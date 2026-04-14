Ο καιρός θα μας δείξει ένα διαφορετικό πρόσωπο τις επόμενες ημέρες. Ναι μεν ο υδράργυρος θα παραμείνει αρκετά ψηλά, ωστόσο θα σημειωθούν βροχές και πρόσκαιρες καταιγίδες, ενώ η αφρικανική σκόνη θα επιστρέψει στην ατμόσφαιρα.

Συγκεκριμένα, την Τρίτη προβλέπεται μία μέρα ζεστή, παρά το γεγονός ότι θα έχει αρκετή συννεφιά. Αρχικά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τοπικές νεφώσεις στη βόρεια Ελλάδα ωστόσο σταδιακά και από τα νότια οι νεφώσεις θα επεκταθούν στα δυτικά και νότια ηπειρωτικά και στις Κυκλάδες, και από το μεσημέρι θα σημειώνονται ασθενείς τοπικές βροχές. Πιθανόν το βράδυ στην Ήπειρο να εκδηλωθούν και πρόσκαιρες καταιγίδες.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει το μεσημέρι τους 26 – 27 βαθμούς στη δυτική Ελλάδα και στα βόρεια παράλια της Κρήτης, 20 – 23 στις υπόλοιπες περιοχές, τοπικά 24 στα ανατολικά ηπειρωτικά τμήματα.

Ωστόσο, το κύριο χαρακτηριστικό των επόμενων ημερών θα είναι η παρουσία αφρικανικής σκόνης, η οποία από την Τρίτη και μετά αναμένεται να γίνει ιδιαίτερα αισθητή. Οι συγκεντρώσεις της θα είναι αυξημένες, περιορίζοντας κατά τόπους την ορατότητα και επιβαρύνοντας την ποιότητα του αέρα.

Ο καιρός στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται ηλιοφάνεια με αραιές νεφώσεις, αλλά το απόγευμα θα πυκνώσουν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία από 13 – 22 βαθμούς, οι άνεμοι από ανατολικές διευθύνσεις 2 – 3 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη η μέρα θα κυλήσει με περισσότερο ήλιο από την Αθήνα και λίγες αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία από 10 – 19 βαθμούς και οι άνεμοι από διάφορες διευθύνσεις 2 – 4 μποφόρ, πρόσκαιρα θα είναι νότιοι.

Πώς θα κυλήσει ο καιρός την υπόλοιπη εβδομάδα

Την Τετάρτη θα έχουν νεφώσεις παροδικά αυξημένες σε όλη τη χώρα, με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Η ορατότητα τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Έντονη θα είναι η παρουσία αφρικανικής σκόνης κυρίως στα δυτικά και τα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 20 και τοπικά τους 21 βαθμούς, στα δυτικά τους 24 με 25 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 21 με 23 και τοπικά στην Κρήτη τους 24 βαθμούς Κελσίου.

Την Πέμπτη στην Θράκη και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Η αφρικανική σκόνη θα συνεχίσει να υπάρχει στην ατμόσφαιρα κυρίως στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ.

Την Παρασκευή στα δυτικά και τα βόρεια αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικές βροχές στα βορειοδυτικά. Στις υπόλοιπες περιοχές νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στη νότια νησιωτική χώρα πιθανόν καταιγίδες.

Τέλος, το Σάββατο στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη θα έχουμε λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα βόρεια ηπειρωτικά τις μεσημβρινές ώρες οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στα ανατολικά 6 με 7, πρόσκαιρα τοπικά 8 μποφόρ.

Αναλυτικά η πορεία των φαινομένων ανά ώρα