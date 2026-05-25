Βαθιά θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Γωγώς Μαστροκώστα, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 56 ετών, έπειτα από μια πολυετή και γενναία μάχη με τον καρκίνο.

Η γνωστή γυμνάστρια και παρουσιάστρια νοσηλευόταν τις τελευταίες δύο εβδομάδες στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έχοντας συνεχώς στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τραϊανό Δέλλα, και την κόρη τους, Βικτώρια, η οποία έκανε γνωστή την είδηση του θανάτου της μητέρας της με μια συγκινητική ανάρτηση.

Από νωρίς το πρωί, τηλεοπτικά συνεργεία και δημοσιογράφοι έχουν συγκεντρωθεί έξω από το νοσοκομείο προκειμένου να μεταδώσουν το κλίμα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής «Κοινωνία Ώρα Mega», η 18χρονη κόρη της, Βικτώρια Δέλλα, πλησίασε τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν εκεί και τους απηύθυνε μια πολύ ευαίσθητη παράκληση: να μη συσχετίσουν τον καρκίνο του μαστού, με τον οποίο είχε διαγνωστεί η μητέρα της κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης της, με την τωρινή, τελευταία μάχη που έδωσε για τη ζωή της.

Όπως εξήγησε η νεαρή κοπέλα, ο λόγος που ζητά να μη συνδέονται αυτές οι δύο καταστάσεις είναι επειδή δεν επιθυμεί σε καμία περίπτωση να απογοητευτούν ή να τρομάξουν άλλες γυναίκες που νοσούν και θέλουν να αποκτήσουν παιδιά.

«Η κόρη της μάς ζήτησε να μη συσχετίσουμε αυτές τις δύο καταστάσεις. Δεν θέλει οι γυναίκες να απογοητευτούν και να συνδέσουν την τωρινή κατάσταση με την πρώτη μάχη που είχε δώσει», ανέφερε χαρακτηριστικά η ρεπόρτερ του σταθμού, με την παρουσιάστρια Ανθή Βούλγαρη να προσθέτει πως πρόκειται για «δύο διαφορετικούς καρκίνους».