Στον κόσμο του τζόγου κυκλοφορούσε παλαιότερα μια χρήσιμη συμβουλή.

Αν κάτσεις σε ένα καρέ, έλεγαν, ψάξε πρώτα να εντοπίσεις το κορόιδο. Αν δεν το βρεις, σήκω και φύγε αμέσως. Το κορόιδο είσαι εσύ.

Στα δικά μας τώρα. Σύμφωνα με την αντιπολίτευση, η κυβέρνηση είναι «συμμορία», «παρακράτος», «μαφία», «υπόκοσμος» και παλιοχαρακτήρες.

Ζήτησε λοιπόν από την κυβέρνηση που είναι τα παραπάνω να συμφωνήσει σε μια εξεταστική επιτροπή ώστε να διαπιστωθούν τα παραπάνω και να θυμώσουν μαζί.

Παραδόξως, η κυβέρνηση μπορεί να μην έχει ανακαλύψει την πυρίτιδα ή το τσίπουρο χωρίς αλκοόλ, αλλά δεν μοιάζει για κορόιδο.

Κι εκεί λοιπόν που θα έπεφτε προ ημερών με την προ ημερησίας επιδρομή του Ανδρουλάκη, πέρασε προανακριτικές και εξεταστικές χωρίς να ιδρώσει. Τι μένει; Μια πρόταση δυσπιστίας; Περνάει γρήγορα και χωρίς θυμούς.

Ερώτηση κρίσεως. Ποιος είναι λοιπόν το κορόιδο στην παρέα; Δεν ξέρω, αλλά θα ρωτήσω και τον πρόεδρο Αντώνη μήπως έχει κάποια ιδέα.

Μένει η φίλη Κοβέσι. Τι έλεγε στους Δελφούς; Πως αν δεν της κάνουν το χατίρι για τη θητεία των εντεταλμένων εισαγγελέων θα πάει το θέμα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Της έκαναν το χατίρι; Οχι. Πήγε στο δικαστήριο; Ούτε. Κατάλαβε πως μόνο για να το συζητήσει χρειάζονται 12-14 μήνες. Ζήσε, Μάη μου….

Προσέφυγε λοιπόν στην Κομισιόν επειδή τώρα την ενοχλεί κι ένας νόμος του Φλωρίδη για την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης σε περιπτώσεις βουλευτών. Παρόλο που δεν είναι δουλειά της.

Η Κομισιόν, υποθέτω, θα πράξει τα νόμιμα. Αλλά, ούτως ή άλλως, η Ευρώπη κρατάει την ανάσα της. Το είπε και η Ευαγγελία Λιακούλη που πρώτη άκουσε την «ευρωπαϊκή κατακραυγή» και ταράχτηκε.

Είναι αλήθεια ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ερευνά και άλλες υποθέσεις κακοδιαχείρισης κοινοτικών πόρων. Στην Ελλάδα και αλλού.

Αυτό είναι δουλειά της και κανένα πρόβλημα.

Ούτως ή άλλως όμως η συνέχεια είναι θέμα της εθνικής δικαιοσύνης. Οι ελεγχόμενοι θα καταλήξουν σε έναν ανακριτή, ενδεχομένως σε δικαστικό συμβούλιο και μετά (αν χρειαστεί) στο δικαστήριο.

Γεγονός που θα προφυλάξει και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία από τυχόν στραβοτιμονιές. Είναι προφανώς ένας χρήσιμος θεσμός στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων που της έχει αναθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Είμαι λοιπόν αισιόδοξος ότι θα δούμε το Μουντιάλ με την ησυχία μας; Οχι. Διότι σε αυτή τη χώρα δεν ησυχάζεις ποτέ.

Ασε που δεν το λέει κι η ψυχή μου. Θα καταρρέει γύρω μας το κράτος δικαίου και εμείς θα βλέπουμε αμέριμνοι Κατάρ – Νότια Κορέα και Αϊτή – Κουρασάο;