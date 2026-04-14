Η Τζόρτζια Μελόνι ανακοίνωσε την αναστολή της αυτόματης ανανέωσης της συμφωνίας αμυντικής συνεργασίας με το Ισραήλ, σε μια κίνηση που αντανακλά τη ρευστότητα και την ένταση που επικρατεί στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Όπως διευκρίνισε η ίδια, η απόφαση ελήφθη «λαμβάνοντας υπόψη την παρούσα κατάσταση», χωρίς να αφήνει περιθώρια για μια τυπική παράταση της συμφωνίας.

Πρόκειται για μια συμφωνία-πλαίσιο που καλύπτει την τεχνολογική συνεργασία στον τομέα της άμυνας, καθώς και την ανταλλαγή στρατιωτικού υλικού. Η ανανέωσή της θεωρούνταν μέχρι πρότινος σχεδόν δεδομένη, γεγονός που προσδίδει ιδιαίτερο βάρος στη σημερινή απόφαση της Ρώμης.

Η επιστολή Κροζέτο και το μήνυμα προς το Τελ Αβίβ

Την απόφαση της ιταλικής κυβέρνησης γνωστοποίησε επισήμως ο υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο, μέσω επιστολής προς τον Ισραηλινό ομόλογό του Ισραέλ Κατς. Η επιλογή της επιστολής υποδηλώνει μια προσπάθεια διατήρησης θεσμικών διαύλων επικοινωνίας, παρά την πολιτική απόσταση που δημιουργεί η αναστολή της συμφωνίας.

Η κίνηση της Ιταλίας ερμηνεύεται από αναλυτές ως σήμα προσεκτικής αποστασιοποίησης, χωρίς πλήρη ρήξη με το Ισραήλ, σε μια περίοδο όπου οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις επαναξιολογούν τις ισορροπίες τους στην περιοχή.

Ανησυχία για τα Στενά του Ορμούζ

Παράλληλα, η Ιταλίδα πρωθυπουργός έθεσε στο επίκεντρο το ζήτημα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για κρίσιμο παράγοντα για την οικονομία της χώρας της. Η αναφορά αυτή συνδέεται άμεσα με τις αυξανόμενες γεωπολιτικές εντάσεις στην περιοχή και τους κινδύνους για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.

Η Ρώμη δείχνει να ανησυχεί για πιθανές επιπτώσεις στην ενεργειακή ασφάλεια και το εμπόριο, σε μια περίοδο όπου κάθε διαταραχή στις θαλάσσιες οδούς μεταφοράς ενέργειας έχει άμεσο οικονομικό αντίκτυπο.

Αιχμές για Τραμπ και στήριξη στον Πάπα Λέοντα

Σε πολιτικό επίπεδο, η Μελόνι πήρε σαφή θέση απέναντι στις επιθέσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά του Πάπας Λέων, χαρακτηρίζοντας τις δηλώσεις «απαράδεκτες». Παράλληλα, εξέφρασε ανοιχτά την αλληλεγγύη της προς τον ποντίφικα, υπερασπιζόμενη την αυτονομία των θρησκευτικών ηγετών.

Η τοποθέτησή της αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώς προέρχεται από μια πολιτικό που διατηρεί στενές σχέσεις με την Ουάσιγκτον, αλλά επιλέγει να διαφοροποιηθεί δημοσίως σε ένα τόσο ευαίσθητο ζήτημα.

Στρατηγική σχέση με τις ΗΠΑ, αλλά με «δικαίωμα διαφωνίας»

Αναφερόμενη στις σχέσεις της Ιταλίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Μελόνι τόνισε τον διαχρονικό και στρατηγικό τους χαρακτήρα, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η συμμαχία δεν αποκλείει τις διαφωνίες. «Όταν υπάρχει σχέση φιλίας, πρέπει να υπάρχει και το θάρρος να λες πότε διαφωνείς», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Η δήλωση αυτή αποτυπώνει τη γραμμή που επιχειρεί να χαράξει η ιταλική κυβέρνηση: διατήρηση της στρατηγικής συμμαχίας με τις ΗΠΑ, αλλά με μεγαλύτερη αυτονομία κινήσεων σε ζητήματα εξωτερικής πολιτικής.

Ευρωπαϊκή ισορροπία σε περίοδο κρίσης

Η συνολική στάση της Ιταλίας αναδεικνύει την προσπάθεια εξισορρόπησης ανάμεσα σε αντικρουόμενες πιέσεις: τη διατήρηση των συμμαχιών με το Ισραήλ και τις ΗΠΑ, την ανάγκη σταθερότητας στη Μέση Ανατολή και την εσωτερική πολιτική πίεση για πιο ανεξάρτητη ευρωπαϊκή φωνή.

Σε μια περίοδο αυξημένων γεωπολιτικών εντάσεων, η απόφαση για την αμυντική συμφωνία λειτουργεί ως ένδειξη ότι η Ρώμη επαναξιολογεί τον ρόλο και τις προτεραιότητές της, επιδιώκοντας μεγαλύτερη ευελιξία και πολιτικό βάθος στις διεθνείς της σχέσεις.