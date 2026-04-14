Σφοδρή επίθεση εξαπολύει το ΠαΣοΚ κατά της κυβέρνησης, με αφορμή όσα προέκυψαν από τη συνέντευξη του Μακάριου Λαζαρίδη, κάνοντας λόγο για «κυβερνητική αφωνία» και θέτοντας ευθέως ζήτημα πολιτικής ευθύνης.

Στην ανακοίνωση η Χαριλάου Τρικούπη τονίζει ότι έχουν περάσει ώρες από τη «συνέντευξη-ομολογία» του υφυπουργού, χωρίς να έχει υπάρξει καμία αντίδραση από τον πρωθυπουργό Κυριάκος Μητσοτάκης, γεγονός που –όπως υποστηρίζει– εγείρει σοβαρά ερωτήματα για τη στάση της κυβέρνησης. «Προφανώς τον κρατά, γιατί τον κρατά ο ίδιος ο κ. Λαζαρίδης», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Το ΠαΣοΚ υποστηρίζει ότι σε οποιαδήποτε άλλη ευρωπαϊκή χώρα, ένας υφυπουργός που θα παραδεχόταν ότι στο παρελθόν διορίστηκε στο Δημόσιο χωρίς να διαθέτει τα απαραίτητα προσόντα, θα είχε ήδη αποπεμφθεί.

«Παιδαριώδη επιχειρήματα»

Παράλληλα, κατηγορεί τον κ. Λαζαρίδη ότι επιχείρησε να δικαιολογήσει τον διορισμό του με «παιδαριώδη επιχειρήματα», αναφέροντας ότι εμφανιζόταν σε ανώτερη βαθμίδα «κατά λάθος», ενώ –όπως σημειώνει– παραπλανούσε τους πολίτες προβάλλοντας προσόντα που δεν διέθετε.

Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους, η ανακοίνωση κάνει λόγο για μια Ελλάδα όπου «το θράσος, ο κομματικός φανατισμός, το απροκάλυπτο ψεύδος και η φαυλότητα ανταμείβονται», υποστηρίζοντας ότι η εικόνα αυτή αποτυπώνει συνολικά τη διακυβέρνηση.

Το ΠΑΣΟΚ καταλήγει χαρακτηρίζοντας τον κ. Λαζαρίδη «προσωπικό ρουσφέτι» του πρωθυπουργού και υποστηρίζοντας ότι η υπόθεση αυτή αποκαλύπτει το «πραγματικό πρόσωπο» της κυβέρνησης της Νέα Δημοκρατία. Όπως επισημαίνεται, έννοιες όπως η παρακμή, η διαφθορά και η αναξιοκρατία ταυτίζονται πλέον –κατά το κόμμα της αντιπολίτευσης– με τη σημερινή διακυβέρνηση.