε η ύπαρξη πτυχίου, ενώ στη συνέχεια η συζήτηση μετατοπίστηκε στον διορισμό του 2007, «19 χρόνια πίσω», υπόθεση που, όπως υποστήριξε, δεν μπορεί πλέον να αποτελέσει αντικείμενο ποινικής διερεύνησης.

Ο κ. Μαρινάκης υπογράμμισε ότι δεν προκύπτει πλαστογράφηση ή παραποίηση στοιχείων, επαναλαμβάνοντας ότι ο κ. Λαζαρίδης διέθετε τον τίτλο σπουδών που δήλωνε και ότι μπορούσε να απασχοληθεί στη συγκεκριμένη θέση. Καταλήγοντας, κάλεσε να σταματήσει η ένταση γύρω από το ζήτημα, επισημαίνοντας ότι «ας κρίνει η κοινωνία τον κ. Λαζαρίδη και τον κάθε κ. Λαζαρίδη».