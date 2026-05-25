Το Ιράν αναφέρει μία κάποια πρόοδο σε πολλά από τα ζητήματα που διαπραγματεύεται με τις ΗΠΑ για τη λήξη του πολέμου αλλά η συμφωνία δεν είναι «επικείμενη», εκτιμά, για πολλούς λόγους αλλά και λόγω την έλλειψης αξιοπιστίας τους.

Ειδικότερα, ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάι, μίλησε σε συνέντευξη Τύπου σχετικά με τα βασικά σημεία μιας πιθανής συμφωνίας με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου.

«Είναι σωστό να πούμε ότι έχουμε καταλήξει σε συμπέρασμα για ένα μεγάλο μέρος των θεμάτων που συζητούνται», είπε.

«Αλλά να πούμε ότι αυτό σημαίνει ότι η υπογραφή μιας συμφωνίας είναι επικείμενη; – κανείς δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια δήλωση».

Τι περιλαμβάνει το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ – Ιράν

Σύμφωνα με πληροφορίες, η πιθανή συμφωνία περιλαμβάνει παράταση της εκεχειρίας κατά 60 ημέρες, την επαναλειτουργία του στενού του Ορμούζ για διεθνή πλοία και ένα σχέδιο για περαιτέρω διαπραγματεύσεις σχετικά με το πολύ αμφιλεγόμενο πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ωστόσο, η συμφωνία πρέπει να εγκριθεί από την ηγεσία του Ιράν, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος φαίνεται να είναι δύσκολο να προσεγγιστεί, κάτι που ενδέχεται να πάρει κάποιο χρόνο.

«Χωρίς αξιοπιστία οι ΗΠΑ»

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών εξέφρασε αμφιβολίες ως προς την αξιοπιστία των ΗΠΑ, αναφέροντας ότι δεν υπάρχουν «εγγυήσεις» ότι η Ουάσιγκτον θα τηρήσει όποια συμφωνία και αν επιτευχθεί.

Τόσο ο τρέχων πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν όσο και ο 12ήμερος πόλεμος που ξεκίνησε το Ισραήλ τον περασμένο Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν ενώ το Ιράν και οι ΗΠΑ διεξήγαγαν συνομιλίες σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Ο Esmail Baghaei δήλωσε επίσης στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης ότι το επίκεντρο αυτής της φάσης των συνομιλιών δεν είναι «το πυρηνικό ζήτημα», αλλά «ο τερματισμός του πολέμου», συμπεριλαμβανομένης της ισραηλινής επίθεσης εναντίον του Λιβάνου.